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羽生結弦のパフォーマンスは「アポロニウスの円」の点Ｐか？　～“REALIVE” an ICE STORY project～

2026.04.03
スポーツコミュニケーションズ
フィギュアスケート
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　プロフィギュアスケーター・羽生結弦が総指揮を執り、自ら出演する「“REALIVE” an ICE STORY project」が来週末（４月11日、12日）、宮城県利府町内のセキスイハイムスーパーアリーナで幕を開ける。

 

　羽生は、REALIVEのコンセプトを＜羽生結弦がこれまで生み出してきたプログラムたちを、もう一度“生きた存在”として立ち上げる＞としている。

 

　羽生が写っているキービジュアルは、話題となった。キービジュアルともう１つ、発表されたのがREALIVEのロゴである。

 

ロゴ提供：ICE STORY project広報事務局

 

　公式サイトに掲載されているREALIVEのロゴは、いくつもの円が重なっているデザインだ。キービジュアルにも薄っすらと円が描かれている。このデザインには、どんな意味が込められているのだろうか。羽生や、デザイナーの正解発表には当然、興味がある。だが、来週末に控える本番を思いつつ、ロゴと向き合い、各々で意味を考えるのもまた、一興である。

 

　公式サイトに掲載されているメッセージを見てみる。演出を担当するMIKIKOのコメントには、こうあった。

 

＜アスリートとしても、表現者としても、進化し成熟していく彼が自らの“これまで”を塗り替え“ここから”を提示するLIVEになります＞。そして、＜羽生結弦の現在地、そしてその軌跡を、ぜひ会場でご体感ください＞。

 

　シンプルに“これまで”は過去のものだろう。“ここから”は現在と未来の掛け合わせだろうか。

 

　これはあくまで先月のnotte stllata初日公演後のコメントだが、羽生はこんなことを語っていた。

「最終的に僕が演技として、スケートとして、氷の上であったり、皆さんの人生の“轍”の中に、何かを残してこれたかな？」

 

　いくつもの円が重なっているのは、スケートを滑って氷上にできたトレースだろうか、とも思った。軌跡、轍……。

 

　ロゴのデザインとMIKIKOと羽生のコメントから、「アポロニウスの円」を連想した。アポロニウスの円とは、２定点（ＡとＢ）からの距離の比が１ではない一定値で、ある点（Ｐ）の軌跡がつくる円のことをいう。古代ギリシャの数学者の名前に由来する。

 

　話をREALIVEのロゴに戻そう。これまで生み出したプログラムが点Ａ、肉体改造やスキルアップを経て進化した羽生が点Ｂであるとするならば、点Ｐは、どんな軌跡を描くのだろう。はたまた、アスリートの羽生が点Ａ、表現者の羽生が点Ｂとするならば、点Ｐは、どんな轍を描くのだろう。“点Ｐの軌跡や轍”こそは、今後に見せる羽生のパフォーマンスに思えてならない。

 

　何をＡに定め、何をＢに定めるか。それによって点Ｐが描く円の大きさはどうなるか。またとない一瞬一瞬に全身全霊を注ぐ羽生結弦を、見逃してはならない。

 

（文／大木雄貴、ロゴ提供／ICE STORY project広報事務局）

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