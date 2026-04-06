山梨、埼玉、幸先よく２連勝発進 ～BCリーグ～
４日、ルートインBCリーグが開幕した。今季は群馬ダイヤモンドペガサス、栃木ゴールデンブレーブス、茨城アストロプラネッツ、福島レッドホープス、信濃グランセローズ、神奈川フューチャードリームス、埼玉武蔵ヒートベアーズ、山梨ファイアーウィンズに加え、千葉スカイセイラーズが新規参入。地区を分けず、計９チームで公式戦が開催される。千葉は初戦黒星。５日も敗れ、連敗スタートとなった。
４月４日（土）
５投手による１失点リレー（群馬１勝 城南 522人）
福島レッドホープス
１＝０００｜０００｜１００
７＝１２０｜１１１｜０１Ｘ
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 依田郁也（１勝）
敗戦投手 北田雅也（１敗）
２番・守屋秀明、３安打３打点の活躍（山梨１勝 オリスタ 632人）
山梨ファイアーウィンズ
７＝０１１｜４００｜１００
３＝０００｜０１２｜０００
信濃グランセローズ
勝利投手 向坂優太郎（１勝）
敗戦投手 中川央（1敗）
本塁打 （山）星野夏旗１号ソロ、吉原大稀１号ソロ
山登涼哉、８回５安打無失点の好投（埼玉１勝 四街道 530人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
５＝０１０｜０００｜０３１
０＝０００｜０００｜０００
千葉スカイセイラーズ
勝利投手 山登涼哉（１勝）
敗戦投手 岡本直也（１敗）
４月５日（日）
４回、打者14人の猛攻で一挙９得点（群馬２勝 開成山 1310人）
群馬ダイヤモンドペガサス
６＝００１｜２３０｜００
15＝０００｜９２１｜３Ｘ（８回コールド）
福島レッドホープス
勝利投手 佐々木啓佑（１勝）
敗戦投手 平元銀次郎（１敗）
本塁打 （群）宮崎恭輔１号２ラン
（福）佐藤優悟１号ソロ、菅原正悟１号２ラン
初回、打者一巡の集中攻撃で突き放す（茨城１勝 ノーブル 290人）
栃木ゴールデンブレーブス
２＝００２｜０００｜０００
６＝４０１｜０１０｜００Ｘ
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 金韓根（１勝）
敗戦投手 栗原健多（１敗）
敵のタイムリーエラーでサヨナラ勝ち（埼玉２勝 レジスタ 1179人）
千葉スカイセイラーズ
５＝０１１｜０００｜０１１｜１
６＝２００｜０１０｜１００｜2X（延長10回タイブレーク）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 山本虎門（１勝）
敗戦投手 伊藤理壱（１敗）
本塁打 （埼）坪井壮地１号ソロ・２号ソロ、大城龍馬１号ソロ
守護神・小田嶋優、９球で締める（山梨２勝 富士北麓 351人）
信濃グランセローズ
２＝０００｜０００｜２００
３＝００１｜０００｜０２Ｘ
山梨ファイアーウィンズ
勝利投手 藤田佑大（１勝）
敗戦投手 金澤智也（１敗）
セーブ 小田嶋優（１Ｓ）
本塁打 （信）濵野廉太１号２ラン
（山）守屋秀明１号ソロ
８点差引っくり返すも暴投でサヨナラ負け（神奈川１敗 カーミニーク 168人）
神奈川フューチャードリームス
12＝０００｜９２０｜００１
13＝８００｜００３｜００2X
埼玉西武ライオンズ３軍
勝利投手 ホルヘ・ゴンザレス
敗戦投手 氏家蓮（１敗）