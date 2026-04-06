山梨、埼玉、幸先よく２連勝発進　～BCリーグ～

４日、ルートインBCリーグが開幕した。今季は群馬ダイヤモンドペガサス、栃木ゴールデンブレーブス、茨城アストロプラネッツ、福島レッドホープス、信濃グランセローズ、神奈川フューチャードリームス、埼玉武蔵ヒートベアーズ、山梨ファイアーウィンズに加え、千葉スカイセイラーズが新規参入。地区を分けず、計９チームで公式戦が開催される。千葉は初戦黒星。５日も敗れ、連敗スタートとなった。

４月４日（土）

５投手による１失点リレー（群馬１勝 城南 522人）

福島レッドホープス

１＝０００｜０００｜１００

７＝１２０｜１１１｜０１Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 依田郁也（１勝）

敗戦投手 北田雅也（１敗）

２番・守屋秀明、３安打３打点の活躍（山梨１勝 オリスタ 632人）

山梨ファイアーウィンズ

７＝０１１｜４００｜１００

３＝０００｜０１２｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手 向坂優太郎（１勝）

敗戦投手 中川央（1敗）

本塁打 （山）星野夏旗１号ソロ、吉原大稀１号ソロ

山登涼哉、８回５安打無失点の好投（埼玉１勝 四街道 530人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

５＝０１０｜０００｜０３１

０＝０００｜０００｜０００

千葉スカイセイラーズ

勝利投手 山登涼哉（１勝）

敗戦投手 岡本直也（１敗）

４月５日（日）

４回、打者14人の猛攻で一挙９得点（群馬２勝 開成山 1310人）

群馬ダイヤモンドペガサス

６＝００１｜２３０｜００

15＝０００｜９２１｜３Ｘ（８回コールド）

福島レッドホープス

勝利投手 佐々木啓佑（１勝）

敗戦投手 平元銀次郎（１敗）

本塁打 （群）宮崎恭輔１号２ラン

（福）佐藤優悟１号ソロ、菅原正悟１号２ラン

初回、打者一巡の集中攻撃で突き放す（茨城１勝 ノーブル 290人）

栃木ゴールデンブレーブス

２＝００２｜０００｜０００

６＝４０１｜０１０｜００Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 金韓根（１勝）

敗戦投手 栗原健多（１敗）

敵のタイムリーエラーでサヨナラ勝ち（埼玉２勝 レジスタ 1179人）

千葉スカイセイラーズ

５＝０１１｜０００｜０１１｜１

６＝２００｜０１０｜１００｜2X（延長10回タイブレーク）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 山本虎門（１勝）

敗戦投手 伊藤理壱（１敗）

本塁打 （埼）坪井壮地１号ソロ・２号ソロ、大城龍馬１号ソロ

守護神・小田嶋優、９球で締める（山梨２勝 富士北麓 351人）

信濃グランセローズ

２＝０００｜０００｜２００

３＝００１｜０００｜０２Ｘ

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手 藤田佑大（１勝）

敗戦投手 金澤智也（１敗）

セーブ 小田嶋優（１Ｓ）

本塁打 （信）濵野廉太１号２ラン

（山）守屋秀明１号ソロ

８点差引っくり返すも暴投でサヨナラ負け（神奈川１敗 カーミニーク 168人）

神奈川フューチャードリームス

12＝０００｜９２０｜００１

13＝８００｜００３｜００2X

埼玉西武ライオンズ３軍

勝利投手 ホルヘ・ゴンザレス

敗戦投手 氏家蓮（１敗）