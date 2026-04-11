木村萌那、横前蹴りで支配し圧勝　～K-1～

11日、格闘技イベント「K-1 GENKI 2026」が東京・国立代々木競技場第二体育館で行なわれた。この日がK-1デビューとなった木村萌那（K-1ジム目黒TEAM TIGER）は、チェ・ウンジ（韓国）に判定勝ちした。

人気格闘技ゲーム『STREET FIGHTER』の春麗を彷彿とさせる蹴り技から“リアル春麗”としてSNSでバズった木村が、新たな“K-1の顔”に名乗りを上げた。

2024年11月にプロデビューして以来、３連勝中の木村。空手とボクシングで日本一になった経験持つ彼女の武器は蹴り技と左ストレートだ。それを遺憾なく発揮して見せた。

初のK-1参戦となったが、｢緊張はなかった｣と木村。それでも未知の舞台は｢めっちゃ広かったし、リングだけが照らされて他は見えないと思っていたんですが、意外と観客の人の顔も見えた。歓声とかもめっちゃ聞こえて恥ずかしかった｣という。

ゴングが鳴ると、まずはサウスポーの構えからパンチで距離を図る。横構えからの横前蹴りを連発すると、会場が沸いた。ジャブのような前蹴りから、片足を上げた状態でステップし、相手に近付く。ここはチェ・ウンジもノーガードの構えを見せ、挑発し返す。｢イラついた｣という木村だか、戦い方は冷静だった。

左ストレートで相手の顔面を捉える。蹴りの連発であわやダウンというシーンも。１ラウンドは優勢で終えた。その後も木村が距離を支配し、チェ・ウンジに反撃する隙をほぼ与えない。木村の横前蹴りは相手との距離を取れるだけでなく連発できるのが強みだ。ゆえに打ち終わりを狙いにくい。

その後も木村は優位に試合を進める。３ラウンドにはチェ・ウンジが鼻から出血。木村は返り血を浴びたが、攻め手を緩めなかった。ダウンこそ奪えなかったが、判定は３対０。ジャッジがいずれも30-27で木村を支持したことから分かるように一方的な内容だった。

（文・写真╱杉浦泰介）