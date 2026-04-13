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荒れ模様の５季目 昨季女王・トヨタ＆準優勝・ビックが黒星先行　～JD.LEAGUE～

2026.04.14
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
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「ニトリJD.LEAGUE 2026」第１節が10日から13日にかけて各地で行なわれた。３連覇中のトヨタ自動車レッドテリアーズと昨季準優勝のビックカメラ高崎ビークイーンは初戦黒星スタートなど、３試合で１勝２敗だった。連勝スタートを切ったのは東が３チーム（戸田中央メディックス埼玉、NECプラットフォームズレッドファルコンズ、デンソーブライトペガサス）、西が２チーム（SGホールディングスギャラクシースターズ、日本精工ブレイブベアリーズ）。第２節は17～19日（予備日20日）にかけて実施予定。

 

◆第１節の結果
４月10日（金）
ビックカメラ高崎ビークイーン　２－３　ホンダリヴェルタ
伊予銀行ヴェールズ　３－２　SHIONOGIレインボーストークス
４月11日（土）
ビックカメラ高崎ビークイーン　７－３　日立サンディーバ
大垣ミナモ　０－９　NECプラットフォームズレッドファルコンズ
トヨタ自動車レッドテリアーズ　０－１　SGHホールディングスギャラクシースターズ
伊予銀行ヴェールズ　０－７　日本精工ブレイブベアリーズ
ホンダリヴェルタ　１－14　戸田中央メディックス埼玉
太陽誘電ソルフィーユ　０－２　デンソーブライトペガサス
東海理化チェリーブロッサムズ　１－５　豊田自動織機シャイニングベガ
SHIONOGIレインボーストークス　２－１　タカギ北九州ウォーターウェーブ
４月12日（日）
ビックカメラ高崎ビークイーン　４－15　戸田中央メディックス埼玉
大垣ミナモ　０－２　デンソーブライトペガサス
トヨタ自動車レッドテリアーズ　10－２　東海理化チェリーブロッサムズ
伊予銀行ヴェールズ　10－５　タカギ北九州ウォーターウェーブ
日立サンディーバ　10－12　ホンダリヴェルタ
太陽誘電ソルフィーユ　３－４　NECプラットフォームズレッドファルコンズ
SGHホールディングスギャラクシースターズ　３－２　豊田自動織機シャイニングベガ
SHIONOGIレインボーストークス　０－２　日本精工ブレイブベアリーズ
４月13日（月）
大垣ミナモ　３－11　太陽誘電ソルフィーユ
トヨタ自動車レッドテリアーズ　４－10　豊田自動織機シャイニングベガ

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