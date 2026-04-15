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第21回「スタジアムにはいろんな楽しみ方がある」～明治安田とFC東京によるＪ活～

2026.04.15
スポーツコミュニケーションズ
明治安田レポート
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「ひとに健康を、まちに元気を。」をコンセプトに、社会貢献活動を展開している明治安田生命保険相互会社（以下、明治安田）とのタイアップ企画です。

 

　１時間20分で配布終了！

 

　４月に入り、明治安田百年構想リーグ開幕から２カ月が経過しました。90分で決着がつかない場合はPK戦で勝負を決めます。ファン・サポーターは通常のリーグ戦とレギュレーションが異なる百年構想リーグを楽しんでいるようです。

 

　明治安田は百年構想リーグ期間中、「明治安田のＪ活」を展開しています。「Ｊ活」のＪとはＪリーグ、女性（JOSEI）、若年層（JAKUNENNSOU）の３つに由来します。各クラブは大会期間中、「Ｊ活デー」を設け、イベントを開催しています。（各クラブのＪ活デー実施日はこちらを参照）。

 

　４月５日、味の素スタジアムで行われた地域リーグラウンド第9節、FC東京対FC町田ゼルビアの一戦の前には、明治安田とFC東京がタッグを組み、「Ｊ活デー」を開催しました。スタジアムに隣接する赤青パークアジパンダ広場（南側広場）では「FC東京のオリジナルベースボールシャツ配布（抽選約1000名）」が行なわれました。他にも、アジパンダ広場とあじペン広場（北側広場）の２会場では「明治安田 Presents TOKYO SWEETS DAY」が開催され、投てき練習場では「ヨガ体験イベント」が催されました。

　まずはメインイベントと言っても過言ではないオリジナルベースボールシャツの配布について。配布開始は11時からでしたが、開始時刻前には既にFC東京のファン・サポーターが約80メートルの列（iPhoneのアプリにて計測）をつくって、待機していました。列には夫婦、親子、男女のグループなど、老若男女が並んでいました。女子小学生向けファッション誌「ニコ☆プチ」人気モデルの安藤実桜さん、末永ひなたさん、瑞島穂華さんがブースに立ち、ファンサポーターにシャツを手渡しました。

 

　シャツを受け取った９歳の子連れの夫婦に、FC東京ファン歴を聞くとこう答えてくれました。

夫　僕は20年くらい。

　：私は３年か４年くらいですかね。

――：娘さんは？

　：娘は……（妻に）幼稚園からだもんね？

　：幼稚園の先輩が、FC東京の選手なんです。佐藤恵允（けいん）選手。

　：あと、うちの上の子と佐藤選手の担任の先生が同じでした。

　：そういった縁もあって、家族でFC東京を応援しています。

 

　男女の仲良し３人組も、うれしそうにオリジナルベースボールシャツを受け取っていました。女性は、現地でのサッカー観戦は初めてといいます。

――：シャツの配布は何で知りました？

金髪の男性FC東京のSNSと、Ｊリーグのニュースで知ったので並びました。この子（女性）は初観戦です。

女性私は初めてですけど、並んでみようと思いました。

――： “推し”の選手は？

金髪の男性僕の推しは（佐藤）龍之介です！

サングラスをかけた男性長友（佑都）です！　ワールドカップ、期待しているので。

金髪の男性（佐藤、長友）２人とも代表に選ばれてほしいです。

 

　ヨガ体験とスイーツイベント

 

　11時に配布を開始したオリジナルベースボールシャツは、12時20分前に約1000着を配り終える盛況ぶりでした。

 

　アジパンダ広場（南側広場）とあじペン広場（北側広場）にまたがって開催されたのが「明治安田 Presents TOKYO SWEETS DAY」です。スイーツのキッチンカーがたくさん並んでいました。開場した11時頃は曇っていた調布市内ですが、12時頃になり日が照ってくると、蒸し暑くなりました。iPhoneの気温計アプリを見ると22度。好天が影響したのか、イタリアンジェラートなどを販売する「futabacraft」のキッチンカー前にFC東京とFC町田ゼルビアのファン・サポーターが並びました。

　店長オススメの「沖縄塩ミルク」は、口に運ぶと最初はミルクの濃厚さを感じますが、後味は少しの塩っけが口に広がる一品（逸品）でした。

 

　一方、スタジアムの東側に隣接している投てき練習場では「ヨガ体験イベント」が開かれました。コースは大人を対象にした「リフレッシュヨガ」と親子で参加できる「ファミリーヨガ」の２つ。講師はヨガ指導歴９年目の小野麻亜矢先生。

「風の音、スタジアムの声、空の広さ、光の明るさ、芝生のにおいを感じて」

「いつも頑張っている自分をいたわって、体も心も自然に委ねてみましょう」

　FC東京のユニホームを着た小野先生の優しい声色を合図に、体験教室は始まりました。

 

　視察に訪れた明治安田・永島英器社長は「たくさんのファン・サポーターの方々に集まっていただき、イベントが盛り上がっていて本当にうれしく思います」と語り、続けました。

 

「Ｊリーグと明治安田の絆が12年目を迎えました。年々、ファン・サポーターの年齢層が拡大していることをうれしく思っております。あえて、課題を探し出すと、若い女性に多く足を運んでほしい。そのために我々ができることはないか？　ということでいろんなイベントを企画、開催しております。スタジアムはサッカーを観るだけじゃなく、いろんな楽しみ方があるとたくさんの方々に知ってほしい」

 

（文・写真／大木雄貴）

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「ひとに健康を、まちに元気を。」をコンセプトに、様々な活動を展開している明治安田生命保険相互会社とのタイアップ企画です。当コーナーは、明治安田生命が開催する自治体施設を活用した健康増進セミナー、血管年齢を測る健康測定会、スポーツ教室などの活動を取材し、お伝えしていきます。

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