第21回「スタジアムにはいろんな楽しみ方がある」～明治安田とFC東京によるＪ活～

「ひとに健康を、まちに元気を。」をコンセプトに、社会貢献活動を展開している明治安田生命保険相互会社（以下、明治安田）とのタイアップ企画です。

１時間20分で配布終了！

４月に入り、明治安田百年構想リーグ開幕から２カ月が経過しました。90分で決着がつかない場合はPK戦で勝負を決めます。ファン・サポーターは通常のリーグ戦とレギュレーションが異なる百年構想リーグを楽しんでいるようです。

明治安田は百年構想リーグ期間中、「明治安田のＪ活」を展開しています。「Ｊ活」のＪとはＪリーグ、女性（JOSEI）、若年層（JAKUNENNSOU）の３つに由来します。各クラブは大会期間中、「Ｊ活デー」を設け、イベントを開催しています。（各クラブのＪ活デー実施日はこちらを参照）。

４月５日、味の素スタジアムで行われた地域リーグラウンド第9節、FC東京対FC町田ゼルビアの一戦の前には、明治安田とFC東京がタッグを組み、「Ｊ活デー」を開催しました。スタジアムに隣接する赤青パークアジパンダ広場（南側広場）では「FC東京のオリジナルベースボールシャツ配布（抽選約1000名）」が行なわれました。他にも、アジパンダ広場とあじペン広場（北側広場）の２会場では「明治安田 Presents TOKYO SWEETS DAY」が開催され、投てき練習場では「ヨガ体験イベント」が催されました。

まずはメインイベントと言っても過言ではないオリジナルベースボールシャツの配布について。配布開始は11時からでしたが、開始時刻前には既にFC東京のファン・サポーターが約80メートルの列（iPhoneのアプリにて計測）をつくって、待機していました。列には夫婦、親子、男女のグループなど、老若男女が並んでいました。女子小学生向けファッション誌「ニコ☆プチ」人気モデルの安藤実桜さん、末永ひなたさん、瑞島穂華さんがブースに立ち、ファンサポーターにシャツを手渡しました。

シャツを受け取った９歳の子連れの夫婦に、FC東京ファン歴を聞くとこう答えてくれました。

夫 ：僕は20年くらい。

妻 ：私は３年か４年くらいですかね。

――：娘さんは？

夫 ：娘は……（妻に）幼稚園からだもんね？

妻 ：幼稚園の先輩が、FC東京の選手なんです。佐藤恵允（けいん）選手。

夫 ：あと、うちの上の子と佐藤選手の担任の先生が同じでした。

妻 ：そういった縁もあって、家族でFC東京を応援しています。

男女の仲良し３人組も、うれしそうにオリジナルベースボールシャツを受け取っていました。女性は、現地でのサッカー観戦は初めてといいます。

――：シャツの配布は何で知りました？

金髪の男性：FC東京のSNSと、Ｊリーグのニュースで知ったので並びました。この子（女性）は初観戦です。

女性：私は初めてですけど、並んでみようと思いました。

――： “推し”の選手は？

金髪の男性：僕の推しは（佐藤）龍之介です！

サングラスをかけた男性：長友（佑都）です！ ワールドカップ、期待しているので。

金髪の男性：（佐藤、長友）２人とも代表に選ばれてほしいです。

ヨガ体験とスイーツイベント

11時に配布を開始したオリジナルベースボールシャツは、12時20分前に約1000着を配り終える盛況ぶりでした。

アジパンダ広場（南側広場）とあじペン広場（北側広場）にまたがって開催されたのが「明治安田 Presents TOKYO SWEETS DAY」です。スイーツのキッチンカーがたくさん並んでいました。開場した11時頃は曇っていた調布市内ですが、12時頃になり日が照ってくると、蒸し暑くなりました。iPhoneの気温計アプリを見ると22度。好天が影響したのか、イタリアンジェラートなどを販売する「futabacraft」のキッチンカー前にFC東京とFC町田ゼルビアのファン・サポーターが並びました。

店長オススメの「沖縄塩ミルク」は、口に運ぶと最初はミルクの濃厚さを感じますが、後味は少しの塩っけが口に広がる一品（逸品）でした。

一方、スタジアムの東側に隣接している投てき練習場では「ヨガ体験イベント」が開かれました。コースは大人を対象にした「リフレッシュヨガ」と親子で参加できる「ファミリーヨガ」の２つ。講師はヨガ指導歴９年目の小野麻亜矢先生。

「風の音、スタジアムの声、空の広さ、光の明るさ、芝生のにおいを感じて」

「いつも頑張っている自分をいたわって、体も心も自然に委ねてみましょう」

FC東京のユニホームを着た小野先生の優しい声色を合図に、体験教室は始まりました。

視察に訪れた明治安田・永島英器社長は「たくさんのファン・サポーターの方々に集まっていただき、イベントが盛り上がっていて本当にうれしく思います」と語り、続けました。

「Ｊリーグと明治安田の絆が12年目を迎えました。年々、ファン・サポーターの年齢層が拡大していることをうれしく思っております。あえて、課題を探し出すと、若い女性に多く足を運んでほしい。そのために我々ができることはないか？ ということでいろんなイベントを企画、開催しております。スタジアムはサッカーを観るだけじゃなく、いろんな楽しみ方があるとたくさんの方々に知ってほしい」

（文・写真／大木雄貴）