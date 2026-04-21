スピアーズ、ナード&ラピース&DBが引退会見　～リーグワン～

ジャパンラグビーリーグワンのクボタスピアーズ船橋・東京ベイが21日、東京・タワーホール船堀で引退選手記者会見を行なった。2025-26シーズン限りでの現役引退を表明していたFLピーター・“ラピース”・ラブスカフニ、“ナード”ことSOバーナード・フォーリー、愛称DBのLOデーヴィッド・ブルブリングの３人が登壇し、チームへの想いを語った。

南アフリカ出身のラブスカフニが10シーズン、オーストラリア出身のフォーリーと南アフリカ出身のブルブリングが７シーズン在籍した。長期に渡ってチームを支えた３人がユニホームを脱ぐ決断。シーズン中に会見を開いたのは彼らの貢献度を鑑みてのことだ。会見にはメディアのみならずファンクラブ会員100人やパートナー企業も、スピアーズのホストエリアのひとつ、東京都江戸川区のタワーホール船堀に詰め掛けた。

３人ともが契約満了となるタイミングだったという。選手としての“終いの棲家”をスピアーズに選んだ。それだけ居心地が良かったのだろう。｢最初は２年契約。７シーズンもプレーするとは思わなかった。毎シーズン充実していた｣とはフォーリー。ラブスカフニは｢ホームと呼べる地で10年過ごせたことはエキサイティングな気持ちだ｣と振り返った。

（文・写真╱杉浦泰介）