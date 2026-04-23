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Legit、レギュラーシーズンＶ４　～D.LEAGUE～

2026.04.23
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
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　23日、「第一生命D.LEAGUE25-26」ROUND.8 BLOCK HYPEがTOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ東京）で行なわれた。１位のCyberAgent Legit（サイバーエージェント レジット）が３位のMedical Concierge I'moon（メディカル・コンシェルジュ アイムーン）を破り、REGULAR SEASON BLOCK HYPE WINNERに輝いた。Legitは昨季のレギュラーシーズンを含めると４連覇を達成した。Legit、２位のKOSÉ 8ROCKS（コーセー エイトロックス）、I'moonは５月31日のチャンピオンシップ（CS）に出場する。MVDにはI'moonのエースパフォーマンスを担当したMEMEが選ばれ、今季２度目の受賞となった。

（写真：新レギュレーションとなった今季もレギュラーシーズンを制覇したLegit　©D.LEAGUE25-26

▼「D.LEAGUE25-26」BLOCK VIBE TOTAL RANKING

❶CyberAgent Legit
❷KOSÉ 8ROCKS
❸Medical Concierge I'moon
④dip BATTLES
⑤avex ROYALBRATS
⑥List::X
⑦Benefit one MONOLIZ
⑧LDH SCREAM

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