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戸田中央、開幕５連勝！　～JD.LEAGUE～

2026.04.20
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
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「ニトリJD.LEAGUE 2026」第２節が17日から20日にかけて各地で行なわれた。戸田中央メディックス埼玉は日立サンディーバ、太陽誘電ソルフィーユ、大垣ミナモに３連勝。開幕からの連勝を５に伸ばした。そのほか３連覇中のトヨタ自動車レッドテリアーズと昨季準優勝のビックカメラ高崎ビークイーンは２連勝で勝ち星先行となった。

 

◆第２節の結果
４月17日（金）
デンソーブライトペガサス　１－０　NECプラットフォームズレッドファルコンズ
東海理化チェリーブロッサムズ　４－１　SGHホールディングスギャラクシースターズ
戸田中央メディックス埼玉　５－０　日立サンディーバ
４月18日（土）
東海理化チェリーブロッサムズ　５－７　伊予銀行ヴェールズ
戸田中央メディックス埼玉　４－３　太陽誘電ソルフィーユ
デンソーブライトペガサス　１－５　ビックカメラ高崎ビークイーン
日本精工ブレイブベアリーズ　０－２　豊田自動織機シャイニングベガ
日立サンディーバ　５－４　大垣ミナモ
NECプラットフォームズレッドファルコンズ　１－２　ホンダリヴェルタ
SGHホールディングスギャラクシースターズ　１－２　SHIONOGIレインボーストークス
トヨタ自動車レッドテリアーズ　５－２　タカギ北九州ウォーターウェーブ
４月19日（日）
日本精工ブレイブベアリーズ　３－４　トヨタ自動車レッドテリアーズ
戸田中央メディックス埼玉　９－１　大垣ミナモ
デンソーブライトペガサス　３－２　ホンダリヴェルタ
東海理化チェリーブロッサムズ　２－３　SHIONOGIレインボーストークス
日立サンディーバ　０－５　太陽誘電ソルフィーユ
ビックカメラ高崎ビークイーン　７－０　NECプラットフォームズレッドファルコンズ
SGHホールディングスギャラクシースターズ　５－２　伊予銀行ヴェールズ
豊田自動織機シャイニングベガ　12－６　タカギ北九州ウォーターウェーブ

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