埼玉、初黒星も首位快走　～BCリーグ～

22日、ルートインBCリーグの埼玉武蔵ヒートベアーズ対埼玉西武ライオンズ３軍戦が埼玉・カーミニークで行なわれた。埼玉の坪井壮地が、BCリーグ史上10人目のサイクルヒットを達成。試合は埼玉が西武に12対７で勝利した。

４月25日（土）

リリーフ３投手が３回を無安打リレー（１勝１敗 北本 298人）

群馬ダイヤモンドペガサス

13＝３４１｜０００｜０５

１＝０００｜０１０｜００（８回コールド）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 髙橋主樹（１勝１敗）

敗戦投手 山登涼哉（２勝１敗）

本塁打 （群）宮崎恭輔２号３ラン

代走出場・藤松丈一郎、サヨナラ適時打（神奈川２勝１敗 小田原 191人）

信濃グランセローズ

５＝１００｜３０１｜０００

６＝２０１｜０２０｜００1Ⅹ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 福井聖理（１勝２Ｓ）

敗戦投手 山上信吾（２敗１Ｓ）

本塁打 （信）佐和田翔弥１号ソロ、玉井元１号２ラン

（神）小平直道４号２ラン

竹内琉生、決勝アーチ含む２長打で攻撃牽引（１勝１敗１分け 牡丹台 305人）

読売ジャイアンツ３軍

３＝０００｜３００｜０００

４＝００３｜１００｜００Ｘ

福島レッドホープス

勝利投手 北田雅也（３勝１敗）

敗戦投手 西川歩

セーブ 大澤優人（１勝３Ｓ）

本塁打 （巨）フェリス３ラン

（福）竹内琉生１号ソロ

先発・藤希、６回５安打３失点10奪三振（栃木２敗 真岡 647人）

埼玉西武ライオンズ３軍

４＝０００｜００３｜００１

１＝１００｜０００｜０００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 平口寛人

敗戦投手 藤希（１勝２敗）

セーブ ゴンザレス

４月26日（日）

守護神・平澤燎、９回を２奪三振でピシャリ（埼玉３勝 北本 288人）

千葉スカイセイラーズ

５＝０００｜０００｜３２０

７＝０００｜０３０｜２２Ｘ

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 長坂拓夢（１勝）

敗戦投手 伊藤理壱（２敗）

セーブ 平澤燎（２Ｓ）

本塁打 （埼）山本力哉３号ソロ

敵の乱調に乗じ、３回までに12安打20得点（山梨１勝 南足柄 127人）

山梨ファイアーウィンズ

20＝５６９｜０００｜０

３＝００３｜０００｜０（７回コールド）

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 寺戸大凱（１勝）

敗戦投手 山岸翠（１敗）

本塁打 （山）金田蒼１号２ラン

４番・三沢大成、１人気を吐く３安打１四球２得点（１勝１敗１分け 開成山 412人）

読売ジャイアンツ３軍

12＝１１５｜１１３｜０００

５＝１００｜００３｜１００

福島レッドホープス

勝利投手 吹田志道

敗戦投手 島田辰徳（１勝１敗）

本塁打 （巨）亀田啓太３ラン、相澤白虎２ラン

９回除く毎回安打＆得点を許し大敗（栃木３敗 小山 651人）

埼玉西武ライオンズ３軍

18＝１３２｜４１１｜１５０

７＝００１｜０２４｜０００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 斎藤佳紳

敗戦投手 松田和真（２敗）

本塁打 （西）安藤銀杜２ラン

◇前節の試合

４月20日（月） しらさわ

福島レッドホープス 12－４信濃グランセローズ（８回コールド）

４月21日（火） カーミニーク

埼玉西武ライオンズ３軍 ４―２ 栃木ゴールデンブレーブス

４月21日（火） 平塚

神奈川フューチャードリームス 10―３ 福岡ソフトバンクホークス３軍

４月22日（水） 成田ナスパ

千葉スカイセイラーズ ２－３ 茨城アストロプラネッツ（延長10回）

４月22日（水） ジット

山梨ファイアーウィンズ ９―８ 信濃グランセローズ

４月22日（水） カーミニーク

埼玉西武ライオンズ３軍 ７―12 埼玉武蔵ヒートベアーズ

４月22日（水） 相模原

神奈川フューチャードリームス ７―５ 福岡ソフトバンクホークス３軍

４月24日（金） 相模原

神奈川フューチャードリームス ２－１ 栃木ゴールデンブレーブス

４月24日（金） 船橋市民

千葉スカイセイラーズ ８—０ 茨城アストロプラネッツ（８回コールド）

４月24日（金） 開成山

福島レッドホープス ７—７ 読売ジャイアンツ３軍（９回引き分け）

４月24日（金） 山日YBS

山梨ファイアーウィンズ ３—10 福岡ソフトバンクホークス３軍