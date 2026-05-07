第343回　「驀進」　～今季も愛媛FC U-18チームが開幕スタートダッシュ！～

４月４日（土）、愛媛FC U-18チームが参戦しているプリンスリーグ四国が開幕。

昨シーズン（2025シーズン）、プリンスリーグを制覇したものの、プレミアリーグ参入チーム決定戦に於いて敗退し、プレミアリーグ昇格を逃してしまった愛媛FC U-18。先輩達が味わった悔しい想いを今年こそは晴らしてもらいたい。

「高円宮杯JFA Ｕ－18サッカープリンスリーグ2026四国」の開幕戦（第１節）となる新田高校との試合は、ホームの愛フィールド梅津寺（松山市梅津寺町）にて行われた。

立ち上がり、積極的な攻撃姿勢を見せる愛媛FC U-18だったが、なかなか得点を生み出せない。

それでも前半20分、MF小松海晴選手のアシストからMF山岡遥斗選手がゴールを決め先制点をもぎ取る。

その後、試合を押し気味に進めつつも追加点を奪えないまま前半が終了。気合を入れ直し、後半へと向かう愛媛の若き選手達。すると後半９分、FW菅範十選手が待望の追加点を奪う。このゴールで勢いに乗った愛媛FC U-18。後半19分には再び山岡選手のゴールが飛び出す。その４分後には、MF北風希選手のアシストからMF宮城虎太選手のゴールが決まる。

後半39分には、セットプレーからDF石原拍選手が追加点を奪取。試合終了間際には再び宮城選手がゴール。直後には愛媛FC U-18にて初アシストをマークした北風選手が、今度は初ゴールをマーク。

実に７ゴールが飛び出す大量得点の愛媛。最終スコア「７－０」で愛媛FC U-18が開幕戦を白星で飾った。

第２節は翌週の４月11日（土）に行われ徳島県立徳島商業高校と対戦。アウェイにて行われた今節では、試合序盤に相手に先制を許し、苦しい展開となった。それでも、後半に山岡選手やMF吉岡空叶選手、そして石原選手のゴールが決まり、最終スコア「３－２」で愛媛FC U-18が逆転勝利を収めた。

４月18日（土）に行われた第３節では、カマタマーレ讃岐Ｕ－18と対戦。同じＪクラブの下部組織同士での対戦となり、意地がぶつかり合う白熱の一戦となった。 この試合には愛媛ＦＣトップチームに於いても２種登録選手として活躍しているMF仙波隼太郎選手やDF平野皓大選手が先発出場している。

気温25℃を超える夏日の中、愛媛FC U-18のキックオフで試合がスタート。愛媛は序盤から積極的な攻撃姿勢を見せ、相手陣地に攻め込むシーンが続くが、フィニッシュまでには至らず、イライラした展開が続く。

終始ハードワークを続ける両チーム。危険な接触プレー等もあり、ヒヤッとする場面も多く見受けられた。

一進一退の攻防が続く中、試合終盤（後半31分）に仙波選手のアシストから山岡選手がゴールを決める。この得点が決勝点となり、最終スコア「１－０」で愛媛FC U-18が勝利し、四国王者としての意地を見せ付けた。

第４節は４月25日（土）に行われ、ホームに愛媛県立今治東中等教育学校を迎え対戦。

序盤から試合を優位に進めていた愛媛だったが、前半22分に一瞬の隙を突かれ相手に先制点を奪われる。それでも慌てることなく直後に、北風選手のアシストを受けたFW石橋潤人選手のゴールで同点に追い着く。その後もボール保持率で勝る愛媛。前半35分には、小松選手からのボールを受けた菅選手が逆転弾を決める。後半に入っても手を緩めず攻め続ける愛媛。後半28分には、石橋選手の追加点が決まる。その２分後には、吉岡選手がゴール。

更に試合終盤（後半38分）には、MF神野成実選手による試合を決定付ける一撃も飛び出し、最終スコア「５－１」で愛媛FC U-18の快勝となった。

続く第５節（５月２日開催）でも勝利を収めた愛媛FC U-18は見事、開幕５連勝を達成。現在（第５節終了時点）、単独首位をキープしている。

今季のチームは３年生だけではなく、新２年生や新１年生の活躍振りが目覚ましく、とても頼もしく思える。故にレギュラー争いも活発化しているようで今後、個々の成長と共にチームとしての成長も楽しみである。

昨シーズンのリーグ王者として堂々の滑り出しを決めた愛媛FC U-18。この勢いのまま、先ずはプリンスリーグでの３連覇を成し遂げてもらいたい。