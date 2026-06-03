第344回　「LTO」　～愛媛FCが取り組む環境保全活動～

４月15日（水）、愛媛FC事務局はNPO法人海さくらと日本財団が推進する全国のプロスポーツチームと共に行う清掃活動「LEADS TO THE OCEAN－海につづくプロジェクト－（通称：LTO）」を開始することを発表。

四国のＪクラブとして、瀬戸内海の豊かさを守ることは、（愛媛FCが）地域に根ざすプロクラブの使命と考え、本企画内容に賛同したとのこと。今後は、ニンジニアスタジアム周辺でのゴミ拾い活動や愛媛県内各所でゴミ拾い活動を実施していく予定とのことだ。

はじめの取り組みとして、４月29日（水）に開催されるホームゲームから（ホームゲーム毎に）ゴミ拾い活動を実施し、継続的に環境保全活動に取り組んでいくとのことも併せて発表された。

このLTOとは、日本語訳で「海に続く」という意味だ。海のゴミの約８割は、川や街からやってくることから、多くの人に街のゴミが海に流れ着くことを知ってもらう必要がある。多くのプロスポーツチームとタッグを組み、日本全国で「海への関心を高め」、街中でのゴミ拾いを通じて海洋環境保全につなげる取り組みだ。力を合わせ、海を本気でキレイにする熱く優しいプロジェクトなのだ。

長年に渡り、清掃活動や各種ボランティア活動などに取り組んできた（グループや組織の垣根を越え、愛媛FCサポーターやファンたちが集う）「愛媛ゴール裏net」。私たちも、この（LTO）活動の趣旨に賛同し、愛媛FCのスタッフの皆さんと共に「美しい故郷の海」を実現するため、ゴミ拾い活動に参加＆協力していくことになった。

４月29日（水）のホームゲーム当日。キックオフ（試合開始）約１時間30分前。私は、ニンジニアスタジアムがある愛媛県総合運動公園内の中央広場（柑太パーク）の片隅に設営されたLTO活動用のブースにて、２種類のゴミ袋（燃えるゴミ用＆燃えないゴミ用）とトング（火ばさみ）を受け取り、スタジアム周辺のゴミ拾いを開始した。パッと見、美しく感じる公園内だが、目を凝らしてよく見ると、植栽の脇に飲食の容器や割り箸などが放置されていたり、駐車場の周辺には、タバコの吸い殻が捨てられているのを発見。それらの細かなゴミをなるべく残すことなく、燃えるゴミと燃えないゴミを分別しつつ、トングを使い丁寧に拾い集めていく。30分間程度の作業ではあったが、燃えるゴミは、袋いっぱいになる程だった。

また、この日は（トップチーム）新加入のアデオラ デイビッド選手や西条将太選手もゴミ拾いに参加してくださった。参加したサポーターと共に談笑しながら、楽しく作業に取り組んでいた様子で、最後は皆との集合写真の撮影にも快く応じてくださった。

この日のゴミ拾い活動を終え、LTOのブースへと戻ると、担当者の方から労いの言葉と共に「スタンプカード」を手渡された。

このスタンプカードは、LTO活動の初参加者に配布される。１回の参加でスタンプ１個を押してもらえ、期間中にスタンプを13個以上集めると「ゴミ拾いマスター」として、2026-2027シーズンホーム最終戦に表彰されるという。

私も来年の春までに、13個以上のスタンプをゲットするべくLTO活動に励みたいと思っている。

私たち「愛媛ゴール裏net」は、LTO活動への参加だけでなく、今年も独自で企画した各地域での清掃ボランティア活動（ゴミ拾い活動）を実施している。

今年１回目の活動は５月５日（火）、松山市三津浜方面の幹線道路にて行った。オレンジ色のゲームシャツ等を着用した愛媛FCサポーター６名が参加し、約１時間のゴミ拾い活動に汗を流した。

私たちの活動は街の美化だけではなく、ユニホーム姿で清掃（ゴミ拾い）を行うことで、愛媛FCのアピール（愛媛FCの認知度向上）にも繋がっていると考えている。現状は少人数での活動となっているが、もっと多くの人数で取り組むことができれば、その効果も高まるに違いない。

「愛媛ゴール裏net」では、今後も各地域にて清掃活動を実施する予定なので、ご興味がある方は是非、ご参加＆ご協力をお願いしたい。実施日や場所、活動内容などについては「愛媛ゴール裏net」のブログに掲載されているので、一度覗いてみて欲しい。

＜松本 晋司（まつもと しんじ）プロフィール＞

1967年５月14日、愛媛県松山市出身。愛媛FCサポーターズクラブ「Laranja Torcida（ラランジャ・トルシーダ）」代表。2000年２月６日発足の初代愛媛FCサポーター組織創設メンバーであり、愛媛FCサポーターズクラブ「ARANCINO（アランチーノ）」元代表。愛媛FC協賛スポンサー企業役員。南宇和高校サッカー部や愛媛FCユースチームの全国区での活躍から石橋智之総監督の志に共感し、愛媛FCが、四国リーグに参戦していた時期より応援・支援活動を始める。