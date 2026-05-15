欧州の“日本買い”拍車かかっても潤わぬＪクラブ

佐野海舟の市場価値が暴騰している。

「2500万ユーロ（約46億円）では彼の片足すら買えない」

そう言い切ったのはマインツのスポーツディレクターである。今季の佐野のプレーを見ればわからなくはないが、2500万ユーロで片足すら買えないとなると、両足プラス胴体プラス頭脳をセットで購入するには5000万ユーロ（約92億円）でも足りないということになる。

ちなみに、25～26年シーズンの市場価値で最高値を記録したのは、ライプチヒからマンチェスターＵに移籍したシェスコの7650万ユーロ（約141億円）。メッシやネイマールには４億ユーロ（約740億円）程度の移籍金が提示されたこともあるというから、上には上がいるものだが、それでも、佐野の移籍が成立すれば、マインツの財政は一気に潤うことになる。

鹿島でプレーしていた佐野が日本を離れたのは２年前のこと。その際の移籍金は250万ユーロ（約４億6000万円）だったとされる。わずか２年で、佐野の市場価値は10倍に膨らんだことになる。資金運用のプロにもなかなかできないような高配当である。

日本選手の市場価値が上がるのは、もちろん悪いことではない。おそらくはフェイエノールトの上田綺世にも相当な高値がつけられるだろうし、Ｗ杯の結果いかんでは、日本選手に対する関心はさらに高まることになるだろう。いや、万が一早期敗退を喫し、日本サッカーの評価が落ちることになったとしても、それはあくまでも一時的なもの。今後も、欧州の“日本買い”には拍車がかかっていくだろう。

ただ、そのカネが日本に落ちてこない。選手は潤っても、彼らを育てた日本のクラブが得られる利益は微々たるものでしかない。

Ｊリーグのレベルや歴史を考えれば仕方ない？ そうかもしれない。しかし、Ｊリーグ史上最高額の移籍が、いまだに01年の小野伸二が浦和からフェイエノールトに移籍した際の550万ユーロ（約10億円）だという事実には、いささか愕然とせざるを得ない。

確かに小野は日本サッカー史上にさん然と輝く偉大な才能だが、はや四半世紀以上前の移籍をいまだ誰も超えられていないというのは、いかがなものか。

日本と同じく、欧州とは海で隔てられ、かつ欧州に比べればプロリーグの歴史も浅い米国MLSでも、近年、若い世代の欧州移籍が目立つようになってきている。

日本のサッカー選手と、米国のサッカー選手。控えめに見ても世界的な評価で日本が大きく後れをとる、なんてことはまるでないはずだが、しかし、MLSから欧州に渡る際の移籍金は、Ｊリーグのクラブが得る額を大きく上回り、1000万ユーロ（約18億円）を超えるケースも珍しくなくなっているという。

日米両国がそれぞれ輩出する若い才能に差がないという前提に立つのであれば、生まれる移籍金の違いは、リーグとしての構造や設計にあるとしか見られない。まず日本サッカーを強くすることを第一義としたＪリーグと、ビジネスとしての側面も意識し続けるMLSとの違い、とも言える。

これはMLSがＪより優れている、ということではない。MLSは、Ｊほどには代表チームを強くできずにいる。ただ、日本が育て、生み出した果実のうまみを流出させるだけの現状は、いよいよ考え直さなければいけない時期に来ている。

＜この原稿は26年５月14日付「スポ－ツニッポン」に掲載されています＞