ビックカメラ高崎、４連勝で東地区首位タイ　～JD.LEAGUE～

「ニトリJD.LEAGUE 2026」第６節が22日から24日にかけて各地で行なわれた。東地区のビックカメラ高崎ビークイーンは前節からの連勝を４に伸ばし、11勝３敗で首位の戸田中央メディックス埼玉に並んだ。西地区首位の豊田自動織機シャイニングベガにトヨタレッドテリアーズが11勝３敗で並んだ。

◆第６節の結果

５月22日（金）

NECプラットフォームズレッドファルコンズ １－11 デンソーブライトペガサス

伊予銀行ヴェールズ ４－５ 東海理化チェリーブロッサムズ

トヨタレッドテリアーズ ９－３ SHIONOGIレインボーストークス

５月23日（土）

伊予銀行ヴェールズ １－０ 日本精工ブレイブベアリーズ

NECプラットフォームズレッドファルコンズ ０－３ ビックカメラ高崎ビークイーン

トヨタレッドテリアーズ ０－３ SGHホールディングスギャラクシースターズ

大垣ミナモ ０－６ ホンダリヴェルタ

戸田中央メディックス埼玉 ２－１ デンソーブライトペガサス

豊田自動織機シャイニングベガ ２－１ SHIONOGIレインボーストークス

東海理化チェリーブロッサムズ ０－12 タカギ北九州ウォーターウェーブ

太陽誘電ソルフィーユ ６－５ 日立サンディーバ

５月24日（日）

NECプラットフォームズレッドファルコンズ ７－６ 戸田中央メディックス埼玉

伊予銀行ヴェールズ ４－０ タカギ北九州ウォーターウェーブ

ホンダリヴェルタ ５－１ 日立サンディーバ

トヨタレッドテリアーズ ２－１ 豊田自動織機シャイニングベガ

太陽誘電ソルフィーユ ４－３ 大垣ミナモ

デンソーブライトペガサス ３－９ ビックカメラ高崎ビークイーン

SHIONOGIレインボーストークス １－０ SGHホールディングスギャラクシースターズ

東海理化チェリーブロッサムズ ２－10 日本精工ブレイブベアリーズ