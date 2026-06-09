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第321回　北中米Ｗ杯で浮上狙うMLS

2026.06.09
二宮清純
二宮清純「スポーツのツボ」
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　北米の４大プロリーグとはNFL（米プロフットボールリーグ）、NBA（米プロバスケットボールリーグ）、MLB（大リーグ）、NHL（北米プロアイスホッケーリーグ）の４つを指す。

 

　年間のリーグ収益は、NFL＝約235億ドル（約３兆6400億円）、NBA＝約143億ドル（約２兆2100億円）、MLB＝約121億ドル（約１兆8700億円）、NHL＝約68億ドル（１兆500億円）。

 

　これに次ぐのがMLS（北米プロリーグ・メジャーリーグサッカー）だ。年間収益は約25億ドル（約3870億円）。４大リーグに比べるとまだまだだが、近年、急成長をとげている。その背景には、ヒスパニック系人口の増加がある。MLSファンの約20％がヒスパニック系というデータもある。

 

 

　MLSが10クラブでスタートしたのは1996年。徐々に拡大していき、現在は米国27、カナダ３の30クラブで構成されている。

 

　このあたりはＪリーグの歩みとも重なる。93年に10クラブでスタートしたＪリーグは、現在J1、J2、J3を合わせて60クラブにまで膨れ上がった。

 

　一方で違いもある。Jリーグは先述したように実力に応じて３つのカテゴリーに分類されているが、MLSは東西のカンファレンスに分かれてはいるものの、昇降格システムは採用していない。またMLSは投資家を呼び込むため、既存クラブの買収だけでなく、エクスパンション・フィー（加盟金）さえ支払えば、球団を創設する権利も保証している。これもJリーグにはない仕組みだ。

 

　さて、MLS最大のスターは誰か。言うまでもなくインテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表のリオネル・メッシだ。22年カタールＷ杯では、母国の３度目の優勝に貢献し、MVPに輝いた。日本人ではＷ杯に３回出場した吉田麻也がLAギャラクシーでプレーしている。

 

　MLSの首脳は、北中米大会での米国代表の活躍がリーグに推進力を与えると見ている。

 

＜この原稿は『週刊大衆』2026年６月15日号に掲載されました＞

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