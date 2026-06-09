ビック藤田倭、通算打点記録更新　～JD.LEAGUE～

「ニトリJD.LEAGUE 2026」第８節が６月６日から８日にかけて各地で行なわれた。東地区のデンソーブライトペガサスが前節から４連勝。２位タイに浮上した。ビックカメラ高崎ビークイーンの藤田倭が７日のSHIONOGIレインボーストークス戦で、満塁ホームランを放ち、通算打点数を221とした。これまでの最多記録は日立サンディーバなどで活躍した山田恵理さんの219打点。ビックカメラ高崎は18－１でSHIONOGI大勝。連敗を３で止めた。

◆第８節の結果

６月６日（土）

トヨタレッドテリアーズ 11－２ 太陽誘電ソルフィーユ

ホンダリヴェルタ ５－４ SGHホールディングスギャラクシースターズ

ビックカメラ高崎ビークイーン １－９ 伊予銀行ヴェールズ

東海理化チェリーブロッサムズ １－３ 大垣ミナモ

豊田自動織機シャイニングベガ ８－５ 戸田中央メディックス埼玉

SHIONOGIレインボーストークス ０－２ 日立サンディーバ

NECプラットフォームズレッドファルコンズ ３－０ 日本精工ブレイブベアリーズ

デンソーブライトペガサス ４－２ タカギ北九州ウォーターウェーブ

６月７日（日）

ビックカメラ高崎ビークイーン 18－１ SHIONOGIレインボーストークス

太陽誘電ソルフィーユ １－３ タカギ北九州ウォーターウェーブ

ホンダリヴェルタ ２－４ 豊田自動織機シャイニングベガ

戸田中央メディックス埼玉 ２－３ SGHホールディングスギャラクシースターズ

日立サンディーバ 11－６ 伊予銀行ヴェールズ

日本精工ブレイブベアリーズ ８－７ 大垣ミナモ

トヨタレッドテリアーズ ０－６ デンソーブライトペガサス

６月８日（月）

東海理化チェリーブロッサムズ ４－８ NECプラットフォームズレッドファルコンズ