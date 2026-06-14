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森保Ｊ、オランダ相手に勝ち点１を獲得　～北中米Ｗ杯～

2026.06.15
スポーツコミュニケーションズ
新大陸の絶景
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　サッカー北中米ワールドカップグループＦ第１節の日本代表（FIFAランキング18位）対オランダ代表（同８位）の一戦が15日（現地時間14日）、ダラスで行なわれ、２対２で引き分けに終わった。試合は後半６分にDFフィルジル・ファンダイクのヘディングでオランダが先制。12分にMF中村敬斗（ランス）のゴールで日本が追いついたが、14分にFWクリセンシオ・サマーフィルの得点で一時オランダに勝ち越された。44分、鎌田大地（クリスタルパレス）の得点で日本が追いついた。

 

　久保、無念の負傷交代（ダラス）

日本代表　２－２　オランダ代表

【得点】

［オ］　フィルジル・ファンダイク（51分）、クリセンシオ・サマーフィル（64分）

［日］　中村敬斗（57分）、鎌田大地（89分）

 

 

　負傷者が相次いだ左シャドーには、俊足と運動量が武器のMF前田大然（セルティック）を起用した森保一監督。グループリーグの戦いを優位に進めるためには敗戦だけは避けたかった。

 

　後半６分、フリーキックの流れで前線に残っていたファンダイクが、右サイドからのクロスにヘディングで合わせて、オランダが先制した。

 

　日本は先制された６分後、中村がMF久保建英（レアルソシエダ）とのワンツーでペナルティーエリア左サイドに侵入。中村は右足を振り抜くと、シュートはゴール左に突き刺さった。

 

　しかし14分、サマーフィルに左サイドから内側に切り込まれ、左足でゴールファーサイドに決められた。

 

　日本にとって痛手だったのは28分、ボールを持った久保がアフター気味に削られ、左ひざを抑えてピッチに倒れ込んだ。自ら交代を申し出て、ピッチから退いた。久保に代わりFW小川航基（NEC）が投入された。

 

　44分、右コーナーキックから小川が空中戦で競り勝ち、ヘディングシュート。これが鎌田に当たりゴールネットを揺らした。この後、アディショナルタイムが６分設けられたが、スコアは変わらず。日本はオランダを相手に２対２で勝ち点１を得た。試合終了のホイッスルが鳴った瞬間、鎌田が笑顔でガッツポーズをつくったところからも、勝ち点１の意味の大きさが伝わってきた。日本は次節、中５日の21日（日本時間）にチュニジア代表（FIFAランキング45位）と対戦する。久保の左ひざの具合は懸念点ではあるものの、次節は勝ち点３がほしいところだ。

 

（文／大木雄貴）

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