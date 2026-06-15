日本はオランダと引き分け、スウェーデンがチュニジアに勝利 ～北中米Ｗ杯～
サッカー北中米Ｗ杯グループステージのＥ組の２試合、Ｆ組の２試合（全て第１節）が14日（現地時間）、各地で行なわれた。日本代表対オランダ代表戦は２対２の引き分け。日本と同組のもう１つのカードであるスウェーデン代表対チュニジア代表戦は５対１でスウェーデンが勝利した。日本は中５日でチュニジアと対戦する。
◆グループＥ
ドイツ代表 ７－１ キュラソー代表
【得点】
［ド］ フェリックス・ヌメチャ（６分）、ニコ・シュロッターベック（38分）、カイ・ハヴァーツ（45+５分、88分）、ジャマル・ムシアラ（47分）、ナサニエル・ブラウン（68分）、デニス・ウンダフ（78分）
［キ］ リヴァノ・コメネンシア（21分）
コートジボワール代表 １－０ エクアドル代表
【得点】
［コ］アマド・ディアロ（90分）
◆グループＦ
日本代表 ２－２ オランダ代表
［オ］ フィルジル・ファンダイク（51分）、クリセンシオ・サマーフィル（64分）
［日］ 中村敬斗（57分）、鎌田大地（89分）
スウェーデン代表 ５－１ チュニジア代表
【得点】
［ス］ ヤシン・アヤリ（７分、45＋６分）、アレクサンダー・イサク（30分）、ヴィクトル・ギェケレシュ（59分）、マティアス・スヴァンベリ（88分）
［チ］ オマル・レキク（43分）