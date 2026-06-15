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日本はオランダと引き分け、スウェーデンがチュニジアに勝利　～北中米Ｗ杯～

2026.06.15
スポーツコミュニケーションズ
新大陸の絶景
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　サッカー北中米Ｗ杯グループステージのＥ組の２試合、Ｆ組の２試合（全て第１節）が14日（現地時間）、各地で行なわれた。日本代表対オランダ代表戦は２対２の引き分け。日本と同組のもう１つのカードであるスウェーデン代表対チュニジア代表戦は５対１でスウェーデンが勝利した。日本は中５日でチュニジアと対戦する。

 

◆グループＥ

ドイツ代表　７－１　キュラソー代表

【得点】

［ド］　フェリックス・ヌメチャ（６分）、ニコ・シュロッターベック（38分）、カイ・ハヴァーツ（45+５分、88分）、ジャマル・ムシアラ（47分）、ナサニエル・ブラウン（68分）、デニス・ウンダフ（78分）

［キ］　リヴァノ・コメネンシア（21分）

 

コートジボワール代表　１－０　エクアドル代表

【得点】

［コ］アマド・ディアロ（90分）

 

◆グループＦ

日本代表　２－２　オランダ代表

［オ］　フィルジル・ファンダイク（51分）、クリセンシオ・サマーフィル（64分）

［日］　中村敬斗（57分）、鎌田大地（89分）

 

スウェーデン代表　５－１　チュニジア代表

【得点】

［ス］　ヤシン・アヤリ（７分、45＋６分）、アレクサンダー・イサク（30分）、ヴィクトル・ギェケレシュ（59分）、マティアス・スヴァンベリ（88分）

［チ］　オマル・レキク（43分）

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