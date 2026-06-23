豊田自動織機、PO以上進出確定　～JD.LEAGUE～

「ニトリJD.LEAGUE 2026」第10節が６月20日から22日にかけて各地で行なわれた。西地区の豊田自動織機が４位以上を確定し、プレーオフ（PO）以上進出を決めた。東地区は戸田中央メディックス埼玉が４連勝で首位。１ゲーム差でビックカメラ高崎ビークイーンが追う。レギュラーシーズンは一旦中断に入り、９月４日に再開する。

◆第10節の結果

６月20日（土）

ホンダリヴェルタ １－２ 日本精工ブレイブベアリーズ

伊予銀行ヴェールズ ４－３ 太陽誘電ソルフィーユ

ビックカメラ高崎ビークイーン ５－２ トヨタレッドテリアーズ

戸田中央メディックス埼玉 11―３ 東海理化チェリーブロッサムズ

デンソーブライトペガサス ３－２ SHIONOGIレインボーストークス



６月21日（日）

日立サンディーバ １－０ トヨタレッドテリアーズ

ホンダリヴェルタ ２－１ 東海理化チェリーブロッサムズ

豊田自動織機シャイニングベガ ５－０ 大垣ミナモ

伊予銀行ヴェールズ １－０ デンソーブライトペガサス

タカギ北九州ウォーターウェーブ １－４ ビックカメラ高崎ビークイーン

戸田中央メディックス埼玉 ６－１ 日本精工ブレイブベアリーズ

SGHホールディングスギャラクシースターズ ３－１ NECプラットフォームズレッドファルコンズ

SHIONOGIレインボーストークス ４－３ 太陽誘電ソルフィーユ





６月22日（月）

豊田自動織機シャイニングベガ ４－６ NECプラットフォームズレッドファルコンズ

日立サンディーバ ７－１ タカギ北九州ウォーターウェーブ

SGHホールディングスギャラクシーズ ８－５ 大垣ミナモ

【順位表】※順位の白ヌキはプレーオフ以上進出が確定。

＜東地区＞ 試合 勝 敗 分 勝率 差

①戸田中央 22 17 ５ ０ .773

②ビック 22 16 ６ ０ .727 2.5

③デンソー 22 14 ８ ０ .636 4.0

④ホンダ 22 13 ９ ０ .591 5.5

⑤日立 22 10 12 ０ .455 9.0

⑤NEC 22 10 12 ０ .455 15.0

⑦太陽誘電 22 ８ 14 ０ .364 15.5

⑧ミナモ 22 ５ 17 ０ .227 24.0

＜西地区＞

❶豊田織機 22 17 ５ ０ .773

②SGH 22 15 ７ ０ .682 2.0

③トヨタ 22 14 ８ ０ .636 3.0

④日本精工 22 ９ 13 ０ .409 8.0

④SHIONOGI 22 ９ 13 ０ .409 8.5

④伊予銀行 22 ９ 13 ０ .409 8.0

⑦タカギ 22 ６ 16 ０ .273 11.0

⑧東海理化 22 ４ 18 ０ .182 13.0