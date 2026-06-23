宮岡良丞（愛媛銀行SASUKE出場選手／愛媛県松山市出身）第４回　「サスケくん」との遭遇

中学を卒業した宮岡良丞は、松山中央高校に進学した。小学校低学年から続けていたテニスで、インターハイ出場を目標にテニス部の門を叩いた。

だが、テニス部にきちんとした指導者はいなかった。未経験者も多く入部するという。宮岡は「それを知った上で、その環境を望んでこの高校に入った」。小中学時代、四国大会ではベスト８の常連だった選手ならば、もっと違う選択肢があったはずだ。

しかし、と宮岡はいう。

「テニスの強豪校を選ばなかったのは、自分の好きなようにしたかった、思うままに、自由にしたかったから」

ランニングのキロ数も、自分で決めた。もちろん高校に、宮岡と互角に戦える選手はいなかった。それでも、宮岡は「確かに、僕からゲームを取れる人がいるか？ と言われればいなかったですが……」と前置きし、続けた。

「自分がサーブのリターンを練習したいときは、サーブの得意な子と組んで練習をすればいい。自分がフォアの打ち返しを練習したいときには、フォアが得意な子と組めばいい。このとき、僕は相手がフォアを打てるところに返せば、コントロールを高める練習にもなります。この部分、部分の練習が、いまのSASUKEの練習と通ずるな、と。SASUKEだって指導者がいるわけじゃないし、トレーニングもエリア（障がい物）ごとの分割の練習です。

そして、メンタル面もいまと似通っています。高校生当時は、インターハイ出場のためだったら、なんでもやる、という感じでした。それはいま、SASUKEの完全制覇のためだったら……というのは同じなんです」

身内にライバル不在ながらも、高校３年時、宮岡は愛媛県大会で準優勝し、見事インターハイ出場を決めた。決勝進出決定、すなわち、インターハイ出場が決まった瞬間「背負ってきたリュックをおろして、体が軽くなった感覚」を味わった。

残念ながら、インターハイは１回戦で敗退。それでも、「当初の目標は達成できた」。

SASUKEセットを自作

2012年４月、宮岡は指定校推薦で大阪府高槻市にキャンパスのある関西大学総合情報学部に進学した。それにともないアパートでのひとり暮らしが始まった。高校３年時、インターハイに出場した彼は関大でもテニス部に入部した。しかし、「１年生の時は球拾い。結果的にレギュラーには手が届かなかった」。

この年の12月、SASUKE第28回がテレビで放送された。このときに初めて、クレイジークリフハンガーというエリアが設けられた。わずか３センチの突起物に指先の力のみでぶら下がりながら、横方向へと移動し、さらに180センチ後方にある突起物に飛び移らなければならないという難所だ。

これについて、宮岡は「視聴者から“人間にクリアできないエリアを出すな”という声があったようです。僕自身も、“人間にはできない”と思った」と当時を振り返った。

だが、宮岡は諦めない。なんとアパートにクレイジークリフハンガーを模した練習セットを自らの手で作成したのだ。ホームセンターで単管パイプを買い込み、見よう見まねで組み立てた。“SASUKE御本家”のエリア（障がい物）の間隔は、先述したように180センチ。家に自作した練習セットの間隔は、スペースの事情で120センチ。それでも「クリアできなかった」。

ところが2013年６月、第29回大会でこのエリア初めてクリアするつわ者が現れた。森本裕介という当時高知大学に通う21歳の若者だった。宮岡より、わずか２つ年上。森本は、のちに２度もSASUKEを完全制覇する。「サスケくん」の異名をとるほどの名プレーヤーである。

宮岡は、難攻不落と言われたクレイジークリフハンガーを、高知の若者がクリアするシーンをテレビで見て「稲妻が走った感覚に襲われました」という。それに触発され、大学３年時に初めてSASUKEに応募した。

だが、完全にテニスに区切りをつけたわけではなかった。

（最終回につづく）

＜宮岡良丞（みやおか・りょうすけ）プロフィール＞

1993年8月7日、愛媛県松山市生まれ。幼少期からテニスを始める。2011年、高校３年時にはインターハイに出場した。「SASUKE」は小学校１年時に初めてテレビで視聴した。2014年から「SASUKE」に応募を続け、2023年第41回大会から出場している。第42回大会では、史上初めてバーティカルリミット.BURSTをクリアし、.BURST導入後初のFINAL進出を果たした。完全制覇を目標に日々、トレーニングに打ち込んでいる。

（文／大木雄貴）