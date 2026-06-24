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ポルトガル、Ｃロナウドの６大会連続得点などで５発大勝　～北中米Ｗ杯～

2026.06.24
スポーツコミュニケーションズ
新大陸の絶景
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　23日（現地時間）、サッカー北中米Ｗ杯グループステージ第３節、Ｋ組とＬ組の試合（２試合ずつ）が各地で行なわれた。Ｋ組はポルトガル代表が、FWクリスティアーノ・ロナウドの２得点などでウズベキスタン代表に５対０で大勝。ロナウドはＷ杯史上初の６大会連続得点となった。もう１試合はコロンビア代表がコンゴ民主共和国（DRコンゴ）代表を１対０で破り、２連勝。ノックアウトステージ進出を決めた。Ｌ組は前回大会３位のクロアチア代表がパナマ代表を１対０で下し、今大会初勝利。一方、敗れたパナマは２連敗でグループリーグ敗退が決まった。イングランド代表とガーナ代表はスコアレスドローだった。

 

◆グループＫ

ポルトガル代表　５－０　ウズベキスタン代表

【得点】

［ポ］　クリスティアーノ・ロナウド（６分、 39分）、ヌーノ・メンデス（17分）、オウンゴール（60分）、ラァエル・レオン（87分）

 

コロンビア代表　１－０　DRコンゴ代表

【得点】

［コ］　ダニエル・ムニョス（76分）

 

◆グループＬ

イングランド代表　０－０　ガーナ代表

 

パナマ代表　０－１　クロアチア代表

【得点】

［ク］　アンテ・ブディミル（54分）

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