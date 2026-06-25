グループＣ、ブラジルが１位、モロッコが２位でGL突破　～北中米W杯～

サッカー北中米Ｗ杯グループステージのＡ組の２試合、Ｂ組の２試合、Ｃ組の２試合（全て第３節）が24日（現地時間）、各地で行なわれた。日本代表１位ないし2位でノックアウトステージに進出した場合に対戦するグループＣは、ブラジルが１位、モロッコが２位でグループリーグを突破した。

◆グループＡ

チェコ代表 ０－３ メキシコ代表

【得点】

［メ］ マテオ・チャベス（55分）、フリアン・キニョーネス（61分）、アルバロ・フィダルゴ（90+９分）

南アフリカ １－０ 韓国代表

【得点】

［南］ タペロ マセコ（66分）

◆グループＢ

スイス代表 ２－１ カナダ代表

【得点】

［ス］ ルベン・ヴァルガス（46分）、ヨハン・マンザンビ（57分）

［カ］ プロミス デイヴィッド（76分）

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 ３－１ カタール代表

【得点】

［ボ］ ケリム・アライベゴヴィッチ（29分）、オウンゴール（34分）、エルミン・マフミッチ（80分）

［カ］ ハッサン・アルハイドス（42分）

◆グループＣ

スコットランド代表 ０－３ブラジル代表

【得点】

［ブ］ ヴィニシウス・ジュニオール（７分、45+３分）、マテウス・クーニャ（60分）

モロッコ代表 ４－２ ハイチ代表

【得点】

［ハ］ オウンゴール（10分）、ウィルソン・イシドール（43分）

［モ］ アクラフ・ハキミ（39分）、イスマエル・サイバリ（45+１分）、ソフィアン・ラヒミ（78分）、ジェシム・ヤシン（89分）