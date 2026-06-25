グループＣ、ブラジルが１位、モロッコが２位でGL突破 ～北中米W杯～
サッカー北中米Ｗ杯グループステージのＡ組の２試合、Ｂ組の２試合、Ｃ組の２試合（全て第３節）が24日（現地時間）、各地で行なわれた。日本代表１位ないし2位でノックアウトステージに進出した場合に対戦するグループＣは、ブラジルが１位、モロッコが２位でグループリーグを突破した。
◆グループＡ
チェコ代表 ０－３ メキシコ代表
【得点】
［メ］ マテオ・チャベス（55分）、フリアン・キニョーネス（61分）、アルバロ・フィダルゴ（90+９分）
南アフリカ １－０ 韓国代表
【得点】
［南］ タペロ マセコ（66分）
◆グループＢ
スイス代表 ２－１ カナダ代表
【得点】
［ス］ ルベン・ヴァルガス（46分）、ヨハン・マンザンビ（57分）
［カ］ プロミス デイヴィッド（76分）
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 ３－１ カタール代表
【得点】
［ボ］ ケリム・アライベゴヴィッチ（29分）、オウンゴール（34分）、エルミン・マフミッチ（80分）
［カ］ ハッサン・アルハイドス（42分）
◆グループＣ
スコットランド代表 ０－３ブラジル代表
【得点】
［ブ］ ヴィニシウス・ジュニオール（７分、45+３分）、マテウス・クーニャ（60分）
モロッコ代表 ４－２ ハイチ代表
【得点】
［ハ］ オウンゴール（10分）、ウィルソン・イシドール（43分）
［モ］ アクラフ・ハキミ（39分）、イスマエル・サイバリ（45+１分）、ソフィアン・ラヒミ（78分）、ジェシム・ヤシン（89分）