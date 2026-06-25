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グループＣ、ブラジルが１位、モロッコが２位でGL突破　～北中米W杯～

2026.06.25
スポーツコミュニケーションズ
新大陸の絶景
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　サッカー北中米Ｗ杯グループステージのＡ組の２試合、Ｂ組の２試合、Ｃ組の２試合（全て第３節）が24日（現地時間）、各地で行なわれた。日本代表１位ないし2位でノックアウトステージに進出した場合に対戦するグループＣは、ブラジルが１位、モロッコが２位でグループリーグを突破した。

 

◆グループＡ

チェコ代表　０－３　メキシコ代表

【得点】

［メ］　マテオ・チャベス（55分）、フリアン・キニョーネス（61分）、アルバロ・フィダルゴ（90+９分）

 

南アフリカ　１－０　韓国代表

【得点】

［南］　タペロ マセコ（66分）

 

◆グループＢ

スイス代表　２－１　カナダ代表

【得点】

［ス］　ルベン・ヴァルガス（46分）、ヨハン・マンザンビ（57分）

［カ］　プロミス デイヴィッド（76分）

 

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表　３－１　カタール代表

【得点】

［ボ］　ケリム・アライベゴヴィッチ（29分）、オウンゴール（34分）、エルミン・マフミッチ（80分）

［カ］　ハッサン・アルハイドス（42分）

 

◆グループＣ

スコットランド代表　０－３ブラジル代表

【得点】

［ブ］　ヴィニシウス・ジュニオール（７分、45+３分）、マテウス・クーニャ（60分）

 

モロッコ代表　４－２　ハイチ代表

【得点】

［ハ］　オウンゴール（10分）、ウィルソン・イシドール（43分）

［モ］　アクラフ・ハキミ（39分）、イスマエル・サイバリ（45+１分）、ソフィアン・ラヒミ（78分）、ジェシム・ヤシン（89分）

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