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TAKUMI＆FISHBOY、LegitコンビがMVDとMCDを４季連続受賞！　～D.LEAGUE～

2026.06.30
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
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　29日、「第一生命 D.LEAGUE AWARDS SHOW 2025-26」が東京・MoN Takanawa:The Museum of Narratives Box1000で行われた。最優秀選手賞にあたる「MVD OF THE YEAR」（MVD）はCyberAgent Legit（サイバーエージェント レジット）のリーダーTAKUMI、最優秀ディレクターを決める「MOST CREATIVE DIRECTOR」（MCD）にはLegitのFISHBOYが４年連続で選ばれた。また新設のBEST8にはTAKUMIのほか、チャンピオンシップ（CS）を制したFULLCAST RAISERZ（フルキャスト レイザーズ）からInfinity TwiggzとWild Twiggzが選ばれた。

 

（文／杉浦泰介）

◆受賞者・チームはこちら


【MVD】
TAKUMI（CyberAgent Legit）　４季連続４度目

【MCD】
FISHBOY（CyberAgent Legit）　４季連続４度目


【BEST ROOKIE】

MEME（Medical Concierge I'moon）

【最優秀FAVダンサー】

TAKI（SEGA SAMMY LUX）
【最優秀FAVチーム】

SEGA SAMMY LUX

【最優秀テクニック賞】
DYM MESSENGERS
【最優秀コレオグラフィー賞】
FULLCAST RAISERZ
【最優秀シンクロパフォーマンス賞】
Medical Concierge I'moon
【最優秀エースパフォーマンス賞】
Chris Ackey（CyberAgent Legit）

【BEST8】

TAKUMI（CyberAgent Legit）
KELO（KADOKWA DREAMS）
TAKI（SEGA SAMMY LUX）
HINATA（SEGA SAMMY LUX）
颯希（KADOKWA DREAMS）
Infinity Twiggz（FULLCAST RAISERZ）
MEME（Medical Concierge I'moon）
Wild Twiggz（FULLCAST RAISERZ）

【最優秀作品】

KOSÉ 8ROCKS　ROUND.4『STRIKE』

【MUSIC OF THE YEAR】
LDH SCREAM ROUND.1『The Dynasty ／feat.Zeebra』

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