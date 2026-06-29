search
アナザーアングル MAKE YOUR UNIVERSE. ～第二の開学～ 対論×勝利学 スポーツ未来塾 明治安田レポート 学生寮 ドーミー取材記 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 佐藤駿の新SPは「激しいステップが来る」

佐藤駿の新SPは「激しいステップが来る」

2026.06.29
スポーツコミュニケーションズ
フィギュアスケート
facebook icon twitter icon

　フィギュアスケートアイスショー「ドリーム・オン・アイス2026」の４公演が6月26日（金）、27日（土）、28日（日）にかけてKOSÉ新横浜スケートセンター（神奈川県）で行なわれた。初日公演が報道陣に公開された。

 

　2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪男子シングル銅メダリストの佐藤駿（エームサービス・明大）は、黒の衣装に身を包み、新ショートプログラム（SP）となる「愛しみのチャルダッシュ」を披露した。

 

 

　佐藤は、まだ本格稼働前ながら４回転トーループなどを綺麗に着氷させた。初日公演後、佐藤は「トーループが綺麗にはまったのが、一番良かったです」と語った。

 

　佐藤といえば、安定感抜群のジャンプが持ち味だが、「愛しみのチャルダッシュ」はステップが見せ場のようだ。新SPについては、「ビビッと来た」「自分が滑っているイメージが沸いた」「すごく激しいプログラムになっている」と語った。

 

　曲の序盤はハイテンポで進む。２度目のジャンプ後、曲のテンポがゆっくりとなった。ここではイーグルなどでのびやかなスケーティング、スピンなどを披露。

 

　そして再び、細かいバイオリンの旋律で曲のテンポが上がる。ここからはステップで観客の手拍子を誘った。バックステップのような動きも織り交ぜ、アップテンポな曲調に負けない情熱的なステップだった。「ステップの時は観客の皆さんと目線が合った」と佐藤は振り返った。

 

「曲が一度、ゆっくりになるところではどんなことを意識し、再びテンポが速くなるところではどんなことを意識しているのですか？」と問うと、佐藤はこう答えた。

 

「このプログラムはすごく緩急が大事になってくるのかなぁと思うので、しっとりした部分では、冒頭とは別の曲だと思って滑っています。そこから、さらにステップで盛り上げるので、“これから激しいステップがくるぞ”という感じを意識してステップは、やっています」

 

　佐藤の新SPは、ステップがカギを握る。今回はスケート靴を新しくしたばかりだという。滑り込めば、元々ポテンシャルの高いジャンプに加え、ステップでもより一層観客を魅了することができるだろう。

 

（文／大木雄貴）

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP