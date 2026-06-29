佐藤駿の新SPは「激しいステップが来る」

フィギュアスケートアイスショー「ドリーム・オン・アイス2026」の４公演が6月26日（金）、27日（土）、28日（日）にかけてKOSÉ新横浜スケートセンター（神奈川県）で行なわれた。初日公演が報道陣に公開された。

2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪男子シングル銅メダリストの佐藤駿（エームサービス・明大）は、黒の衣装に身を包み、新ショートプログラム（SP）となる「愛しみのチャルダッシュ」を披露した。

佐藤は、まだ本格稼働前ながら４回転トーループなどを綺麗に着氷させた。初日公演後、佐藤は「トーループが綺麗にはまったのが、一番良かったです」と語った。

佐藤といえば、安定感抜群のジャンプが持ち味だが、「愛しみのチャルダッシュ」はステップが見せ場のようだ。新SPについては、「ビビッと来た」「自分が滑っているイメージが沸いた」「すごく激しいプログラムになっている」と語った。

曲の序盤はハイテンポで進む。２度目のジャンプ後、曲のテンポがゆっくりとなった。ここではイーグルなどでのびやかなスケーティング、スピンなどを披露。

そして再び、細かいバイオリンの旋律で曲のテンポが上がる。ここからはステップで観客の手拍子を誘った。バックステップのような動きも織り交ぜ、アップテンポな曲調に負けない情熱的なステップだった。「ステップの時は観客の皆さんと目線が合った」と佐藤は振り返った。

「曲が一度、ゆっくりになるところではどんなことを意識し、再びテンポが速くなるところではどんなことを意識しているのですか？」と問うと、佐藤はこう答えた。

「このプログラムはすごく緩急が大事になってくるのかなぁと思うので、しっとりした部分では、冒頭とは別の曲だと思って滑っています。そこから、さらにステップで盛り上げるので、“これから激しいステップがくるぞ”という感じを意識してステップは、やっています」

佐藤の新SPは、ステップがカギを握る。今回はスケート靴を新しくしたばかりだという。滑り込めば、元々ポテンシャルの高いジャンプに加え、ステップでもより一層観客を魅了することができるだろう。

（文／大木雄貴）