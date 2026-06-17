羽生結弦だけが言えること

羽生結弦選手が総指揮を執り、自ら出演した単独公演「“REALIVE（リアライブ）”an ICE STORY project」（以下、REALIVE。４月11日、12日に宮城県利府町にて開催）を現地で目の当たりにしてから、２カ月が経過した。REALIVEには、羽生のICE STORYに対する矜持を垣間見たシーンがあった。

ICE STORYとは、羽生による単独公演だ。スケートを軸とした身体表現、音楽、映像、照明を融合させ、独自の世界観を表現するエンターテインメントである。

つまり、世界中でICE STORYを表現できるのは彼だけなのだ。

「“REALIVE”」以前、ICE STORYと明確に謳った作品は、以下の３つ。

「“GIFT” at Tokyo Dome」

「“RE_PRAY” TOUR」

「Echoes of Life TOUR」

プロ転向後、初の単独公演「プロローグ」は、明確にそれと謳っていないものの、この作品が、のちに生み出される３作品の方向性を決めたのだろう。

羽生は、昨年７月から約８カ月間、「メンテナンス期間」とし、怪我の治療や肉体改造に取り組んだ。単独公演に限れば、「Echoes of Life TOUR」以来、１年２カ月ぶりのICE STORYだった。

羽生は、メンテナンス期間を振り返った。

「ちょっと、スケートから離れる期間……離れざるを得ない期間がありました。いろいろ痛んでいる箇所、酷使してきた箇所を、これから長く続けていくにあたり良い方向に持っていきたくて、メンテナンスをしました」

４月のREALIVEは、１部と２部に分かれている構成だった。今回、注目する点は１部の終盤、スクリーンに映し出された約４分間の映像だ。映像はREALIVE制作準備中に撮影されたものだった。その中に、アイスリンク仙台でスケートの練習をする姿が映った。

助走から、ジャンプの踏み切りに入り、跳んだものの空中で体の軸が開き、わずか２回転。何度も痛めた右足首での着地が、踏み切りを躊躇させたのかもしれない。

羽生によるナレーションが入った。

「手応えもありつつ、やっぱりまだまだ練習不足だなぁ～と思うこともたくさんありつつ……。でも、ちょっとずつ体が強くなってきたり、練習してきたことができるようになってきた。いま、本当に急激に変わりつつあるところなんです」

そしてカメラは再度、羽生がジャンプにトライする瞬間を捉えた。思い切った踏み切りから見事、４回転を回り切り、氷に降りた。

右足で着氷した瞬間、「よっしゃあ！」と羽生は叫んだ。彼の声がリンクに響き渡った。両こぶしを握り締めもう１度、「よっしゃあ！」と雄叫びをあげ、大声でこう言った。

「おかえりっ！」

治療を経て、トップスケーターとしての感覚が戻ったことへの「おかえりっ！」に、聞こえた。この「おかえりっ！」こそが、ICE STORYシリーズ再開の大きな一歩だったのかもしれない。

そしてもう１カ所、映像の中から紹介しよう。「スケートって改めて、やっぱ難しいなって思いました」と羽生は語り、付け足すようにつぶやいた。

「ICE STORY、やってるって感じ」

笑いながら口にしたこのセリフにこそ、羽生結弦のICE STORYに対する矜持を垣間見た。なぜならば、このセリフは世界でたったひとりにしか言えないのだから。

（文／大木雄貴）