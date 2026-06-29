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日本、「最高の景色」見れず ブラジルに逆転負け　～北中米Ｗ杯決勝Ｔ１回戦～

2026.06.30
スポーツコミュニケーションズ
新大陸の絶景
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　北中米ワールドカップ決勝トーナメント１回戦の日本代表対ブラジル代表の一戦が、日本時間30日（現地時間29日）、ヒューストンで行なわれ、１対２で日本が敗れた。日本は前半29分にMF佐野海舟（マインツ）のゴールで先制したものの、後半11分に追いつかれ、さらにアディショナルタイムに逆転されて、ベスト32で敗退となった。

 

　“王国”、５－４－１の理想的な崩し（ヒューストン）

日本代表　１－２　ブラジル代表

【得点】

［日］　佐野海舟（29分）

［ブ］　カゼミーロ（56分）、ガブリエウ・マルティネッリ（90＋５分）

 

　Ｗ杯優勝経験５回のブラジル相手に、堅い守備で入った森保ジャパン。序盤から相手にボールを持たせるものの、最後の最後で体を張ってゴールを守った。

 

　14分、FWマテウス・クーニャが右足でミドルを放つ。同じく14分、デザインした左コーナーキックからチャンスをつくったもののゴールネットを揺らすには至らなかった。

 

　16分にはMF伊東純也（ゲンク）がペナルティーエリア左の手前で倒されてフリーキックを獲得。これをMF鎌田大地（クリスタルパレス）が直接狙ったもののブラジルの壁にあたった。

 

　先制したのは日本だった。前半29分、ピッチ中央付近でMF佐野海舟（マインツ）がインターセプト。そのままするするとドリブルでペナルティーアーク付近まで持ち上がると、右足一閃。シュートはゴール左に突き刺さった。

 

　後半、日本は５－４－１の守備で時計の針を進めようとした。一方、ブラジルは日本の“籠城”を崩す策に出た。

 

　ブラジルはアタッカーをワイドに開かせてタッチラインでボールを持つと、センターバックが思い切って高い位置を取り、そこからクロスを入れ続けた。

 

　11分、ブラジルは左センターバックのDFガブリエウ・マガリャンイスが左足で鋭いクロスをペナルティーエリアの右（ファー）に供給。これにMFカゼミーロが頭で合わせて、スコアをタイに戻した。

 

　以降も日本はブラジルに同じ形を作られる苦しい展開が続いた。

 

　アディショナルタイム、日本は自陣ペナルティーエリア手前でMF田中碧（リーズ）がFWエンドリッキからボールを奪取。しかし、すぐさまFWハイアンに奪い返され、グラウンダーのクロス。これをエリア内中央で、MFブルーノ ギマランイスがトラップ。さらに左サイドに位置取るマルティネッリにパスが渡り、右足インサイドでゴール右へ流し込んだ。

 

　日本はロングボールを前線に送るが、奏功せず。ベスト32で大会を去ることとなった。

 

（文／大木雄貴）

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