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ホスト国・カナダ代表が16強一番乗り　～北中米W杯　決勝Ｔ１回戦～

2026.06.29
スポーツコミュニケーションズ
新大陸の絶景
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　北中米ワールドカップ・決勝トーナメント１回戦（ベスト32）の南アフリカ代表対カナダ代表の一戦が現地時間28日（日本時間29日）、ロサンゼルスで行なわれ、ホスト国のカナダが南アフリカに１対０で勝利した。カナダは初の16強進出となった。

 

南アフリカ　０－１　カナダ代表（ロサンゼルス）

【得点】

［カ］　ステファン・ユースタキオ（90+２分）

 

　Ｗ杯決勝トーナメント初進出同士の一戦となった。カナダはボールを南アフリカにもたれる時間こそ長かった。しかし、効果的にシュートにつなげていたのは、カナダの方だった。

 

　カナダは前半44分、左コーナーキックからDFモイーズ・ボンビトがヘッド合わせ、こぼれ球をDFデレク・コーネリアス、FWタジョン ブキャナンが立て続けに拾ってシュートを打ったが南アフリカの体を張った守備に阻まれた。

 

　後半16分、南アフリカはMFオズウィン・アポリスが右足でミドルを放つも、ゴール左へ。単発のシュートに終わってしまった。

 

　20分、カナダがスルーパスからチャンスを演出した。FWタニ・オルワセイが俊足をとばしペナルティーエリア左でボールを受け、左足でシュート。これはDFに阻まれたが、セカンドボールにMFジョナサン・デイヴィッドが反応。しかし、これも南アフリカDFにギリギリでブロックされた。

 

　31分、ジョナサン・デイヴィッドがペナルティーアーク付近でポストプレーを披露。落としたボールにFWプロミス・デイヴィッドが反応し、ダイレクトで右足を振り抜いたものの、惜しくもシュートはゴール左に逸れた。35分にはジョナサン・デイヴィッドが左サイドの角度がない位置から左足でゴールニアサイドを狙ったがGKのセーブにあった。

 

　多くの決定機を創ったカナダが、ついにゴールネットを揺らした。MFジェイコブ・シャッフェルバーグが右サイドからゴール中央にクロスを供給。これは相手DFに跳ね返されたが、ペナルティーアーク付近でこのこぼれを拾ったMFステファン・ユースタキオがワントラップ後、右足一線。シュートはゴール左サイドネットへと吸い込まれた。

 

　スコアは１対０でタイムアップのホイッスルが鳴った。ホスト国のカナダが勝利し、ベスト16へと駒を進めた。

 

（文／大木雄貴）

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