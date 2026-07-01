交流戦Ｖ西武、投手陣の安定と育成選手の成長

アメリカ、カナダ、メキシコの３カ国による共催で行なわれているサッカーＷ杯北中米大会は、決勝トーナメントに入り、白熱した試合が続いてます。日本のプロ野球も負けてはいません。

交流戦は埼玉西武が初優勝を収めました。これでパ・リーグチームの３連覇。今年も“パ高セ低”の様相を呈しましたが、来年からはDH制が導入されることで、その差も徐々に縮まっていくのではないでしょうか。

優勝した西武については何と言っても投手力でしょう。交流戦のチーム防御率は12球団トップの1.53。非常に安定感があり、フォアボールで崩れない。ここ数年、チームは低迷していましたが、MVPを獲得した長谷川信哉選手や好守備が光る滝澤夏央選手ら育成から上がってきた選手たちが、ようやく一軍の試合に慣れてきた。

試合に勝つことによって、チームがまとまっていっていると感じます。今のところ、投打のバランスが非常にいい。就任２季目の西口文也監督もどっしり構えている。ピッチャー出身ということで、ピッチャーの起用法を含め、素晴らしい戦い方を見せています。

先に触れた長谷川選手と滝澤選手はいずれも育成ドラフトで獲得しました。スカウティングの成果が出てきた。ドラフト上位は即戦力として期待されている選手が多いんですが、やはり育成はどの球団も一芸に秀でた選手を取り、その中から一軍で数名活躍できたらいいと考え、獲得する。

育成出身者やドラフト下位指名の選手は、巡ってきたチャンスをモノにできるかで生き残っていける。それを続けて信頼を勝ち取っていく世界ですから。今からオールスター、後半戦が待っていますが、掴んだチャンスを離さぬよう頑張ってほしいものです。

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＜西田真二（にしだ・しんじ）プロフィール＞

1960年８月３日、和歌山県出身。小学３年で野球を始める。PL学園高、法政大学を経て、83年にドラフト１位で広島カープに入団。高校時代は78年夏にエース＆４番として甲子園優勝に貢献した。大学時代は５度のベストナインに輝くなど、３度のリーグ優勝に導いた。プロ入り後は左投げ左打ちの外野手として、91年のセ・リーグ優勝に貢献するなどカープ一筋13年で現役を終えた。現役引退後は野球解説者を経て、カープ、四国アイランドリーグ（現・四国アイランドリーグplus）の愛媛、香川などで後進を育成。20年より６年間、セガサミー野球部の監督を務め、都市対抗野球大会４度、社会人野球日本選手権大会に２度出場に導いた。26年からは野球解説者に復帰。同年４月から四国アイランドリーグplus香川の球団アドバイザーに就任した。