Ringo Winbee、日本代表としてPreFinalへ 「何者でもない⾃分が世界で優勝して⼈⽣を変える」　～Red Bull Dance Your Style～

５日、東京・六本木ヒルズアリーナで、 フリースタイルダンスバトルイベント「Red Bull Dance Your Style 2026 National Final Japan」が開催され、Ringo Winbeeが４度目の出場で初優勝した。10月にスイス・ チューリッヒで開催される「Red Bull Dance Your Style World Final Pre Final」の出場権を手に入れた。

東京のランドマークとなっている複合商業施設の六本木ヒルズ。 最新の話題曲から往年の名曲をDJが流し、 即興で踊るフリースタイルダンスバトルが行なわれた。１回戦から準決勝は、１バトルにつき２ムーブずつ踊る。ジャッジは「リズム」「スキル」「クリエイティブ性」「カリスマ性」を基準に会場の観衆が掲げたボードの多数決によって決まる。 東京のランドマークとなっている複合商業施設の六本木ヒルズ。最新の話題曲から往年の名曲をDJが流し、即興で踊るフリースタイルダンスバトルが行なわれた。１回戦から準決勝は、１バトルにつき２ムーブずつ踊る。ジャッジは「リズム」「スキル」「クリエイティブ性」「カリスマ性」を基準に会場の観衆が掲げたボードの多数決によって決まる。

５月開催の予選から４人、ワイルドカード12人、 計16人によるトーナメントで優勝を争った。16人の中には、D.LEAGUEのKADOKAWA DREAMS（カドカワ ドリームズ）のKELOとFLAME、CyberAgent Legit（サイバーエージェント レジット）のTAIKI、List::X（リスト エクス）のRuna Miura、ダンス＆ボーカルグループBALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEのRIKIとボーイズグループONE OR EIGHTのTAKERUらがワイルドカードで参加した。

白熱のダンスバトルを制したのは、一般予選から勝ち上がってきたRingo Winbeだ。ハットを被り、赤いポロシャツにチノパンというスタイルで歌詞に合った振り付けや、音ハメもきっちり決め、観衆の心を掴んだ。

（文・写真／杉浦泰介）