第317回　９団体が集結する９・27『KORAKUEN JAMBULL』への期待─

立ち技打撃格闘技（主にキックボクシング）９団体が集結して行われる株式会社東京ドーム主催イベント『KORAKUEN JAMBULL（９月27日/東京・後楽園ホール）に出場する各団体の出場選手が決まった。４月から７月にかけて各団体のリングで「出場者決定戦」が行われ、勝ち上がったのは次の９選手だ。

工藤叶雅＜ニュージャパンキックボクシング連盟/ VALLELY KICKBOXING TEAM/２勝（1KO）１敗＞

神谷斗夢＜SUK WAN KINGTHONG/SUNRISE GYM/５勝１敗＞

神谷晟丸＜新日本キックボクシング協会/伊原道場本部/１勝２敗＞

富田エレデネ＜KNOCK OUT/クロスポイント吉祥寺/４勝（1KO）１敗＞

門脇碧泉＜RISE/TARGET/６勝（1KO）１敗1NC＞

髙岩拓＜Bigbang/TRY HARD GYM/６勝（4KO）１敗１分け＞

リョウヤ・ハリケーン＜NKB日本キックボクシング連盟/テツジム/５勝（2KO）２分け＞

佐々木未夢＜SHOOT BOXING/GONG-GYM坂戸/１勝（1KO）１敗＞

天晴＜ジャパンキックボクシング協会/治政館ジム/２勝２敗＞

（※決定順）

ここに「主催者推薦枠」で、もう１選手が加わることになる。

『KORAKUEN JAMBULL』では団体対抗戦形式で５試合が行われるが、出場選手要項にも触れておこう。

・契約体重は60キロ以下（57キロ下限）。

・キャリア10戦以内。

・現・元チャンピオンは除く。

この規定からわかる通り各団体のトップファイターが集うわけではない。また、６勝（４KO）を上げている選手がいる一方で、今回の代表決定戦で初めて勝利した選手もおりキャリアにも差異がある。

よってここでの試合結果が、そのまま団体のレベルを反映するものではないが、他団体の選手との闘いとなればヒートアップは必至、後楽園ホールに独特な緊張感が醸されそうだ。

対戦カードは７月22日の「組み合わせ抽選会」で決定される。ここには上記の９選手と当日に発表される主催者推薦選手も同席。また、第１試合で「再起戦」が行われることも決定した。この試合には各団体での「出場者決定戦」で敗れた選手の中から２名を選出されることになっている。

日本で初めてのキックボクシング興行が開かれたのは、1966年４月11日で場所は大阪府立体育会館。その時のメインエベンターは沢村忠で、ラークレイ・シーハーマン（タイ）を相手に２ラウンドKO勝利を収めた。

あれから60年。節目となる今年、９団体が集結してスタートする『KORAKUEN JAMBULL』は観る者に何を感じさせてくれるのか、各団体の王者同士の対抗戦が実現する日は訪れるのか？ 期待して見守りたい。

＜直近の注目格闘技イベント＞

▶７月12日（日）、東京・大田区産業プラザPIO/「ROMAN5」マルコス・ヨシオ・ソウザvs.大場慎之介ほか

▶７月12日（日）、東京・後楽園ホール/ 「RISE 200」ISKAユニファイドルール世界バンタム級王座決定戦、花岡竜vs.ジラリー・キャルービーほか

▶７月13日（月）、東京・後楽園ホール/「Lemino修斗.7」宇野薫vs.児山佳宏ほか

▶７月18日（土）、広島グリーンアリーナ/「RIZIN LANDMARK 15」バンタム級タイトルマッチ、ダニー・サバテロvs.鹿志村仁之介ほか

▶７月20日（祝・月）、東京・両国国技館/「U-NEXT BOXING.6」WBC世界スーパーフライ級王座決定戦、寺地拳四朗vs.イスラエル・ゴンサレスほか

▶７月20日（祝・月）、マリンメッセ福岡B館/「K-1 DONTAKU 2026」クルーザー級タイトルマッチ、ティアン・ターザンvs.ルーカス・アハテルバーグほか

▶７月20日（祝・月）、東京・後楽園ホール/「PROFESSIONAL SHOOTO 2026 Vol.5」女子スーパーアトム級チャンピオンシップ、渡辺彩華vs.高本千代ほか

▶７月20日（祝・月）、福島・KNOCK OUT常葉アリーナ/「KNOCK OUT REBELS SERIES.11」古木誠也vs.偉武KICKほか

▶７月25日（土）、東京・後楽園ホール/「Krush.190」黒川瑛斗vs.橋本楓汰ほか

▶７月26日（日）、東京・竹芝ニューピアホール/ 「PANCRASE 364」カリベク・アルジクル ウールvs.三宅輝砂ほか

＜近藤隆夫（こんどう・たかお）プロフィール＞

1967年１月26日、三重県松阪市出身。上智大学文学部在学中から専門誌の記者となる。タイ・インド他アジア諸国を１年余り放浪した後に格闘技専門誌をはじめスポーツ誌の編集長を歴任。91年から２年間、米国で生活。帰国後にスポーツジャーナリストとして独立。格闘技をはじめ野球、バスケットボール、自転車競技等々、幅広いフィールドで精力的に取材・執筆活動を展開する。テレビ、ラジオ等のスポーツ番組でもコメンテーターとして活躍中。著書には『グレイシー一族の真実 ～すべては敬愛するエリオのために～』（文春文庫PLUS）『情熱のサイドスロー ～小林繁物語～』（竹書房）『プロレスが死んだ日。』（集英社インターナショナル）『ジャッキー・ロビンソン ～人種差別をのりこえたメジャーリーガー～』『伝説のオリンピックランナー“いだてん”金栗四三』『柔道の父、体育の父 嘉納治五郎』（いずれも汐文社）ほか多数。

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