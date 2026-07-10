スペインがベルギー下し、ベスト４　～北中米Ｗ杯準々決勝～

サッカー北中米ワールドカップ準々決勝のスペイン代表対ベルギー代表の一戦が11日（現地時間10日）、ロサンゼルスで行なわれ、スペイン代表が２対１で勝利した。

メリーノ、２試合連続決勝Ｇ（ロサンゼルス）

スペイン代表 ２－１ ベルギー代表

【得点】

［ス］ ファビアン・ルイス（30分）、ミケル・メリーノ（88分）

［ベ］ シャルル・デケテラーレ（41分）

ヨーロッパ勢による好カードとなったこの一戦。終始、スペインがボールを支配する展開となった。

均衡が崩れたのは前半30分だった。スペインの右サイドバックであるペドロ・ポロがワンツーから右サイドをえぐりグラウンダーのクロス。ペナルティーエリア右サイドでMFダニ・オルモが右足インサイドで合わせたが、ベルギーの守護神ティボー・クルトワに右手で弾かれた。このこぼれ球に鋭く反応したMFファビアン・ルイスが右足で押し込み、スペインが先制した。

41分、ベルギーの反撃が奏功した。右サイドからDFティシモー・カスターニュが浮き球のクロスを供給。ゴール中央でFWシャルル・デケテラーレが192センチの長身を相手DFの前に体をねじ込むようにしながらヘディングで合わせて、ベルギーがスコアをタイに戻した。

今大会、ここまで無失点で勝ち上がってきたスペイン。Ｗ杯で最後に失点を喫したのは、前回大会の“三笘の１ミリ”からMF田中碧（リーズ）に押し込まれたゴールまでさかのぼる。

後半に入っても、前半同様にスペインがボールを保持する時間が長かった。ベルギーはそれに対して、素晴らしい粘りを見せていた。

21分、ベルギーに最大のアクシデントが起きた。守護神であるクルトワが左足のつけ根を抑え、ピッチに座り込んでしまった。慌ててベルギーのメディカルスタッフがピッチに入った。治療に時間がかかるとし、主審はこのままハイドレーションブレイクをとった。

ハイドレーションブレイク明け、クルトワはピッチに立ったものの、26分に無念の途中交代。GKセンヌ・ラメンスが投入された。ラメンスはＷ杯初出場となった。

スペインも動いた。41分、オルモに代えてMFミケル・ミリーノを投入した。この交代がわずか２分後に功を奏した。中盤とセンターバックを経由し、ピッチの左右にボールを散らして隙を伺っていたスペインは、センターバックのパウ・クバウシがスルスルと高い位置を取り、ペナルティーエリア手前右から右足で強烈なミドルを放った。ベルギーのGKラメンスがこれを弾いたが、ゴール前に走り込んだメリーノが左足で押し込んだ。メリーノは２戦連続で決勝点を挙げた。

ベルギーからすれば、アクシデントをきっかけにピッチに立ったGKのラメンスはまだプレー機会が少ない中での被弾となった。最終的には、選手交代が結果に影響したといえるかたちとなってしまった。

アディショナルタイムもスペインがボールを保持し、タイムアップ。“無敵艦隊”の異名をとるスペインが、“赤い悪魔”のベルギーを退けた。

スペイン代表は日本時間15日、フランス代表と対戦する。

（文／大木雄貴）