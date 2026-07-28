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第26回「勝みなみ、エスコートキッズにエール」　～明治安田レディスゴルフトーナメント～

2026.07.28
スポーツコミュニケーションズ
明治安田レポート
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「ひとに健康を、まちに元気を。」をコンセプトに、社会貢献活動を展開している明治安田生命保険相互会社（以下、明治安田）とのタイアップ企画です。

 

 

　JLPGAツアー第19戦『明治安田レディスゴルフトーナメント』（賞金総額1億円／優勝1800万円）が７月16日から19日にかけて、仙台クラシックゴルフ倶楽部（宮城県富谷市、6692ヤードパー72）で行なわれました。４日間を通じ、約9,000人のギャラリーが仙台クラシックGCに足を運びました。明治安田所属の勝みなみ選手は、通算15アンダーの９位タイでトップ10入りしました。

 

　昨年はクマの目撃情報により無観客開催となりましたが、それを踏まえ、今年は赤外線カメラを搭載した最新ドローンを活用し、毎朝夕それぞれ30分、コース周辺を監視。さらに爆竹を鳴らし、クマ除けスプレーを会場内に常備したりするなど、安全対策を強化してきました。

 

　勝選手は現在、アメリカなど海外ツアーを主戦としています。帰国したばかりのコンディション調整が難しい中で、初日は１オーバーの79位タイと苦しみました。

 

　しかし、２日以降はホステスプロとしての意地を見せました。ドライバー、ショット、パターの精度を高め、２日目は５バーディー１ボギーとして37位タイ（３アンダー）とし、予選通過。３日目は３連続を含む７バーディー１ボギーで15位タイ（９アンダー）。

 

　迎えた最終日、28名の地元小学生がエスコートキッズとして一部の選手と一緒にティーグラウンドに入りました。第８組で登場した勝選手は、２人のエスコートキッズに両手を引かれ、１番ホールへと入場。短い時間ながらキッズとの会話を楽しみました。

 

　勝選手は、前半こそ２バーディー１ボギーと我慢の展開が続いたものの、後半は波に乗りました。11番、12番と連続バーディー。15番でもバーディーを記録し、迎えたパー５（500ヤード）の16番ホール。フェアウェイからの２打目、５番ユーティリティーでのショットはグリーンを捉えました。イーグルトライは予測よりスライスしなかったため、惜しくもバーディーでしたが、ロングホールでの２オンで観客を沸かせました。

 

 

　最終ホールは384ヤードのパー４。ティーショットでフェアウェイの真ん中を捉えました。ピンまで約100ヤードの２打目、58度で打った球は強烈なバックスピンでピンから２メートルにつけました。冷静にバーディーを決め、通算15アンダーの９位タイでホールアウトしました。

 

　普段は海外ツアーを主戦としている勝選手は「初日さえ良ければ……」と唇を噛んだ後に、こう続けました。

 

「気持ちを切り替えて修正して２日以降は臨みました。忘れかけていた感覚を取り戻せた手応えはあります。ティーショットで（打感が）厚かったり、セカンドショットも良い印象を持てました。来週、再来週に向けて自信がつきました」

 

　そう話した勝選手、翌朝には飛行機に乗り、「ISPS HANDA スコットランド女子オープン」（現地時間23日から）に参戦中です。30日からは今季最後の海外メジャー「AIG 女子オープン」に出場予定です。

 

 

　プレーについて語った後、勝選手は一緒に入場したエスコートキッズとの会話を再現してくれました。

勝　　：今、夏休み？

キッズ：夏休み～。

勝　　：宿題、どう？

キッズ：100ページくらい。

勝　　：何ページくらいやったの？

キッズ：いま、４ページ。

勝　　：頑張れ（笑）。いっぱい遊んでね！

 

　そして、自身の少女時代を振り返りました。

「自分もそういう時、あったなぁ～と懐かしくなりました。（大人になった）いまも楽しいですけど、小学生とか小さい時の楽しみって今とは違うじゃないですか？　なので、“いっぱい遊んでね！”と伝えました」

 

 

　勝選手はギャラリーからの「海外でも頑張って！」「次も頑張ってね！」という声援に一礼し、クラブハウスへとひき上げました。

 

　明治安田・永島英器社長はエスコートキッズを募集している理由について、こう述べました。

「地元の皆さま、お子さまがスポーツに触れる機会を提供できていたとしたら、こんなに幸せなことはないです。私はティーグラウンドで見ていて、お子さまの笑顔が印象的でした。有名なプロと一緒に歩いたことは、（子どもの）記憶にずっと残り続けるんだろうなと思いますし、保護者の方々もきっと喜ばれていると思います。素敵な時間を創れていたら、私もうれしいです」

 

（文・写真／大木雄貴）

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明治安田生命保険相互会社

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「ひとに健康を、まちに元気を。」をコンセプトに、様々な活動を展開している明治安田生命保険相互会社とのタイアップ企画です。当コーナーは、明治安田生命が開催する自治体施設を活用した健康増進セミナー、血管年齢を測る健康測定会、スポーツ教室などの活動を取材し、お伝えしていきます。

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