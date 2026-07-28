第26回「勝みなみ、エスコートキッズにエール」　～明治安田レディスゴルフトーナメント～

「ひとに健康を、まちに元気を。」をコンセプトに、社会貢献活動を展開している明治安田生命保険相互会社（以下、明治安田）とのタイアップ企画です。

JLPGAツアー第19戦『明治安田レディスゴルフトーナメント』（賞金総額1億円／優勝1800万円）が７月16日から19日にかけて、仙台クラシックゴルフ倶楽部（宮城県富谷市、6692ヤードパー72）で行なわれました。４日間を通じ、約9,000人のギャラリーが仙台クラシックGCに足を運びました。明治安田所属の勝みなみ選手は、通算15アンダーの９位タイでトップ10入りしました。

昨年はクマの目撃情報により無観客開催となりましたが、それを踏まえ、今年は赤外線カメラを搭載した最新ドローンを活用し、毎朝夕それぞれ30分、コース周辺を監視。さらに爆竹を鳴らし、クマ除けスプレーを会場内に常備したりするなど、安全対策を強化してきました。

勝選手は現在、アメリカなど海外ツアーを主戦としています。帰国したばかりのコンディション調整が難しい中で、初日は１オーバーの79位タイと苦しみました。

しかし、２日以降はホステスプロとしての意地を見せました。ドライバー、ショット、パターの精度を高め、２日目は５バーディー１ボギーとして37位タイ（３アンダー）とし、予選通過。３日目は３連続を含む７バーディー１ボギーで15位タイ（９アンダー）。

迎えた最終日、28名の地元小学生がエスコートキッズとして一部の選手と一緒にティーグラウンドに入りました。第８組で登場した勝選手は、２人のエスコートキッズに両手を引かれ、１番ホールへと入場。短い時間ながらキッズとの会話を楽しみました。

勝選手は、前半こそ２バーディー１ボギーと我慢の展開が続いたものの、後半は波に乗りました。11番、12番と連続バーディー。15番でもバーディーを記録し、迎えたパー５（500ヤード）の16番ホール。フェアウェイからの２打目、５番ユーティリティーでのショットはグリーンを捉えました。イーグルトライは予測よりスライスしなかったため、惜しくもバーディーでしたが、ロングホールでの２オンで観客を沸かせました。

最終ホールは384ヤードのパー４。ティーショットでフェアウェイの真ん中を捉えました。ピンまで約100ヤードの２打目、58度で打った球は強烈なバックスピンでピンから２メートルにつけました。冷静にバーディーを決め、通算15アンダーの９位タイでホールアウトしました。

普段は海外ツアーを主戦としている勝選手は「初日さえ良ければ……」と唇を噛んだ後に、こう続けました。

「気持ちを切り替えて修正して２日以降は臨みました。忘れかけていた感覚を取り戻せた手応えはあります。ティーショットで（打感が）厚かったり、セカンドショットも良い印象を持てました。来週、再来週に向けて自信がつきました」

そう話した勝選手、翌朝には飛行機に乗り、「ISPS HANDA スコットランド女子オープン」（現地時間23日から）に参戦中です。30日からは今季最後の海外メジャー「AIG 女子オープン」に出場予定です。

プレーについて語った後、勝選手は一緒に入場したエスコートキッズとの会話を再現してくれました。

勝 ：今、夏休み？

キッズ：夏休み～。

勝 ：宿題、どう？

キッズ：100ページくらい。

勝 ：何ページくらいやったの？

キッズ：いま、４ページ。

勝 ：頑張れ（笑）。いっぱい遊んでね！

そして、自身の少女時代を振り返りました。

「自分もそういう時、あったなぁ～と懐かしくなりました。（大人になった）いまも楽しいですけど、小学生とか小さい時の楽しみって今とは違うじゃないですか？ なので、“いっぱい遊んでね！”と伝えました」

勝選手はギャラリーからの「海外でも頑張って！」「次も頑張ってね！」という声援に一礼し、クラブハウスへとひき上げました。

明治安田・永島英器社長はエスコートキッズを募集している理由について、こう述べました。

「地元の皆さま、お子さまがスポーツに触れる機会を提供できていたとしたら、こんなに幸せなことはないです。私はティーグラウンドで見ていて、お子さまの笑顔が印象的でした。有名なプロと一緒に歩いたことは、（子どもの）記憶にずっと残り続けるんだろうなと思いますし、保護者の方々もきっと喜ばれていると思います。素敵な時間を創れていたら、私もうれしいです」

（文・写真／大木雄貴）