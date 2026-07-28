全パ、17安打７得点で打ち勝つ　～プロ野球オールスター～

プロ野球「マイナビオールスターゲーム2026」の第１戦が28日、東京ドームで行なわれ、全パが全セを７－５で破った。29日の第２戦（富山・富山市民球場）は全パがアンダーソン・エスピノーザ（オリックス）、全セが髙橋遥人（阪神）が先発する。

◇第１戦（東京ドーム）

万波、決勝打含む４安打２打点でMVP

全パ

７＝００２｜０１０｜１３０

５＝１１０｜０００｜０３０

全セ

（パ）伊藤－○平良－オスナ－鈴木－マチャド－横山—Ｓ藤平

（セ）山野－井上－東－●大野－田中瑛－ドリス－松山－キハダ

本塁打 （パ）西川史１号２ラン、村林１号ソロ

（セ）佐藤１号ソロ、細川１号ソロ、大山１号２ラン

今季の交流戦で65勝39敗４分けとセ・リーグを圧倒したパ・リーグが球宴でも先手を取った。両軍合わせて27安打の乱打戦を制した。

全パの先発は北海道日本ハムの伊藤大海だ。昨季沢村賞を獲得した右腕は今季８勝を挙げている。４年ぶり２度目の球宴出場。２番・佐藤輝明（阪神）に対し、50kmの超スローボールを投じ、場内を沸かせた。だが、佐藤にライトスタンド上段に叩き込まれた。佐藤は試合前に行なわれたホームランダービーで決勝進出を果たすなど、今季２冠の実力をまざまざと見せつけた。伊藤は２回、細川成也（中日）にもレフトスタンドに突き刺され、２回２失点でマウンドを降りた。

チームのエースを打線が救う。３回表、万波中正（日本ハム）が１死から二塁打で出塁。近藤健介（福岡ソフトバンク）のタイムリーツーベースでホームを踏んだ。さらにフランミル・レイエス（日本ハム）がライトへタイムリーで続き、同点に追いついた。万波は５回表にタイムリー、７回表にはタイムリースリーベースを放ち、この日４安打と大爆発した。

全パは伊藤の後を任された平良海馬（埼玉西武）、ロベルト・オスナ（ソフトバンク）、鈴木昭汰（千葉ロッテ）、アンドレス・マチャド（オリックス）で５イニングをゼロ行進。打っては８回表に代打・西川史礁（ロッテ）の２ランを放つと、村林一輝（東北楽天）が２者連続アーチを架けた。７―２とリードを広げた。

対する全セも意地を見せる。８回裏、先頭の９番・浦田俊輔（巨人）が内野安打で出塁すると、続く大城卓三（巨人）の打席で二盗を成功させた。スコアリングポジションにランナーを置くと、大城がタイムリーツーベース。佐藤は凡退したものの、大山悠輔（阪神）が豪快な一発をレフトスタンドに放り込んだ。セ・リーグの首位争いをする巨人と阪神の主力で３点を返した。

しかし反撃もここまで。全パは最終回に藤平尚真（楽天）をマウンドに送る。藤平は先頭の長岡秀樹（ヤクルト）にツーベースを浴びたものの、後続をピシャリと抑えた。通算成績は、これで全パの94勝81敗11分け。昨年に続き、今年も全パが先勝した。

（文／杉浦泰介）