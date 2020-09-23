９月22日（火）

平松、148球完投勝利（徳島８勝５敗２分 JAバンク 135人）

愛媛マンダリンパイレーツ ２ ＝ ０００｜０１１｜０００

徳島インディゴソックス １ ＝ ０００｜０００｜００１

勝利投手 平松（４勝５敗）

敗戦投手 戸田（７勝４敗）

先発・大高、７回９奪三振（香川８勝８敗１分 レクザム 369人）

高知ファイティングドッグス ２ ＝ ０１０｜０００｜０１０

香川オリーブガイナーズ ６ ＝ ００２｜００１｜３０×

勝利投手 大高（１勝１敗）

敗戦投手 屋比久（３勝４敗）

９月21日（月）

徳島、９回３連打で追いつく（徳島８勝４敗２分 JAバンク 274人）

愛媛マンダリンパイレーツ ３ ＝ ０００｜０００｜０３０

徳島インディゴソックス ３ ＝ ０２０｜０００｜００１

本塁打 （愛）小笠原５号３ラン

山崎勝、６回81球ゼロ封（香川７勝８敗１分 レクザム 581人）

高知ファイティングドッグス ２ ＝ １００｜０１０｜０

香川オリーブガイナーズ ０ ＝ ０００｜０００｜０

勝利投手 山崎勝（５勝１敗）

敗戦投手 林（２勝６敗）

セーブ 平間（２勝１敗10Ｓ）

９月20日（日）

最後は押し出し死球で決着（徳島６勝６敗２分 JAバンク 193人）

高知ファイティングドッグス ６ ＝ ０１０｜０２１｜０１１

徳島インディゴソックス ７ ＝ ２１０｜０００｜１０３x

勝利投手 安藤（１勝）

敗戦投手 竹内（１敗）

本塁打 （徳）岡本１号ソロ

15安打の香川。宋、妹尾が猛打賞（香川９勝９敗１分 レクザム 335人）

愛媛マンダリンパイレーツ ０ ＝ ０００｜０００｜０

香川オリーブガイナーズ ９ ＝ １６０｜１０１｜×

勝利投手 近藤（３勝４敗１Ｓ）

敗戦投手 長島（１勝４敗）

９月19日（土）

横山、８回被安打４の好投（徳島６勝５敗２分 JAバンク 214人）

高知ファイティングドッグス ３ ＝ ００２｜００１｜０００

徳島インディゴソックス ２ ＝ ０００｜１００｜０００

勝利投手 横山（３勝）

敗戦投手 白川（１勝３敗）

セーブ 平間（２勝１敗９Ｓ）

香川、12安打で打ち勝つ（香川８勝９敗１分 レクザム 325人）

愛媛マンダリンパイレーツ ４ ＝ １００｜０００｜１０２

香川オリーブガイナーズ ７ ＝ ４００｜０１０｜２０×

勝利投手 森崎（３勝２敗）

敗戦投手 菅原（６勝３敗）

本塁打 （愛）有間２号

９月18日（金）

６番・山崎、サヨナラタイムリー（徳島８勝４敗１分 JAバンク 76人）

愛媛マンダリンパイレーツ ５ ＝ ００２｜２０１｜０００

徳島インディゴソックス ６ ＝ ０００｜００３｜１０２x

勝利投手 安丸（３勝１Ｓ）

敗戦投手 服部（２敗８Ｓ）

本塁打 （愛）小笠原４号ソロ

９番サンフォ、サヨナラツーベース（高知７勝７敗１分 高知 177人）

香川オリーブガイナーズ ２ ＝ ０００｜０２０｜０００

高知ファイティングドッグス ３ ＝ ００１｜００１｜００１x

勝利投手 平間（２勝１敗８Ｓ）

敗戦投手 龍頭（２敗10Ｓ）

本塁打 （香）上田１号ソロ