９月22日（火）

 

　平松、148球完投勝利（徳島８勝５敗２分　JAバンク　135人）
愛媛マンダリンパイレーツ　２　＝　０００｜０１１｜０００
徳島インディゴソックス　１　＝　０００｜０００｜００１
勝利投手　平松（４勝５敗）
敗戦投手　戸田（７勝４敗）

 

　先発・大高、７回９奪三振（香川８勝８敗１分　レクザム　369人）
高知ファイティングドッグス　２　＝　０１０｜０００｜０１０
香川オリーブガイナーズ　６　＝　００２｜００１｜３０×
勝利投手　大高（１勝１敗）
敗戦投手　屋比久（３勝４敗）

 

９月21日（月）

 

　徳島、９回３連打で追いつく（徳島８勝４敗２分　JAバンク　274人）
愛媛マンダリンパイレーツ　３　＝　０００｜０００｜０３０
徳島インディゴソックス　３　＝　０２０｜０００｜００１
本塁打　（愛）小笠原５号３ラン

 

　山崎勝、６回81球ゼロ封（香川７勝８敗１分　レクザム　581人）
高知ファイティングドッグス　２　＝　１００｜０１０｜０
香川オリーブガイナーズ　０　＝　０００｜０００｜０
勝利投手　山崎勝（５勝１敗）
敗戦投手　林（２勝６敗）
セーブ　平間（２勝１敗10Ｓ）

 

９月20日（日）

 

　最後は押し出し死球で決着（徳島６勝６敗２分　JAバンク　193人）
高知ファイティングドッグス　６　＝　０１０｜０２１｜０１１
徳島インディゴソックス　７　＝　２１０｜０００｜１０３x
勝利投手　安藤（１勝）
敗戦投手　竹内（１敗）
本塁打　（徳）岡本１号ソロ

 

　15安打の香川。宋、妹尾が猛打賞（香川９勝９敗１分　レクザム　335人）
愛媛マンダリンパイレーツ　０　＝　０００｜０００｜０
香川オリーブガイナーズ　９　＝　１６０｜１０１｜×
勝利投手　近藤（３勝４敗１Ｓ）
敗戦投手　長島（１勝４敗）

 

９月19日（土）

 

　横山、８回被安打４の好投（徳島６勝５敗２分　JAバンク　214人）
高知ファイティングドッグス　３　＝　００２｜００１｜０００
徳島インディゴソックス　２　＝　０００｜１００｜０００
勝利投手　横山（３勝）
敗戦投手　白川（１勝３敗）
セーブ　平間（２勝１敗９Ｓ）

 

　香川、12安打で打ち勝つ（香川８勝９敗１分　レクザム　325人）
愛媛マンダリンパイレーツ　４　＝　１００｜０００｜１０２
香川オリーブガイナーズ　７　＝　４００｜０１０｜２０×
勝利投手　森崎（３勝２敗）
敗戦投手　菅原（６勝３敗）
本塁打　（愛）有間２号

 

９月18日（金）

 

　６番・山崎、サヨナラタイムリー（徳島８勝４敗１分　JAバンク　76人）
愛媛マンダリンパイレーツ　５　＝　００２｜２０１｜０００
徳島インディゴソックス　６　＝　０００｜００３｜１０２x
勝利投手　安丸（３勝１Ｓ）
敗戦投手　服部（２敗８Ｓ）
本塁打　（愛）小笠原４号ソロ

 

　９番サンフォ、サヨナラツーベース（高知７勝７敗１分　高知　177人）
香川オリーブガイナーズ　２　＝　０００｜０２０｜０００
高知ファイティングドッグス　３　＝　００１｜００１｜００１x
勝利投手　平間（２勝１敗８Ｓ）
敗戦投手　龍頭（２敗10Ｓ）
本塁打　（香）上田１号ソロ

 