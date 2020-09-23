９月22日（火）
平松、148球完投勝利（徳島８勝５敗２分 JAバンク 135人）
愛媛マンダリンパイレーツ ２ ＝ ０００｜０１１｜０００
徳島インディゴソックス １ ＝ ０００｜０００｜００１
勝利投手 平松（４勝５敗）
敗戦投手 戸田（７勝４敗）
先発・大高、７回９奪三振（香川８勝８敗１分 レクザム 369人）
高知ファイティングドッグス ２ ＝ ０１０｜０００｜０１０
香川オリーブガイナーズ ６ ＝ ００２｜００１｜３０×
勝利投手 大高（１勝１敗）
敗戦投手 屋比久（３勝４敗）
９月21日（月）
徳島、９回３連打で追いつく（徳島８勝４敗２分 JAバンク 274人）
愛媛マンダリンパイレーツ ３ ＝ ０００｜０００｜０３０
徳島インディゴソックス ３ ＝ ０２０｜０００｜００１
本塁打 （愛）小笠原５号３ラン
山崎勝、６回81球ゼロ封（香川７勝８敗１分 レクザム 581人）
高知ファイティングドッグス ２ ＝ １００｜０１０｜０
香川オリーブガイナーズ ０ ＝ ０００｜０００｜０
勝利投手 山崎勝（５勝１敗）
敗戦投手 林（２勝６敗）
セーブ 平間（２勝１敗10Ｓ）
９月20日（日）
最後は押し出し死球で決着（徳島６勝６敗２分 JAバンク 193人）
高知ファイティングドッグス ６ ＝ ０１０｜０２１｜０１１
徳島インディゴソックス ７ ＝ ２１０｜０００｜１０３x
勝利投手 安藤（１勝）
敗戦投手 竹内（１敗）
本塁打 （徳）岡本１号ソロ
15安打の香川。宋、妹尾が猛打賞（香川９勝９敗１分 レクザム 335人）
愛媛マンダリンパイレーツ ０ ＝ ０００｜０００｜０
香川オリーブガイナーズ ９ ＝ １６０｜１０１｜×
勝利投手 近藤（３勝４敗１Ｓ）
敗戦投手 長島（１勝４敗）
９月19日（土）
横山、８回被安打４の好投（徳島６勝５敗２分 JAバンク 214人）
高知ファイティングドッグス ３ ＝ ００２｜００１｜０００
徳島インディゴソックス ２ ＝ ０００｜１００｜０００
勝利投手 横山（３勝）
敗戦投手 白川（１勝３敗）
セーブ 平間（２勝１敗９Ｓ）
香川、12安打で打ち勝つ（香川８勝９敗１分 レクザム 325人）
愛媛マンダリンパイレーツ ４ ＝ １００｜０００｜１０２
香川オリーブガイナーズ ７ ＝ ４００｜０１０｜２０×
勝利投手 森崎（３勝２敗）
敗戦投手 菅原（６勝３敗）
本塁打 （愛）有間２号
９月18日（金）
６番・山崎、サヨナラタイムリー（徳島８勝４敗１分 JAバンク 76人）
愛媛マンダリンパイレーツ ５ ＝ ００２｜２０１｜０００
徳島インディゴソックス ６ ＝ ０００｜００３｜１０２x
勝利投手 安丸（３勝１Ｓ）
敗戦投手 服部（２敗８Ｓ）
本塁打 （愛）小笠原４号ソロ
９番サンフォ、サヨナラツーベース（高知７勝７敗１分 高知 177人）
香川オリーブガイナーズ ２ ＝ ０００｜０２０｜０００
高知ファイティングドッグス ３ ＝ ００１｜００１｜００１x
勝利投手 平間（２勝１敗８Ｓ）
敗戦投手 龍頭（２敗10Ｓ）
本塁打 （香）上田１号ソロ