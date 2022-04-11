４月９日（土）

　４番・ロイ鈴木が決勝満塁弾（茨城１勝　栃木県営　3846人）

茨城アストロプラネッツ

11＝００４｜０４１｜００２

３＝１００｜０１０｜００１

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　巽真吾（１勝）

敗戦投手　吉川光夫（１敗）

本塁打　（茨）ロイ満塁、土田ソロ

 

　両軍計32安打の打撃戦制す（埼玉１勝　平塚　728人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

14＝４１０｜００２｜１４２

９＝２０２｜０００｜１１３

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　野村（１勝）

敗戦投手　日高（１敗）

 

　井口竜気、６回無四球無失点（群馬１勝　城南　892人）

福島レッドホープス

０＝０００｜０００｜０００

４＝００１｜０２０｜０１☓

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　井口（１勝）

敗戦投手　若松（１敗）

本塁打　（群）奥村２ラン

 

　小西慶治がサヨナラタイムリー（信濃１勝　オリスタ　613人）

新潟アルビレックスＢＣ

１＝０００｜０００｜０００

２＝０００｜０００｜００２☓

信濃グランセローズ

勝利投手　牧野（１勝）

敗戦投手　上村（１敗）

 

４月10日（日）

　栃木・葭葉、土壇場で同点打（小山）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

２＝１００｜１００｜０００

２＝０１０｜０００｜００１

栃木ゴールデンブレーブス

 

　高橋拓也、４安打固め打ち！（茨城１勝　平塚　289人）

茨城アストロプラネッツ

８＝００１｜１４１｜０１１

０＝０００｜０００｜０００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　二宮（１勝）

敗戦投手　石井（１敗）

 

　齋藤郁也が８回１失点の好投（福島１勝　開成山）

群馬ダイヤモンドペガサス

１＝０００｜００１｜０００

４＝０１０｜００２｜１０☓

福島レッドホープス

勝利投手　齋藤（１勝）

セーブ　　松島（１セーブ）

敗戦投手　翠尾（１敗）

本塁打　（福）大泉ソロ

 

　９得点の猛攻でコールド勝ち（信濃２勝　悠久山　719人）

信濃グランセローズ

９＝１００｜１２０｜５０

１＝０００｜０１０｜００

新潟アルビレックスＢＣ

（８回コールド）

勝利投手　鈴木（１勝）

敗戦投手　中園（１敗）