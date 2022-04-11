４月９日（土）
４番・ロイ鈴木が決勝満塁弾（茨城１勝 栃木県営 3846人）
茨城アストロプラネッツ
11＝００４｜０４１｜００２
３＝１００｜０１０｜００１
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 巽真吾（１勝）
敗戦投手 吉川光夫（１敗）
本塁打 （茨）ロイ満塁、土田ソロ
両軍計32安打の打撃戦制す（埼玉１勝 平塚 728人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
14＝４１０｜００２｜１４２
９＝２０２｜０００｜１１３
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 野村（１勝）
敗戦投手 日高（１敗）
井口竜気、６回無四球無失点（群馬１勝 城南 892人）
福島レッドホープス
０＝０００｜０００｜０００
４＝００１｜０２０｜０１☓
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 井口（１勝）
敗戦投手 若松（１敗）
本塁打 （群）奥村２ラン
小西慶治がサヨナラタイムリー（信濃１勝 オリスタ 613人）
新潟アルビレックスＢＣ
１＝０００｜０００｜０００
２＝０００｜０００｜００２☓
信濃グランセローズ
勝利投手 牧野（１勝）
敗戦投手 上村（１敗）
４月10日（日）
栃木・葭葉、土壇場で同点打（小山）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
２＝１００｜１００｜０００
２＝０１０｜０００｜００１
栃木ゴールデンブレーブス
高橋拓也、４安打固め打ち！（茨城１勝 平塚 289人）
茨城アストロプラネッツ
８＝００１｜１４１｜０１１
０＝０００｜０００｜０００
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 二宮（１勝）
敗戦投手 石井（１敗）
齋藤郁也が８回１失点の好投（福島１勝 開成山）
群馬ダイヤモンドペガサス
１＝０００｜００１｜０００
４＝０１０｜００２｜１０☓
福島レッドホープス
勝利投手 齋藤（１勝）
セーブ 松島（１セーブ）
敗戦投手 翠尾（１敗）
本塁打 （福）大泉ソロ
９得点の猛攻でコールド勝ち（信濃２勝 悠久山 719人）
信濃グランセローズ
９＝１００｜１２０｜５０
１＝０００｜０１０｜００
新潟アルビレックスＢＣ
（８回コールド）
勝利投手 鈴木（１勝）
敗戦投手 中園（１敗）