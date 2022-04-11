４月９日（土）

４番・ロイ鈴木が決勝満塁弾（茨城１勝 栃木県営 3846人）

茨城アストロプラネッツ

11＝００４｜０４１｜００２

３＝１００｜０１０｜００１

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 巽真吾（１勝）

敗戦投手 吉川光夫（１敗）

本塁打 （茨）ロイ満塁、土田ソロ

両軍計32安打の打撃戦制す（埼玉１勝 平塚 728人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

14＝４１０｜００２｜１４２

９＝２０２｜０００｜１１３

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 野村（１勝）

敗戦投手 日高（１敗）

井口竜気、６回無四球無失点（群馬１勝 城南 892人）

福島レッドホープス

０＝０００｜０００｜０００

４＝００１｜０２０｜０１☓

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 井口（１勝）

敗戦投手 若松（１敗）

本塁打 （群）奥村２ラン

小西慶治がサヨナラタイムリー（信濃１勝 オリスタ 613人）

新潟アルビレックスＢＣ

１＝０００｜０００｜０００

２＝０００｜０００｜００２☓

信濃グランセローズ

勝利投手 牧野（１勝）

敗戦投手 上村（１敗）

４月10日（日）

栃木・葭葉、土壇場で同点打（小山）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

２＝１００｜１００｜０００

２＝０１０｜０００｜００１

栃木ゴールデンブレーブス

高橋拓也、４安打固め打ち！（茨城１勝 平塚 289人）

茨城アストロプラネッツ

８＝００１｜１４１｜０１１

０＝０００｜０００｜０００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 二宮（１勝）

敗戦投手 石井（１敗）

齋藤郁也が８回１失点の好投（福島１勝 開成山）

群馬ダイヤモンドペガサス

１＝０００｜００１｜０００

４＝０１０｜００２｜１０☓

福島レッドホープス

勝利投手 齋藤（１勝）

セーブ 松島（１セーブ）

敗戦投手 翠尾（１敗）

本塁打 （福）大泉ソロ

９得点の猛攻でコールド勝ち（信濃２勝 悠久山 719人）

信濃グランセローズ

９＝１００｜１２０｜５０

１＝０００｜０１０｜００

新潟アルビレックスＢＣ

（８回コールド）

勝利投手 鈴木（１勝）

敗戦投手 中園（１敗）