４月16日（土）
吉川光夫、６回１失点で初勝利（栃木１勝 小山 1422人）
読売ジャイアンツ
１＝０００｜０１０｜０００
３＝００１｜１００｜０１☓
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 吉川（１勝１敗）
セーブ 高野（１ーブ）
敗戦投手 山田
本塁打 （栃）石川ソロ、鳥居ソロ
（巨）萩原ソロ
５番・幸田風揮、サヨナラ犠飛（福島１勝 いわき）
信濃グランセローズ
４＝０２０｜０１０｜０００｜１
５＝０１０｜１００｜１００｜２☓
福島レッドホープス
（延長10回）
田村颯瀬、６回７奪三振無失点（新潟１勝 エコスタ 483人）
群馬ダイヤモンドペガサス
１＝０００｜０００｜０１０
３＝１００｜０１１｜００☓
新潟アルビレックスＢＣ
勝利投手 田村（１勝）
セーブ 吉田（１セーブ）
敗戦投手 高橋（１敗）
４月17日（日）
栃木・大宅健介、５回１失点粘投（栃木１勝１敗 矢板 784人）
読売ジャイアンツ
11＝０００｜１０４｜３３０
１＝０１０｜０００｜０００
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 鈴木
敗戦投手 西澤（２敗）
神宮朋哉、値千金のタイムリー（群馬２勝１敗 伊勢崎 382人）
福島レッドホープス
４＝０１０｜１００｜１００｜１
５＝００１｜００１｜００１｜２☓
群馬ダイヤモンドペガサス
（延長10回）
本塁打 （福）菰原ソロ