４月16日（土）

　吉川光夫、６回１失点で初勝利（栃木１勝　小山　1422人）

読売ジャイアンツ

１＝０００｜０１０｜０００

３＝００１｜１００｜０１☓

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　吉川（１勝１敗）

セーブ　　高野（１ーブ）

敗戦投手　山田

本塁打　（栃）石川ソロ、鳥居ソロ

　　　　（巨）萩原ソロ

 

　５番・幸田風揮、サヨナラ犠飛（福島１勝　いわき）

信濃グランセローズ

４＝０２０｜０１０｜０００｜１

５＝０１０｜１００｜１００｜２☓

福島レッドホープス

（延長10回）

 

　田村颯瀬、６回７奪三振無失点（新潟１勝　エコスタ　483人）

群馬ダイヤモンドペガサス

１＝０００｜０００｜０１０

３＝１００｜０１１｜００☓

新潟アルビレックスＢＣ

勝利投手　田村（１勝）

セーブ　　吉田（１セーブ）

敗戦投手　高橋（１敗）

 

４月17日（日）

　栃木・大宅健介、５回１失点粘投（栃木１勝１敗　矢板　784人）

読売ジャイアンツ

11＝０００｜１０４｜３３０

１＝０１０｜０００｜０００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　鈴木

敗戦投手　西澤（２敗）

 

　神宮朋哉、値千金のタイムリー（群馬２勝１敗　伊勢崎　382人）

福島レッドホープス

４＝０１０｜１００｜１００｜１

５＝００１｜００１｜００１｜２☓

群馬ダイヤモンドペガサス

（延長10回）

本塁打　（福）菰原ソロ