◇前期

４月29日（金）

　釜谷竜哉、６回７奪三振１失点（高知１勝　高知市営　177人）

香川オリーブガイナーズ

１＝０００｜１００｜０００

２＝０２０｜０００｜００☓

高知ファイティングドッグス

勝利投手　釜谷（１勝）

セーブ　　秋田（１勝１敗４セーブ）

敗戦投手　林亮太（１勝２敗）

本塁打　（高）鳥井ソロ

 

４月30日（日）

　有水、谷村、秋田で零封リレー（高知２勝１敗　高知市営　223人）

徳島インディゴソックス

０＝０００｜０００｜０

２＝００１｜００１｜☓

高知ファイティングドッグス

（規定により７回制）

勝利投手　有水（１勝）

セーブ　　秋田（１勝１敗５セーブ）

敗戦投手　中山（２勝２敗）

 

　平間凜太郎、７回９奪三振完投（高知３勝１敗　高知市営　314人）

徳島インディゴソックス

２＝００２｜０００｜０

３＝００２｜１００｜☓

高知ファイティングドッグス

（規定により７回制）

勝利投手　平間（３勝）

敗戦投手　鈴木（２敗）

 

　１番・押川魁人、３盗塁３得点（香川３勝１敗１分　今治球場　304人）

香川オリーブガイナーズ

９＝０００｜７０１｜１

３＝０１１｜０１０｜０

愛媛マンダリンパイレーツ

（規定により７回制）

勝利投手　山本（１勝２敗）

敗戦投手　田島（１敗）

 

　馬渕歩空、毎回12奪三振で完封（愛媛２勝３敗１分　今治球場　336人）

香川オリーブガイナーズ

０＝０００｜０００｜０

６＝４１０｜０１０｜☓

愛媛マンダリンパイレーツ

（規定により７回制）

勝利投手　馬渕（２勝）

敗戦投手　近藤壱（１勝２敗）

本塁打　（愛）伊藤３ラン

 

５月１日（月）

　3番・仁木敦司、同点２ラン！（愛媛２勝３敗２分　しおさい　412人）

香川オリーブガイナーズ

２＝０２０｜０００｜０００

２＝０００｜２００｜０００

愛媛マンダリンパイレーツ

（規定により９回引き分け）

本塁打　（愛）仁木２ラン

 

　７番・坪井悠太、決勝３ラン！（徳島２勝３敗　高知市営　224人）

徳島インディゴソックス

６＝０３１｜００１｜１００

４＝１１０｜０００｜０２０

高知ファイティングドッグス

勝利投手　池戸（１勝）

セーブ　　野木（１敗２セーブ）

敗戦投手　野里（２勝２敗）

本塁打　（徳）坪井３ラン、井上ソロ