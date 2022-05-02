◇前期
４月29日（金）
釜谷竜哉、６回７奪三振１失点（高知１勝 高知市営 177人）
香川オリーブガイナーズ
１＝０００｜１００｜０００
２＝０２０｜０００｜００☓
高知ファイティングドッグス
勝利投手 釜谷（１勝）
セーブ 秋田（１勝１敗４セーブ）
敗戦投手 林亮太（１勝２敗）
本塁打 （高）鳥井ソロ
４月30日（日）
有水、谷村、秋田で零封リレー（高知２勝１敗 高知市営 223人）
徳島インディゴソックス
０＝０００｜０００｜０
２＝００１｜００１｜☓
高知ファイティングドッグス
（規定により７回制）
勝利投手 有水（１勝）
セーブ 秋田（１勝１敗５セーブ）
敗戦投手 中山（２勝２敗）
平間凜太郎、７回９奪三振完投（高知３勝１敗 高知市営 314人）
徳島インディゴソックス
２＝００２｜０００｜０
３＝００２｜１００｜☓
高知ファイティングドッグス
（規定により７回制）
勝利投手 平間（３勝）
敗戦投手 鈴木（２敗）
１番・押川魁人、３盗塁３得点（香川３勝１敗１分 今治球場 304人）
香川オリーブガイナーズ
９＝０００｜７０１｜１
３＝０１１｜０１０｜０
愛媛マンダリンパイレーツ
（規定により７回制）
勝利投手 山本（１勝２敗）
敗戦投手 田島（１敗）
馬渕歩空、毎回12奪三振で完封（愛媛２勝３敗１分 今治球場 336人）
香川オリーブガイナーズ
０＝０００｜０００｜０
６＝４１０｜０１０｜☓
愛媛マンダリンパイレーツ
（規定により７回制）
勝利投手 馬渕（２勝）
敗戦投手 近藤壱（１勝２敗）
本塁打 （愛）伊藤３ラン
５月１日（月）
3番・仁木敦司、同点２ラン！（愛媛２勝３敗２分 しおさい 412人）
香川オリーブガイナーズ
２＝０２０｜０００｜０００
２＝０００｜２００｜０００
愛媛マンダリンパイレーツ
（規定により９回引き分け）
本塁打 （愛）仁木２ラン
７番・坪井悠太、決勝３ラン！（徳島２勝３敗 高知市営 224人）
徳島インディゴソックス
６＝０３１｜００１｜１００
４＝１１０｜０００｜０２０
高知ファイティングドッグス
勝利投手 池戸（１勝）
セーブ 野木（１敗２セーブ）
敗戦投手 野里（２勝２敗）
本塁打 （徳）坪井３ラン、井上ソロ