◇前期

４月29日（金）

釜谷竜哉、６回７奪三振１失点（高知１勝 高知市営 177人）

香川オリーブガイナーズ

１＝０００｜１００｜０００

２＝０２０｜０００｜００☓

高知ファイティングドッグス

勝利投手 釜谷（１勝）

セーブ 秋田（１勝１敗４セーブ）

敗戦投手 林亮太（１勝２敗）

本塁打 （高）鳥井ソロ

４月30日（日）

有水、谷村、秋田で零封リレー（高知２勝１敗 高知市営 223人）

徳島インディゴソックス

０＝０００｜０００｜０

２＝００１｜００１｜☓

高知ファイティングドッグス

（規定により７回制）

勝利投手 有水（１勝）

セーブ 秋田（１勝１敗５セーブ）

敗戦投手 中山（２勝２敗）

平間凜太郎、７回９奪三振完投（高知３勝１敗 高知市営 314人）

徳島インディゴソックス

２＝００２｜０００｜０

３＝００２｜１００｜☓

高知ファイティングドッグス

（規定により７回制）

勝利投手 平間（３勝）

敗戦投手 鈴木（２敗）

１番・押川魁人、３盗塁３得点（香川３勝１敗１分 今治球場 304人）

香川オリーブガイナーズ

９＝０００｜７０１｜１

３＝０１１｜０１０｜０

愛媛マンダリンパイレーツ

（規定により７回制）

勝利投手 山本（１勝２敗）

敗戦投手 田島（１敗）

馬渕歩空、毎回12奪三振で完封（愛媛２勝３敗１分 今治球場 336人）

香川オリーブガイナーズ

０＝０００｜０００｜０

６＝４１０｜０１０｜☓

愛媛マンダリンパイレーツ

（規定により７回制）

勝利投手 馬渕（２勝）

敗戦投手 近藤壱（１勝２敗）

本塁打 （愛）伊藤３ラン

５月１日（月）

3番・仁木敦司、同点２ラン！（愛媛２勝３敗２分 しおさい 412人）

香川オリーブガイナーズ

２＝０２０｜０００｜０００

２＝０００｜２００｜０００

愛媛マンダリンパイレーツ

（規定により９回引き分け）

本塁打 （愛）仁木２ラン

７番・坪井悠太、決勝３ラン！（徳島２勝３敗 高知市営 224人）

徳島インディゴソックス

６＝０３１｜００１｜１００

４＝１１０｜０００｜０２０

高知ファイティングドッグス

勝利投手 池戸（１勝）

セーブ 野木（１敗２セーブ）

敗戦投手 野里（２勝２敗）

本塁打 （徳）坪井３ラン、井上ソロ