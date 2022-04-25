４月23日（土）

　高橋拓也、今季２号は決勝３ラン（茨城３勝　相模原　179人）

茨城アストロプラネッツ

６＝０００｜３１１｜０１０

５＝０００｜１０３｜１００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　巽（３勝）

セーブ　　森（１セーブ）

敗戦投手　山本（１敗）

本塁打　（茨）高橋３ラン、土田ソロ

 

　先発全員の18安打11得点で大勝（栃木１勝１敗１分　小山　303人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

１＝０００｜０００｜１００

11＝２５４｜０００｜００☓

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　大宅（１勝）

敗戦投手　日髙（１敗）

 

　８投手による零封リレーで快勝！（群馬１勝　城南　253人）

信濃グランセローズ

０＝０００｜０００｜０００

５＝００２｜０００｜０３☓

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　深澤（２勝）

敗戦投手　荒西（１敗）

 

　６番・熊谷凌、決勝打含む２安打（新潟１勝１敗　悠久山　299人）

福島レッドホープス

５＝１０１｜００１｜２００

８＝２００｜００１｜５０☓

新潟アルビレックスＢＣ

勝利投手　原田（１勝）

セーブ　　吉田（２セーブ）

敗戦投手　金子（１勝１敗）

 

４月24日（日）

　小野寺賢人、１失点完投で初勝利（埼玉１勝　東松山　296人）

茨城アストロプラネッツ

１＝０００｜０００｜００１

４＝０００｜０１０｜３０☓

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　小野寺（１勝）

敗戦投手　二宮（１勝１敗）

本塁打　（埼）フェルナンドソロ

　　　　（茨）佐久田ソロ

 

　森永一世、５回７K１失点の粘投（群馬４勝１敗　城南　189人）

福島レッドホープス

１＝０００｜１００｜０００

６＝１０３｜００２｜００☓

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　森永（１勝）

敗戦投手　齋藤（１勝１敗）

 

　４番・小西慶治、２安打３打点！（信濃４勝　松本　383人）

新潟アルビレックスＢＣ

５＝０２０｜０００｜０３０

８＝０６１｜０００｜１０☓

信濃グランセローズ

勝利投手　鈴木（２勝）

セーブ　　塩田（１セーブ）

敗戦投手　深澤（２敗）

本塁打　（新）熊谷３ラン

 

◇前節の結果

４月22日（金）

栃木ゴールデンブレーブス　９―17　茨城アストロプラネッツ（小山）

神奈川フューチャードリームス　５―９　埼玉武蔵ヒートベアーズ（平塚）

新潟アルビレックスＢＣ　２―７　信濃グランセローズ（悠久山）