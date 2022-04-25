４月23日（土）

高橋拓也、今季２号は決勝３ラン（茨城３勝 相模原 179人）

茨城アストロプラネッツ

６＝０００｜３１１｜０１０

５＝０００｜１０３｜１００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 巽（３勝）

セーブ 森（１セーブ）

敗戦投手 山本（１敗）

本塁打 （茨）高橋３ラン、土田ソロ

先発全員の18安打11得点で大勝（栃木１勝１敗１分 小山 303人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

１＝０００｜０００｜１００

11＝２５４｜０００｜００☓

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 大宅（１勝）

敗戦投手 日髙（１敗）

８投手による零封リレーで快勝！（群馬１勝 城南 253人）

信濃グランセローズ

０＝０００｜０００｜０００

５＝００２｜０００｜０３☓

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 深澤（２勝）

敗戦投手 荒西（１敗）

６番・熊谷凌、決勝打含む２安打（新潟１勝１敗 悠久山 299人）

福島レッドホープス

５＝１０１｜００１｜２００

８＝２００｜００１｜５０☓

新潟アルビレックスＢＣ

勝利投手 原田（１勝）

セーブ 吉田（２セーブ）

敗戦投手 金子（１勝１敗）

４月24日（日）

小野寺賢人、１失点完投で初勝利（埼玉１勝 東松山 296人）

茨城アストロプラネッツ

１＝０００｜０００｜００１

４＝０００｜０１０｜３０☓

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 小野寺（１勝）

敗戦投手 二宮（１勝１敗）

本塁打 （埼）フェルナンドソロ

（茨）佐久田ソロ

森永一世、５回７K１失点の粘投（群馬４勝１敗 城南 189人）

福島レッドホープス

１＝０００｜１００｜０００

６＝１０３｜００２｜００☓

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 森永（１勝）

敗戦投手 齋藤（１勝１敗）

４番・小西慶治、２安打３打点！（信濃４勝 松本 383人）

新潟アルビレックスＢＣ

５＝０２０｜０００｜０３０

８＝０６１｜０００｜１０☓

信濃グランセローズ

勝利投手 鈴木（２勝）

セーブ 塩田（１セーブ）

敗戦投手 深澤（２敗）

本塁打 （新）熊谷３ラン

◇前節の結果

４月22日（金）

栃木ゴールデンブレーブス ９―17 茨城アストロプラネッツ（小山）

神奈川フューチャードリームス ５―９ 埼玉武蔵ヒートベアーズ（平塚）

新潟アルビレックスＢＣ ２―７ 信濃グランセローズ（悠久山）