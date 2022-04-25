４月23日（土）
高橋拓也、今季２号は決勝３ラン（茨城３勝 相模原 179人）
茨城アストロプラネッツ
６＝０００｜３１１｜０１０
５＝０００｜１０３｜１００
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 巽（３勝）
セーブ 森（１セーブ）
敗戦投手 山本（１敗）
本塁打 （茨）高橋３ラン、土田ソロ
先発全員の18安打11得点で大勝（栃木１勝１敗１分 小山 303人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
１＝０００｜０００｜１００
11＝２５４｜０００｜００☓
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 大宅（１勝）
敗戦投手 日髙（１敗）
８投手による零封リレーで快勝！（群馬１勝 城南 253人）
信濃グランセローズ
０＝０００｜０００｜０００
５＝００２｜０００｜０３☓
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 深澤（２勝）
敗戦投手 荒西（１敗）
６番・熊谷凌、決勝打含む２安打（新潟１勝１敗 悠久山 299人）
福島レッドホープス
５＝１０１｜００１｜２００
８＝２００｜００１｜５０☓
新潟アルビレックスＢＣ
勝利投手 原田（１勝）
セーブ 吉田（２セーブ）
敗戦投手 金子（１勝１敗）
４月24日（日）
小野寺賢人、１失点完投で初勝利（埼玉１勝 東松山 296人）
茨城アストロプラネッツ
１＝０００｜０００｜００１
４＝０００｜０１０｜３０☓
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 小野寺（１勝）
敗戦投手 二宮（１勝１敗）
本塁打 （埼）フェルナンドソロ
（茨）佐久田ソロ
森永一世、５回７K１失点の粘投（群馬４勝１敗 城南 189人）
福島レッドホープス
１＝０００｜１００｜０００
６＝１０３｜００２｜００☓
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 森永（１勝）
敗戦投手 齋藤（１勝１敗）
４番・小西慶治、２安打３打点！（信濃４勝 松本 383人）
新潟アルビレックスＢＣ
５＝０２０｜０００｜０３０
８＝０６１｜０００｜１０☓
信濃グランセローズ
勝利投手 鈴木（２勝）
セーブ 塩田（１セーブ）
敗戦投手 深澤（２敗）
本塁打 （新）熊谷３ラン
◇前節の結果
４月22日（金）
栃木ゴールデンブレーブス ９―17 茨城アストロプラネッツ（小山）
神奈川フューチャードリームス ５―９ 埼玉武蔵ヒートベアーズ（平塚）
新潟アルビレックスＢＣ ２―７ 信濃グランセローズ（悠久山）