４月29日（金）

　８番・野中大輝、決勝満塁本塁打（茨城３勝　笠間　555人）

栃木ゴールデンブレーブス

６＝０２０｜２０２

８＝０００｜４４☓

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　中村（１勝）

敗戦投手　齊藤（１敗）

本塁打　（栃）谷田部２ラン、叺田２ラン

　　　　（茨）野中満塁

 

　１番・G.G.佐藤、３安打の大暴れ！（神奈川２勝１分　浦安　482人）

神奈川フューチャードリームス

７＝０１０｜１５

７＝２１１｜２１

埼玉武蔵ヒートベアーズ

本塁打　（埼）根井２ラン

 

　渡邉潤、５回１失点で今季初勝利（信濃１勝１敗　西会津　50人）

信濃グランセローズ

３＝１００｜２０

１＝０１０｜００

福島レッドホープス

勝利投手　渡邉（１勝）

敗戦投手　若松（１敗）

本塁打　（福）福原ソロ

 

　３番・菰原力也、決勝ツーベース（新潟１勝１分　高田　210人）

群馬ダイヤモンドペガサス

２＝０００｜１０１

２＝０００｜０１１

新潟アルビレックスＢＣ

本塁打　（新）佐藤ソロ

 

４月30日（土）

　３番・根井大輝、３安打＆１盗塁（埼玉２勝１敗１分　小鹿野　328人）

栃木ゴールデンブレーブス

４＝３００｜００１｜０００

10＝０３１｜２００｜４０☓

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　太田（１勝）

敗戦投手　西澤（４敗）

本塁打　（埼）青木３ラン、町田３ラン

 

　６番・海老根拓弥、決勝２塁打！（神奈川１勝３敗　小田原　148人）

茨城アストロプラネッツ

２＝０１０｜０１０｜０００

６＝０１２｜０１０｜１１☓

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　日高（１勝１敗）

敗戦投手　楢嵜（１敗）

本塁打　（茨）野中ソロ

 

　齋藤郁也、７回途中2失点の力投（福島２勝４敗　西会津　129人）

群馬ダイヤモンドペガサス

３＝００１｜１００｜００１

４＝０００｜２１０｜１０☓

福島レッドホープス

勝利投手　齋藤（２勝１敗）

セーブ　　又吉（１セーブ）

敗戦投手　深澤（２勝１敗）

本塁打　（群）新山ソロ

 

　上村知輝、３回無失点の好救援！（新潟１勝４敗　大栄小諸　415人）

新潟アルビレックスＢＣ

５＝３００｜０００｜１１０

３＝０００｜３００｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手　上村（１勝１敗）

セーブ　　吉田（３セーブ）

敗戦投手　牧野（１勝１敗）

本塁打　（信）澤端２ラン

 

５月１日（日）

　福島、11安打11得点の猛攻で大勝（福島２勝１敗　南会津　68人）

新潟アルビレックスＢＣ

３＝２１０｜００

11＝５１０｜０５

福島レッドホープス

勝利投手　若松（１勝１敗）

敗戦投手　小林（１敗）

本塁打　（福）福原ソロ