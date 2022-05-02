４月29日（金）

８番・野中大輝、決勝満塁本塁打（茨城３勝 笠間 555人）

栃木ゴールデンブレーブス

６＝０２０｜２０２

８＝０００｜４４☓

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 中村（１勝）

敗戦投手 齊藤（１敗）

本塁打 （栃）谷田部２ラン、叺田２ラン

（茨）野中満塁

１番・G.G.佐藤、３安打の大暴れ！（神奈川２勝１分 浦安 482人）

神奈川フューチャードリームス

７＝０１０｜１５

７＝２１１｜２１

埼玉武蔵ヒートベアーズ

本塁打 （埼）根井２ラン

渡邉潤、５回１失点で今季初勝利（信濃１勝１敗 西会津 50人）

信濃グランセローズ

３＝１００｜２０

１＝０１０｜００

福島レッドホープス

勝利投手 渡邉（１勝）

敗戦投手 若松（１敗）

本塁打 （福）福原ソロ

３番・菰原力也、決勝ツーベース（新潟１勝１分 高田 210人）

群馬ダイヤモンドペガサス

２＝０００｜１０１

２＝０００｜０１１

新潟アルビレックスＢＣ

本塁打 （新）佐藤ソロ

４月30日（土）

３番・根井大輝、３安打＆１盗塁（埼玉２勝１敗１分 小鹿野 328人）

栃木ゴールデンブレーブス

４＝３００｜００１｜０００

10＝０３１｜２００｜４０☓

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 太田（１勝）

敗戦投手 西澤（４敗）

本塁打 （埼）青木３ラン、町田３ラン

６番・海老根拓弥、決勝２塁打！（神奈川１勝３敗 小田原 148人）

茨城アストロプラネッツ

２＝０１０｜０１０｜０００

６＝０１２｜０１０｜１１☓

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 日高（１勝１敗）

敗戦投手 楢嵜（１敗）

本塁打 （茨）野中ソロ

齋藤郁也、７回途中2失点の力投（福島２勝４敗 西会津 129人）

群馬ダイヤモンドペガサス

３＝００１｜１００｜００１

４＝０００｜２１０｜１０☓

福島レッドホープス

勝利投手 齋藤（２勝１敗）

セーブ 又吉（１セーブ）

敗戦投手 深澤（２勝１敗）

本塁打 （群）新山ソロ

上村知輝、３回無失点の好救援！（新潟１勝４敗 大栄小諸 415人）

新潟アルビレックスＢＣ

５＝３００｜０００｜１１０

３＝０００｜３００｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手 上村（１勝１敗）

セーブ 吉田（３セーブ）

敗戦投手 牧野（１勝１敗）

本塁打 （信）澤端２ラン

５月１日（日）

福島、11安打11得点の猛攻で大勝（福島２勝１敗 南会津 68人）

新潟アルビレックスＢＣ

３＝２１０｜００

11＝５１０｜０５

福島レッドホープス

勝利投手 若松（１勝１敗）

敗戦投手 小林（１敗）

本塁打 （福）福原ソロ