４月29日（金）
８番・野中大輝、決勝満塁本塁打（茨城３勝 笠間 555人）
栃木ゴールデンブレーブス
６＝０２０｜２０２
８＝０００｜４４☓
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 中村（１勝）
敗戦投手 齊藤（１敗）
本塁打 （栃）谷田部２ラン、叺田２ラン
（茨）野中満塁
１番・G.G.佐藤、３安打の大暴れ！（神奈川２勝１分 浦安 482人）
神奈川フューチャードリームス
７＝０１０｜１５
７＝２１１｜２１
埼玉武蔵ヒートベアーズ
本塁打 （埼）根井２ラン
渡邉潤、５回１失点で今季初勝利（信濃１勝１敗 西会津 50人）
信濃グランセローズ
３＝１００｜２０
１＝０１０｜００
福島レッドホープス
勝利投手 渡邉（１勝）
敗戦投手 若松（１敗）
本塁打 （福）福原ソロ
３番・菰原力也、決勝ツーベース（新潟１勝１分 高田 210人）
群馬ダイヤモンドペガサス
２＝０００｜１０１
２＝０００｜０１１
新潟アルビレックスＢＣ
本塁打 （新）佐藤ソロ
４月30日（土）
３番・根井大輝、３安打＆１盗塁（埼玉２勝１敗１分 小鹿野 328人）
栃木ゴールデンブレーブス
４＝３００｜００１｜０００
10＝０３１｜２００｜４０☓
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 太田（１勝）
敗戦投手 西澤（４敗）
本塁打 （埼）青木３ラン、町田３ラン
６番・海老根拓弥、決勝２塁打！（神奈川１勝３敗 小田原 148人）
茨城アストロプラネッツ
２＝０１０｜０１０｜０００
６＝０１２｜０１０｜１１☓
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 日高（１勝１敗）
敗戦投手 楢嵜（１敗）
本塁打 （茨）野中ソロ
齋藤郁也、７回途中2失点の力投（福島２勝４敗 西会津 129人）
群馬ダイヤモンドペガサス
３＝００１｜１００｜００１
４＝０００｜２１０｜１０☓
福島レッドホープス
勝利投手 齋藤（２勝１敗）
セーブ 又吉（１セーブ）
敗戦投手 深澤（２勝１敗）
本塁打 （群）新山ソロ
上村知輝、３回無失点の好救援！（新潟１勝４敗 大栄小諸 415人）
新潟アルビレックスＢＣ
５＝３００｜０００｜１１０
３＝０００｜３００｜０００
信濃グランセローズ
勝利投手 上村（１勝１敗）
セーブ 吉田（３セーブ）
敗戦投手 牧野（１勝１敗）
本塁打 （信）澤端２ラン
５月１日（日）
福島、11安打11得点の猛攻で大勝（福島２勝１敗 南会津 68人）
新潟アルビレックスＢＣ
３＝２１０｜００
11＝５１０｜０５
福島レッドホープス
勝利投手 若松（１勝１敗）
敗戦投手 小林（１敗）
本塁打 （福）福原ソロ