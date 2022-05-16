５月14日（土）
大宅健介、７回２失点の粘投（栃木１勝 城南 409人）
栃木ゴールデンブレーブス
８＝０２２｜１００｜２０１
６＝０１１｜０００｜０２２
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 大宅（２勝）
敗戦投手 吉岡（１敗）
本塁打 （群）眞城２ラン
３回、打者一巡７安打６得点（神奈川１勝 エコスタ 1618人）
神奈川フューチャードリームス
７＝００６｜０００｜１００
３＝００１｜００２｜０００
新潟アルビレックスＢＣ
勝利投手 乾（１勝１敗）
敗戦投手 田村（１勝３敗）
本塁打 （神）牧田ソロ
５番・澤端侑、決勝３ラン！（信濃１勝 長野県営 291人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
６＝０００｜１４０｜００１
７＝４００｜０３０｜００☓
信濃グランセローズ
勝利投手 足立（２勝）
セーブ 塩田（３Ｓ）
敗戦投手 野村（２勝１敗）
本塁打 （信）澤端３ラン
５月15日（日）
１番・安田寿明、３安打＆２盗塁（茨城１勝 伊勢崎 277人）
茨城アストロプラネッツ
５＝１０２｜０２０｜０００
０＝０００｜０００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 福田（３勝）
敗戦投手 西濱（１敗）
３番・阿部一心、サヨナラ三塁打（新潟１勝 エコスタ 806人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
３＝００１｜００２｜０００
４＝００１｜０１０｜００２☓
新潟アルビレックスＢＣ
勝利投手 吉田（１勝４Ｓ）
敗戦投手 高木（１敗）
本塁打 （埼）片山２ラン
（新）小池ソロ
荒西祐大、７回４K２失点の好投（信濃１勝 上田 309人）
神奈川フューチャードリームス
３＝２００｜０００｜０１０
８＝０１２｜１０４｜００☓
信濃グランセローズ
勝利投手 荒西（２勝１敗）
敗戦投手 日高（１勝２敗）
本塁打 （信）永澤２ラン
◇前節の結果
５月11日（水）
群馬ダイヤモンドペガサス ７―５ 神奈川フューチャードリームス（城南）
新潟アルビレックスＢＣ ３―３ 栃木ゴールデンブレーブス（みどり森）
５月12日（木）
群馬ダイヤモンドペガサス ２―９ 埼玉武蔵ヒートベアーズ（城南）
信濃グランセローズ ３―０ 栃木ゴールデンブレーブス（長野県営）