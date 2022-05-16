５月14日（土）

　大宅健介、７回２失点の粘投（栃木１勝　城南　409人）

栃木ゴールデンブレーブス

８＝０２２｜１００｜２０１

６＝０１１｜０００｜０２２

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　大宅（２勝）

敗戦投手　吉岡（１敗）

本塁打　（群）眞城２ラン

 

　３回、打者一巡７安打６得点（神奈川１勝　エコスタ　1618人）

神奈川フューチャードリームス

７＝００６｜０００｜１００

３＝００１｜００２｜０００

新潟アルビレックスＢＣ

勝利投手　乾（１勝１敗）

敗戦投手　田村（１勝３敗）

本塁打　（神）牧田ソロ

 

　５番・澤端侑、決勝３ラン！（信濃１勝　長野県営　291人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

６＝０００｜１４０｜００１

７＝４００｜０３０｜００☓

信濃グランセローズ

勝利投手　足立（２勝）

セーブ　　塩田（３Ｓ）

敗戦投手　野村（２勝１敗）

本塁打　（信）澤端３ラン

 

５月15日（日）

　１番・安田寿明、３安打＆２盗塁（茨城１勝　伊勢崎　277人）

茨城アストロプラネッツ

５＝１０２｜０２０｜０００

０＝０００｜０００｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　福田（３勝）

敗戦投手　西濱（１敗）

 

　３番・阿部一心、サヨナラ三塁打（新潟１勝　エコスタ　806人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

３＝００１｜００２｜０００

４＝００１｜０１０｜００２☓

新潟アルビレックスＢＣ

勝利投手　吉田（１勝４Ｓ）

敗戦投手　高木（１敗）

本塁打　（埼）片山２ラン

　　　　（新）小池ソロ

 

　荒西祐大、７回４K２失点の好投（信濃１勝　上田　309人）

神奈川フューチャードリームス

３＝２００｜０００｜０１０

８＝０１２｜１０４｜００☓

信濃グランセローズ

勝利投手　荒西（２勝１敗）

敗戦投手　日高（１勝２敗）

本塁打　（信）永澤２ラン

 

◇前節の結果

５月11日（水）

群馬ダイヤモンドペガサス　７―５　神奈川フューチャードリームス（城南）

新潟アルビレックスＢＣ　　３―３　栃木ゴールデンブレーブス（みどり森）

５月12日（木）

群馬ダイヤモンドペガサス　２―９　埼玉武蔵ヒートベアーズ（城南）

信濃グランセローズ　　　　３―０　栃木ゴールデンブレーブス（長野県営）