５月14日（土）

大宅健介、７回２失点の粘投（栃木１勝 城南 409人）

栃木ゴールデンブレーブス

８＝０２２｜１００｜２０１

６＝０１１｜０００｜０２２

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 大宅（２勝）

敗戦投手 吉岡（１敗）

本塁打 （群）眞城２ラン

３回、打者一巡７安打６得点（神奈川１勝 エコスタ 1618人）

神奈川フューチャードリームス

７＝００６｜０００｜１００

３＝００１｜００２｜０００

新潟アルビレックスＢＣ

勝利投手 乾（１勝１敗）

敗戦投手 田村（１勝３敗）

本塁打 （神）牧田ソロ

５番・澤端侑、決勝３ラン！（信濃１勝 長野県営 291人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

６＝０００｜１４０｜００１

７＝４００｜０３０｜００☓

信濃グランセローズ

勝利投手 足立（２勝）

セーブ 塩田（３Ｓ）

敗戦投手 野村（２勝１敗）

本塁打 （信）澤端３ラン

５月15日（日）

１番・安田寿明、３安打＆２盗塁（茨城１勝 伊勢崎 277人）

茨城アストロプラネッツ

５＝１０２｜０２０｜０００

０＝０００｜０００｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 福田（３勝）

敗戦投手 西濱（１敗）

３番・阿部一心、サヨナラ三塁打（新潟１勝 エコスタ 806人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

３＝００１｜００２｜０００

４＝００１｜０１０｜００２☓

新潟アルビレックスＢＣ

勝利投手 吉田（１勝４Ｓ）

敗戦投手 高木（１敗）

本塁打 （埼）片山２ラン

（新）小池ソロ

荒西祐大、７回４K２失点の好投（信濃１勝 上田 309人）

神奈川フューチャードリームス

３＝２００｜０００｜０１０

８＝０１２｜１０４｜００☓

信濃グランセローズ

勝利投手 荒西（２勝１敗）

敗戦投手 日高（１勝２敗）

本塁打 （信）永澤２ラン

◇前節の結果

５月11日（水）

群馬ダイヤモンドペガサス ７―５ 神奈川フューチャードリームス（城南）

新潟アルビレックスＢＣ ３―３ 栃木ゴールデンブレーブス（みどり森）

５月12日（木）

群馬ダイヤモンドペガサス ２―９ 埼玉武蔵ヒートベアーズ（城南）

信濃グランセローズ ３―０ 栃木ゴールデンブレーブス（長野県営）