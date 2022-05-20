　日本サッカー協会は20日、６月にブラジル代表戦を含む４試合に臨むメンバー28名を発表した。ヨーロッパリーグ（EL）優勝を経験したMF鎌田大地（フランクフルト）やMF堂安律（PSV）が代表復帰を果たした。また、シュツットガルトのDFラインでレギュラーを確保したDF伊藤洋輝が初選出された。

 

＜日本代表メンバー＞

GK

川島永嗣（ストラスブール）

権田修一（清水エスパルス）

シュミット・ダニエル（シントトロインデン）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

 

DF

長友佑都（FC東京）

吉田麻也（サンプドリア）

谷口彰悟（川崎フロンターレ）

山根来視（川崎フロンターレ）

板倉滉（シャルケ04）

中山雄太（ズウォレ）

冨安健洋（アーセナル）

伊藤洋輝（シュツットガルト）

菅原由勢（AZ）

 

MF／FW

原口元気（ウニオン・ベルリン）

柴崎岳（レガネス）

遠藤航（シュツットガルト）

伊東純也（ヘンク）

浅野拓磨（ボーフム）

南野拓実（リバプール）

古橋享梧（セルティック）

守田英正（サンタ・クララ）

鎌田大地（フランクフルト）

三笘薫（ユニオン・サンジロワーズ）

前田大然（セルティック）

堂安律（PSV）

上田綺世（鹿島アントラーズ）

田中碧（デュッセルドルフ）

久保建英（マジョルカ）