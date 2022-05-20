日本サッカー協会は20日、６月にブラジル代表戦を含む４試合に臨むメンバー28名を発表した。ヨーロッパリーグ（EL）優勝を経験したMF鎌田大地（フランクフルト）やMF堂安律（PSV）が代表復帰を果たした。また、シュツットガルトのDFラインでレギュラーを確保したDF伊藤洋輝が初選出された。
＜日本代表メンバー＞
GK
川島永嗣（ストラスブール）
権田修一（清水エスパルス）
シュミット・ダニエル（シントトロインデン）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
DF
長友佑都（FC東京）
吉田麻也（サンプドリア）
谷口彰悟（川崎フロンターレ）
山根来視（川崎フロンターレ）
板倉滉（シャルケ04）
中山雄太（ズウォレ）
冨安健洋（アーセナル）
伊藤洋輝（シュツットガルト）
菅原由勢（AZ）
MF／FW
原口元気（ウニオン・ベルリン）
柴崎岳（レガネス）
遠藤航（シュツットガルト）
伊東純也（ヘンク）
浅野拓磨（ボーフム）
南野拓実（リバプール）
古橋享梧（セルティック）
守田英正（サンタ・クララ）
鎌田大地（フランクフルト）
三笘薫（ユニオン・サンジロワーズ）
前田大然（セルティック）
堂安律（PSV）
上田綺世（鹿島アントラーズ）
田中碧（デュッセルドルフ）
久保建英（マジョルカ）