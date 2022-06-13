６月11日（土）
小野寺賢人、６奪三振２失点完投（埼玉４勝３敗１分 飯能 165人）
栃木ゴールデンブレーブス
２＝００２｜０００｜０００
７＝１２１｜０００｜０３☓
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 小野寺（２勝）
敗戦投手 齊藤（２敗）
本塁打 （埼）セルモソロ、フェルナンド２ラン
神奈川、10安打も得点奪えず完敗（神奈川１敗 中井 223人）
読売ジャイアンツ
４＝０２０｜２００｜０００
０＝０００｜０００｜０００
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 石田
敗戦投手 鳥谷部（１勝２敗）
５番・井野口祐介、決勝三塁打！（群馬８勝２敗 南相馬 60人）
群馬ダイヤモンドペガサス
６＝１００｜１００｜３０１
２＝００１｜１００｜０００
福島レッドホープス
勝利投手 翠尾（２勝２敗）
敗戦投手 若松（３敗）
６番・永澤蓮士、満弾含む２安打（信濃８勝１敗 伊那 279人）
新潟アルビレックスＢＣ
３＝１０１｜０００｜０１０
９＝０１０｜１６０｜０１☓
信濃グランセローズ
勝利投手 山本（４勝１敗）
敗戦投手 下川（３敗）
本塁打 （新）松島ソロ
（信）田島ソロ、永澤満塁
６月12日（日）
10安打６得点で５点差を逆転勝利（茨城４勝２敗 J:COM 358人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
５＝０５０｜０００｜０００
６＝０１２｜０２０｜１０☓
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 ディアス（１勝）
セーブ 森（１敗３Ｓ）
敗戦投手 高木（３敗１Ｓ）
６番・工藤祐二朗、マルチヒット（神奈川２敗 小田原 283人）
読売ジャイアンツ
６＝３００｜１２
３＝０２０｜１０
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 京本
敗戦投手 日高（２勝４敗）
本塁打 （巨）保科２ラン
１番・藤原大智、４安打&１盗塁（新潟４勝４敗 鶴沼 103人）
新潟アルビレックスＢＣ
10＝１００｜２５０｜００２
５＝２００｜１００｜２００
福島レッドホープス
勝利投手 ラッツキー（１勝）
敗戦投手 金子（１勝２敗）
鈴木駿輔、ハーラートップ７勝目（信濃３勝２敗 中野 269人）
群馬ダイヤモンドペガサス
３＝０２０｜１００｜０
16＝１０８｜７００｜☓
信濃グランセローズ
勝利投手 鈴木（７勝１敗）
敗戦投手 西濱（３敗）
本塁打 （群）藤沼ソロ
（信）永澤ソロ、小西２ラン
◇前節の結果
６月７日（火）
神奈川フューチャードリームス ８―11 栃木ゴールデンブレーブス（平塚）
６月８日（水）
茨城アストロプラネッツ ６―10 埼玉武蔵ヒートベアーズ（光と風）
神奈川フューチャードリームス ４―５ 埼玉西武ライオンズ（平塚）
６月10日（金）
栃木ゴールデンブレーブス ７―５ 茨城アストロプラネッツ（小山）
福島レッドホープス ２―３ 新潟アルビレックスＢＣ（しらさわ）