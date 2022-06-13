６月11日（土）

　小野寺賢人、６奪三振２失点完投（埼玉４勝３敗１分　飯能　165人）

栃木ゴールデンブレーブス

２＝００２｜０００｜０００

７＝１２１｜０００｜０３☓

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　小野寺（２勝）

敗戦投手　齊藤（２敗）

本塁打　（埼）セルモソロ、フェルナンド２ラン

 

　神奈川、10安打も得点奪えず完敗（神奈川１敗　中井　223人）

読売ジャイアンツ

４＝０２０｜２００｜０００

０＝０００｜０００｜０００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　石田

敗戦投手　鳥谷部（１勝２敗）

 

　５番・井野口祐介、決勝三塁打！（群馬８勝２敗　南相馬　60人）

群馬ダイヤモンドペガサス

６＝１００｜１００｜３０１

２＝００１｜１００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手　翠尾（２勝２敗）

敗戦投手　若松（３敗）

 

　６番・永澤蓮士、満弾含む２安打（信濃８勝１敗　伊那　279人）

新潟アルビレックスＢＣ

３＝１０１｜０００｜０１０

９＝０１０｜１６０｜０１☓

信濃グランセローズ

勝利投手　山本（４勝１敗）

敗戦投手　下川（３敗）

本塁打　（新）松島ソロ

　　　　（信）田島ソロ、永澤満塁

 

６月12日（日）

　10安打６得点で５点差を逆転勝利（茨城４勝２敗　J:COM　358人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

５＝０５０｜０００｜０００

６＝０１２｜０２０｜１０☓

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　ディアス（１勝）

セーブ　　森（１敗３Ｓ）

敗戦投手　高木（３敗１Ｓ）

 

　６番・工藤祐二朗、マルチヒット（神奈川２敗　小田原　283人）

読売ジャイアンツ

６＝３００｜１２

３＝０２０｜１０

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　京本

敗戦投手　日高（２勝４敗）

本塁打　（巨）保科２ラン

 

　１番・藤原大智、４安打&１盗塁（新潟４勝４敗　鶴沼　103人）

新潟アルビレックスＢＣ

10＝１００｜２５０｜００２

５＝２００｜１００｜２００

福島レッドホープス

勝利投手　ラッツキー（１勝）

敗戦投手　金子（１勝２敗）

 

　鈴木駿輔、ハーラートップ７勝目（信濃３勝２敗　中野　269人）

群馬ダイヤモンドペガサス

３＝０２０｜１００｜０

16＝１０８｜７００｜☓

信濃グランセローズ

勝利投手　鈴木（７勝１敗）

敗戦投手　西濱（３敗）

本塁打　（群）藤沼ソロ

　　　　（信）永澤ソロ、小西２ラン

 

◇前節の結果

６月７日（火）

神奈川フューチャードリームス　８―11　栃木ゴールデンブレーブス（平塚）

６月８日（水）

茨城アストロプラネッツ　　　　６―10　埼玉武蔵ヒートベアーズ（光と風）

神奈川フューチャードリームス　４―５　埼玉西武ライオンズ（平塚）

６月10日（金）

栃木ゴールデンブレーブス　　　７―５　茨城アストロプラネッツ（小山）

福島レッドホープス　　　　　　２―３　新潟アルビレックスＢＣ（しらさわ）