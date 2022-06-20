６月18日（土）高岡西部

石川ミリオンスターズ

３＝０２０｜００１｜０００

５＝３０２｜０００｜００☓

富山GRNサンダーバーズ

勝利投手　水野（１勝）

セーブ　　松下（１Ｓ）

敗戦投手　石本（１勝３敗）

 

滋賀GOブラックス

13＝０２０｜３０７｜０１０

５＝００１｜０００｜２０２

福井ネクサスエレファンツ

勝利投手　吉村（７勝２敗）

敗戦投手　松永（２勝３敗）

本塁打　（福）阪口ソロ×２

　　　　　　　吉村２ラン

 

６月19日（日）高岡西部

福井ネクサスエレファンツ

２＝０００｜００１｜０１０

５＝３２０｜０００｜００☓

富山GRNサンダーバーズ

勝利投手　飯田（２勝３敗）

セーブ　　山川（２勝１Ｓ）

敗戦投手　寺内（２勝３敗）

 

石川ミリオンスターズ

１＝０００｜０００｜１００

２＝００１｜０１０｜００☓

滋賀GOブラックス

勝利投手　菅原（５勝２敗）

セーブ　　岩田（１勝１Ｓ）

敗戦投手　田中（２勝３敗）