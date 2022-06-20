首位滋賀、連勝で２位福井に勝ち点４差 ～日本海オセアンリーグ～ スポーツコミュニケーションズ 2022年6月20日 首位滋賀、連勝で２位福井に勝ち点４差 ～日本海オセアンリーグ～2022-06-20T22:41:37+00:00 独立リーグ結果＆ニュース ６月18日（土）高岡西部石川ミリオンスターズ３＝０２０｜００１｜０００５＝３０２｜０００｜００☓富山GRNサンダーバーズ勝利投手 水野（１勝）セーブ 松下（１Ｓ）敗戦投手 石本（１勝３敗） 滋賀GOブラックス13＝０２０｜３０７｜０１０５＝００１｜０００｜２０２福井ネクサスエレファンツ勝利投手 吉村（７勝２敗）敗戦投手 松永（２勝３敗）本塁打 （福）阪口ソロ×２ 吉村２ラン ６月19日（日）高岡西部福井ネクサスエレファンツ２＝０００｜００１｜０１０５＝３２０｜０００｜００☓富山GRNサンダーバーズ勝利投手 飯田（２勝３敗）セーブ 山川（２勝１Ｓ）敗戦投手 寺内（２勝３敗） 石川ミリオンスターズ１＝０００｜０００｜１００２＝００１｜０１０｜００☓滋賀GOブラックス勝利投手 菅原（５勝２敗）セーブ 岩田（１勝１Ｓ）敗戦投手 田中（２勝３敗） オセアンリーグ, 日本海オセアンリーグ, 独立リーグ