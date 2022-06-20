６月18日（土）

　上田政宗、２盗塁で20盗塁目！（茨城５勝２敗　神栖　400人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

６＝０３２｜０１０｜０００

７＝１０３｜００３｜００☓

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　高橋（１勝）

セーブ　　森（１敗５Ｓ）

敗戦投手　野村（２勝３敗）

 

　高野圭佑、リーグトップ９Ｓ目（栃木４勝１敗１分　栃木県営　513人）

神奈川フューチャードリームス

４＝２００｜００２｜０００

６＝４００｜１０１｜００☓

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　吉川（３勝１敗）

セーブ　　高野（９Ｓ）

敗戦投手　太田（２敗）

本塁打　（神）カレオンソロ

　　　　（栃）宜保ソロ

 

　８番・荒木友斗、４安打２打点（新潟２勝２敗２分　五泉　577人）

群馬ダイヤモンドペガサス

２＝１０１｜０００｜０

15＝０００｜１７７｜☓

新潟アルビレックスＢＣ

（７回コールド）

勝利投手　下川（１勝３敗）

敗戦投手　翠尾（２勝３敗）

 

　６番・幸田風揮、３安打２盗塁（福島２勝４敗　しんきん諏訪湖　367人）

福島レッドホープス

９＝０２２｜１００｜４００

５＝０１０｜０００｜２１１

信濃グランセローズ

勝利投手　齋藤（３勝５敗）

敗戦投手　山本（４勝２敗）

 

６月19日（日）

　９番・金子功児サヨナラ適時打（埼玉５勝４敗１分　県営大宮　372人）

栃木ゴールデンブレーブス

３＝２０１｜０００｜０００

４＝０２０｜０００｜１０１☓

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　倉橋（１勝１Ｓ）

敗戦投手　高野（１敗９Ｓ）

本塁打　（栃）長南ソロ

 

　先発全員19安打の猛攻で大勝！（群馬３勝２敗２分　悠久山　776人）

群馬ダイヤモンドペガサス

15＝１５０｜０００｜２７

３＝３００｜０００｜００

新潟アルビレックスＢＣ

（８回コールド）

勝利投手　深澤（６勝１敗）

敗戦投手　ラッツキー（１勝１敗）

 

　３番・佐藤優悟、３安打５出塁（福島３勝４敗　松本　265人）

福島レッドホープス

９＝００１｜１１３｜０２１

１＝０００｜１００｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手　若松駿（３勝３敗）

セーブ　　若松悠（４敗１Ｓ）

敗戦投手　鈴木（７勝２敗）

 

◇前節の結果

６月14日（火）

茨城アストロプラネッツ　　２―１　神奈川フューチャードリームス（牛久）

６月16日（木）

栃木ゴールデンブレーブス　５―２　埼玉武蔵ヒートベアーズ（小山）

群馬ダイヤモンドペガサス　７―４　福島レッドホープス（城南）

６月17日（金）

栃木ゴールデンブレーブス　６―２　茨城アストロプラネッツ（小山）

埼玉武蔵ヒートベアーズ　　３―１　神奈川フューチャードリームス（熊谷）

群馬ダイヤモンドペガサス　９―５　新潟アルビレックスＢＣ（城南）

信濃グランセローズ　　　　15―０　福島レッドホープス（長野県営）