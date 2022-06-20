６月18日（土）
上田政宗、２盗塁で20盗塁目！（茨城５勝２敗 神栖 400人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
６＝０３２｜０１０｜０００
７＝１０３｜００３｜００☓
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 高橋（１勝）
セーブ 森（１敗５Ｓ）
敗戦投手 野村（２勝３敗）
高野圭佑、リーグトップ９Ｓ目（栃木４勝１敗１分 栃木県営 513人）
神奈川フューチャードリームス
４＝２００｜００２｜０００
６＝４００｜１０１｜００☓
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 吉川（３勝１敗）
セーブ 高野（９Ｓ）
敗戦投手 太田（２敗）
本塁打 （神）カレオンソロ
（栃）宜保ソロ
８番・荒木友斗、４安打２打点（新潟２勝２敗２分 五泉 577人）
群馬ダイヤモンドペガサス
２＝１０１｜０００｜０
15＝０００｜１７７｜☓
新潟アルビレックスＢＣ
（７回コールド）
勝利投手 下川（１勝３敗）
敗戦投手 翠尾（２勝３敗）
６番・幸田風揮、３安打２盗塁（福島２勝４敗 しんきん諏訪湖 367人）
福島レッドホープス
９＝０２２｜１００｜４００
５＝０１０｜０００｜２１１
信濃グランセローズ
勝利投手 齋藤（３勝５敗）
敗戦投手 山本（４勝２敗）
６月19日（日）
９番・金子功児サヨナラ適時打（埼玉５勝４敗１分 県営大宮 372人）
栃木ゴールデンブレーブス
３＝２０１｜０００｜０００
４＝０２０｜０００｜１０１☓
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 倉橋（１勝１Ｓ）
敗戦投手 高野（１敗９Ｓ）
本塁打 （栃）長南ソロ
先発全員19安打の猛攻で大勝！（群馬３勝２敗２分 悠久山 776人）
群馬ダイヤモンドペガサス
15＝１５０｜０００｜２７
３＝３００｜０００｜００
新潟アルビレックスＢＣ
（８回コールド）
勝利投手 深澤（６勝１敗）
敗戦投手 ラッツキー（１勝１敗）
３番・佐藤優悟、３安打５出塁（福島３勝４敗 松本 265人）
福島レッドホープス
９＝００１｜１１３｜０２１
１＝０００｜１００｜０００
信濃グランセローズ
勝利投手 若松駿（３勝３敗）
セーブ 若松悠（４敗１Ｓ）
敗戦投手 鈴木（７勝２敗）
◇前節の結果
６月14日（火）
茨城アストロプラネッツ ２―１ 神奈川フューチャードリームス（牛久）
６月16日（木）
栃木ゴールデンブレーブス ５―２ 埼玉武蔵ヒートベアーズ（小山）
群馬ダイヤモンドペガサス ７―４ 福島レッドホープス（城南）
６月17日（金）
栃木ゴールデンブレーブス ６―２ 茨城アストロプラネッツ（小山）
埼玉武蔵ヒートベアーズ ３―１ 神奈川フューチャードリームス（熊谷）
群馬ダイヤモンドペガサス ９―５ 新潟アルビレックスＢＣ（城南）
信濃グランセローズ 15―０ 福島レッドホープス（長野県営）