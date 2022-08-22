８月20日（土）

４番・石川慧亮、決勝弾含む３安打

（栃木８勝４敗２分　栃木県営　1188人）

神奈川フューチャードリームス

６＝００３｜０１２｜０００

15＝１１７｜１１２｜０２☓

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　西澤（２勝８敗）

敗戦投手　間庭（１敗）

本塁打　（栃）長南ソロ、石川２ラン、鳥居２ラン

 

代打・奥村光一、決勝犠牲フライ！

（群馬13勝５敗　信夫ヶ丘　96人）

群馬ダイヤモンドペガサス

４＝０００｜００３｜００１

２＝０００｜０２０｜０００

福島レッドホープス

勝利投手　深澤（８勝１敗）

セーブ　　井口（１勝１敗１Ｓ）

敗戦投手　又吉（２勝１敗２Ｓ）

 

信濃・荒西祐大、６回無失点の好投

（新潟４勝11敗２分　悠久山　220人）

信濃グランセローズ

０＝０００｜０００｜０

０＝０００｜０００｜☓

新潟アルビレックスBC

 

８月21日（日）

東良暁の決勝スクイズで乱打戦制す

（神奈川４勝11敗　日立　402人）

神奈川フューチャードリームス

10＝１５０｜０２０｜００２

８＝３００｜０１４｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　山本（１勝３敗）

セーブ　　高橋（１敗２Ｓ）

敗戦投手　森（１勝２敗13Ｓ）

本塁打　（神）佐藤満塁

 

４番・石川慧亮、２戦連続決勝弾！

（栃木６勝５敗２分　黒磯　1332人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

１＝０００｜１００｜０００

５＝３１０｜００１｜００☓

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　齊藤（１勝４敗）

敗戦投手　武内（３勝３敗）

本塁打　（栃）石川３ラン

 

牧野憲伸、６回３安打１失点の好投

（信濃11勝４敗　いいたて　137人）

信濃グランセローズ

５＝０００｜００１｜１３０

１＝０００｜００１｜０００

福島レッドホープス

勝利投手　牧野（２勝２敗１Ｓ）

敗戦投手　若松駿（５勝８敗）

 

４番・眞城敬朋、３安打含む４出塁

（群馬５勝５敗２分　悠久山　623人）

群馬ダイヤモンドペガサス

６＝０００｜００１｜１０４

１＝０００｜０００｜０１０

新潟アルビレックスBC

勝利投手　平川（５勝１敗２Ｓ）

敗戦投手　山田（２勝１敗）

本塁打　（群）有馬満塁

 

◇前節の結果

８月16日（火）

茨城　３―１　埼玉（光と風）

栃木　６―１　神奈川（小山）

信濃　９―１　福島（上田）

８月17日（水）

茨城　４―３　栃木（鹿窪）

信濃　９―３　福島（しんきん諏訪）

神奈川　８―10　埼玉（平塚）

８月18日（木）

神奈川　２―３　埼玉（平塚）