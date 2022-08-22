北地区・信濃がマジック４、南地区・茨城はマジック５！ ～ＢＣリーグ～ スポーツコミュニケーションズ 2022年8月22日 北地区・信濃がマジック４、南地区・茨城はマジック５！ ～ＢＣリーグ～2022-08-22T11:57:52+00:00 独立リーグ結果＆ニュース ８月20日（土）４番・石川慧亮、決勝弾含む３安打（栃木８勝４敗２分 栃木県営 1188人）神奈川フューチャードリームス６＝００３｜０１２｜０００15＝１１７｜１１２｜０２☓栃木ゴールデンブレーブス勝利投手 西澤（２勝８敗）敗戦投手 間庭（１敗）本塁打 （栃）長南ソロ、石川２ラン、鳥居２ラン 代打・奥村光一、決勝犠牲フライ！（群馬13勝５敗 信夫ヶ丘 96人）群馬ダイヤモンドペガサス４＝０００｜００３｜００１２＝０００｜０２０｜０００福島レッドホープス勝利投手 深澤（８勝１敗）セーブ 井口（１勝１敗１Ｓ）敗戦投手 又吉（２勝１敗２Ｓ） 信濃・荒西祐大、６回無失点の好投（新潟４勝11敗２分 悠久山 220人）信濃グランセローズ０＝０００｜０００｜００＝０００｜０００｜☓新潟アルビレックスBC ８月21日（日）東良暁の決勝スクイズで乱打戦制す（神奈川４勝11敗 日立 402人）神奈川フューチャードリームス10＝１５０｜０２０｜００２８＝３００｜０１４｜０００茨城アストロプラネッツ勝利投手 山本（１勝３敗）セーブ 高橋（１敗２Ｓ）敗戦投手 森（１勝２敗13Ｓ）本塁打 （神）佐藤満塁 ４番・石川慧亮、２戦連続決勝弾！（栃木６勝５敗２分 黒磯 1332人）埼玉武蔵ヒートベアーズ１＝０００｜１００｜０００５＝３１０｜００１｜００☓栃木ゴールデンブレーブス勝利投手 齊藤（１勝４敗）敗戦投手 武内（３勝３敗）本塁打 （栃）石川３ラン 牧野憲伸、６回３安打１失点の好投（信濃11勝４敗 いいたて 137人）信濃グランセローズ５＝０００｜００１｜１３０１＝０００｜００１｜０００福島レッドホープス勝利投手 牧野（２勝２敗１Ｓ）敗戦投手 若松駿（５勝８敗） ４番・眞城敬朋、３安打含む４出塁（群馬５勝５敗２分 悠久山 623人）群馬ダイヤモンドペガサス６＝０００｜００１｜１０４１＝０００｜０００｜０１０新潟アルビレックスBC勝利投手 平川（５勝１敗２Ｓ）敗戦投手 山田（２勝１敗）本塁打 （群）有馬満塁 ◇前節の結果８月16日（火）茨城 ３―１ 埼玉（光と風）栃木 ６―１ 神奈川（小山）信濃 ９―１ 福島（上田）８月17日（水）茨城 ４―３ 栃木（鹿窪）信濃 ９―３ 福島（しんきん諏訪）神奈川 ８―10 埼玉（平塚）８月18日（木）神奈川 ２―３ 埼玉（平塚） BCリーグ, 独立リーグ