◇後期

８月27日（土）

高知・釜谷竜哉、７回１失点の好投

（高知２勝２敗１分　大方　165人）

徳島インディゴソックス

１＝０００｜１００｜０００

１＝０００｜００１｜０００

高知ファイティングドッグス

（９回規定により引き分け）

本塁打　（徳）井上ソロ

 

愛媛・矢野泰二郎、土壇場同点打！

（愛媛１勝２敗　大洲　338人）

香川オリーブガイナーズ

４＝０００｜００３｜０１０

４＝０００｜００１｜０１２

愛媛マンダリンパイレーツ

（９回規定により引き分け）

本塁打　（愛）仁木ソロ

 

８月28日（日）

野里慶士郎、７回８Ｋ１失点で６勝

（高知３勝２敗１分　大方　112人）

徳島インディゴソックス

１＝１００｜０００｜０

３＝３００｜０００｜０

高知ファイティングドッグス

（規定により７回制）

勝利投手　野里（６勝６敗）

敗戦投手　藤原（３敗３Ｓ）

 

谷村拓哉、４回３安打零封の好救援

（高知４勝２敗１分　大方　158人）

徳島インディゴソックス

４＝３１０｜０００｜０

９＝４１４｜０００｜☓

高知ファイティングドッグス

（規定により７回制）

勝利投手　谷村（３勝３敗）

敗戦投手　山崎（１敗）

 

１番・漆原幻汰、３安打＆１盗塁！

（愛媛２勝２敗１分　BP丸亀　319人）

愛媛マンダリンパイレーツ

３＝１００｜０１０｜０１０

２＝０００｜０００｜００２

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　玉置（４勝２敗１Ｓ）

セーブ　　谷井（１勝２敗２Ｓ）

敗戦投手　福岡（１敗）

 

◇前節の結果

８月25日（木）むつみ

徳島　３―６　香川

８月26日（金）むつみ

徳島　６―７　高知