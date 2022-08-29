香川、４連敗の徳島に並び首位タイに！愛媛も１差 ～四国アイランドリーグplus～ スポーツコミュニケーションズ 2022年8月29日 香川、４連敗の徳島に並び首位タイに！愛媛も１差 ～四国アイランドリーグplus～2022-08-29T21:07:37+00:00 独立リーグ結果＆ニュース ◇後期８月27日（土）高知・釜谷竜哉、７回１失点の好投（高知２勝２敗１分 大方 165人）徳島インディゴソックス１＝０００｜１００｜０００１＝０００｜００１｜０００高知ファイティングドッグス（９回規定により引き分け）本塁打 （徳）井上ソロ 愛媛・矢野泰二郎、土壇場同点打！（愛媛１勝２敗 大洲 338人）香川オリーブガイナーズ４＝０００｜００３｜０１０４＝０００｜００１｜０１２愛媛マンダリンパイレーツ（９回規定により引き分け）本塁打 （愛）仁木ソロ ８月28日（日）野里慶士郎、７回８Ｋ１失点で６勝（高知３勝２敗１分 大方 112人）徳島インディゴソックス１＝１００｜０００｜０３＝３００｜０００｜０高知ファイティングドッグス（規定により７回制）勝利投手 野里（６勝６敗）敗戦投手 藤原（３敗３Ｓ） 谷村拓哉、４回３安打零封の好救援（高知４勝２敗１分 大方 158人）徳島インディゴソックス４＝３１０｜０００｜０９＝４１４｜０００｜☓高知ファイティングドッグス（規定により７回制）勝利投手 谷村（３勝３敗）敗戦投手 山崎（１敗） １番・漆原幻汰、３安打＆１盗塁！（愛媛２勝２敗１分 BP丸亀 319人）愛媛マンダリンパイレーツ３＝１００｜０１０｜０１０２＝０００｜０００｜００２香川オリーブガイナーズ勝利投手 玉置（４勝２敗１Ｓ）セーブ 谷井（１勝２敗２Ｓ）敗戦投手 福岡（１敗） ◇前節の結果８月25日（木）むつみ徳島 ３―６ 香川８月26日（金）むつみ徳島 ６―７ 高知 アイランドリーグ, 四国アイランドリーグ, 独立リーグ