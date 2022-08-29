８月27日（土）県営富山

石川ミリオンスターズ

６＝１１０｜０１０｜３０

４＝００２｜００２｜００

富山GRNサンダーバーズ

（リーグ規定により８回終了）

勝利投手　田中（３勝５敗）

セーブ　　藤川（１勝１敗１Ｓ）

敗戦投手　松原（１勝５敗１Ｓ）

 

滋賀GOブラックス

13＝６２０｜００５｜０

１＝０００｜０１０｜０

福井ネクサスエレファンツ

（リーグ規定により７回コールド）

勝利投手　菅原（８勝２敗）

敗戦投手　寺内（４勝８敗）

本塁打　（滋）青木２ラン

 

８月28日（日）県営富山

福井ネクサスエレファンツ

３＝１００｜１００｜１０

３＝０００｜００１｜２０

富山GRNサンダーバーズ

（リーグ規定により８回終了）

 

滋賀GOブラックス

６＝００３｜１００｜０２

７＝００２｜００３｜０２☓

石川ミリオンスターズ

（リーグ規定により８回終了）

勝利投手　平田（２勝１敗）

敗戦投手　岡部（１勝１敗７Ｓ）

 

◇前節の結果

８月24日（水）高岡西部

富山　３―１　石川

富山　２―０　石川