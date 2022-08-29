４位石川、２位富山と１位滋賀に劇的逆転勝ち！ ～日本海オセアンリーグ～ スポーツコミュニケーションズ 2022年8月29日 ４位石川、２位富山と１位滋賀に劇的逆転勝ち！ ～日本海オセアンリーグ～2022-08-29T21:11:32+00:00 独立リーグ結果＆ニュース ８月27日（土）県営富山石川ミリオンスターズ６＝１１０｜０１０｜３０４＝００２｜００２｜００富山GRNサンダーバーズ（リーグ規定により８回終了）勝利投手 田中（３勝５敗）セーブ 藤川（１勝１敗１Ｓ）敗戦投手 松原（１勝５敗１Ｓ） 滋賀GOブラックス13＝６２０｜００５｜０１＝０００｜０１０｜０福井ネクサスエレファンツ（リーグ規定により７回コールド）勝利投手 菅原（８勝２敗）敗戦投手 寺内（４勝８敗）本塁打 （滋）青木２ラン ８月28日（日）県営富山福井ネクサスエレファンツ３＝１００｜１００｜１０３＝０００｜００１｜２０富山GRNサンダーバーズ（リーグ規定により８回終了） 滋賀GOブラックス６＝００３｜１００｜０２７＝００２｜００３｜０２☓石川ミリオンスターズ（リーグ規定により８回終了）勝利投手 平田（２勝１敗）敗戦投手 岡部（１勝１敗７Ｓ） ◇前節の結果８月24日（水）高岡西部富山 ３―１ 石川富山 ２―０ 石川 オセアンリーグ, 日本海オセアンリーグ, 独立リーグ