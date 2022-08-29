８月27日（土）

５番・片山博視、先制打含む２安打

（埼玉６勝９敗　県営大宮　403人）

茨城アストロプラネッツ

４＝００３｜０００｜００１

５＝２０２｜０００｜１０☓

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　手塚（１勝２敗）

セーブ　　倉橋（２勝１敗６Ｓ）

敗戦投手　福田（７勝５敗）

 

高橋康二、サヨナラ呼び込む好救援

（神奈川５勝９敗２分　横須賀　438人）

栃木ゴールデンブレーブス

５＝００１｜０００｜４００

６＝０１０｜００２｜１０２☓

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　高橋（１勝１敗２Ｓ）

敗戦投手　堀越（２敗）

本塁打　（栃）宜保ソロ

 

５番・佐藤拓実、４号含む２安打！

（新潟８勝７敗　南部　148人）

新潟アルビレックスBC

６＝１０２｜２００｜１００

４＝０００｜０００｜００４

福島レッドホープス

勝利投手　深澤（４勝５敗）

敗戦投手　又吉（２勝２敗２Ｓ）

本塁打　（新）佐藤２ラン

 

荻野恭大、２奪三振で９回３人斬り

（群馬１勝　城南　422人）

読売ジャインアンツ

２＝０００｜０００｜０２０

３＝０００｜１００｜０２☓

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　宮下（１勝）

セーブ　　荻野（２勝２Ｓ）

敗戦投手　鈴木優

 

８月28日（日）

齊藤鳳人、８回1失点の粘投で２勝

（栃木８勝５敗２分　飯能　283人）

栃木ゴールデンブレーブス

３＝０００｜００１｜００２

１＝０００｜０００｜０１０

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　齊藤（２勝４敗）

セーブ　　高野（１勝１敗12Ｓ）

敗戦投手　中嶋（１敗）

本塁打　（栃）若松ソロ

 

９番・松尾康平、タイムリー三塁打

（神奈川５勝12敗　横須賀　344人）

茨城アストロプラネッツ

６＝２００｜１０１｜２００

11＝１０６｜１３０｜００☓

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　太田（２勝３敗）

敗戦投手　高林（１勝３敗）

本塁打　（茨）イサベルソロ

　　　　（神）佐藤ソロ

 

保科圭伸、タイムリー含む２安打！

（群馬１勝１敗　城南　568人）

読売ジャインアンツ

７＝０３１｜１２０｜０００

４＝００１｜００１｜１０１

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　ダニエル

敗戦投手　髙橋（１勝４敗）

本塁打　（巨）亀田３ラン、保科ソロ

 

◇前節の結果

８月23日（火）

神奈川　５―８　栃木（中井）

新潟　１―０　信濃（五十公野）

８月24日（水）

福島　０―７　信濃（いわせ）

新潟　０―２　群馬（五十公野）

新潟　６―６　群馬（五十公野）

８月25日（木）

栃木　10―４　埼玉（佐野）

神奈川　２―12　茨城（保土ヶ谷）

群馬　５―５　信濃（城南）

８月26日（金）

埼玉　１―10　神奈川（熊谷）