南地区４位神奈川、首位茨城に勝って３連勝 ～ＢＣリーグ～ スポーツコミュニケーションズ 2022年8月29日 南地区４位神奈川、首位茨城に勝って３連勝 ～ＢＣリーグ～2022-08-29T21:25:44+00:00 独立リーグ結果＆ニュース ８月27日（土）５番・片山博視、先制打含む２安打（埼玉６勝９敗 県営大宮 403人）茨城アストロプラネッツ４＝００３｜０００｜００１５＝２０２｜０００｜１０☓埼玉武蔵ヒートベアーズ勝利投手 手塚（１勝２敗）セーブ 倉橋（２勝１敗６Ｓ）敗戦投手 福田（７勝５敗） 高橋康二、サヨナラ呼び込む好救援（神奈川５勝９敗２分 横須賀 438人）栃木ゴールデンブレーブス５＝００１｜０００｜４００６＝０１０｜００２｜１０２☓神奈川フューチャードリームス勝利投手 高橋（１勝１敗２Ｓ）敗戦投手 堀越（２敗）本塁打 （栃）宜保ソロ ５番・佐藤拓実、４号含む２安打！（新潟８勝７敗 南部 148人）新潟アルビレックスBC６＝１０２｜２００｜１００４＝０００｜０００｜００４福島レッドホープス勝利投手 深澤（４勝５敗）敗戦投手 又吉（２勝２敗２Ｓ）本塁打 （新）佐藤２ラン 荻野恭大、２奪三振で９回３人斬り（群馬１勝 城南 422人）読売ジャインアンツ２＝０００｜０００｜０２０３＝０００｜１００｜０２☓群馬ダイヤモンドペガサス勝利投手 宮下（１勝）セーブ 荻野（２勝２Ｓ）敗戦投手 鈴木優 ８月28日（日）齊藤鳳人、８回1失点の粘投で２勝（栃木８勝５敗２分 飯能 283人）栃木ゴールデンブレーブス３＝０００｜００１｜００２１＝０００｜０００｜０１０埼玉武蔵ヒートベアーズ勝利投手 齊藤（２勝４敗）セーブ 高野（１勝１敗12Ｓ）敗戦投手 中嶋（１敗）本塁打 （栃）若松ソロ ９番・松尾康平、タイムリー三塁打（神奈川５勝12敗 横須賀 344人）茨城アストロプラネッツ６＝２００｜１０１｜２００11＝１０６｜１３０｜００☓神奈川フューチャードリームス勝利投手 太田（２勝３敗）敗戦投手 高林（１勝３敗）本塁打 （茨）イサベルソロ （神）佐藤ソロ 保科圭伸、タイムリー含む２安打！（群馬１勝１敗 城南 568人）読売ジャインアンツ７＝０３１｜１２０｜０００４＝００１｜００１｜１０１群馬ダイヤモンドペガサス勝利投手 ダニエル敗戦投手 髙橋（１勝４敗）本塁打 （巨）亀田３ラン、保科ソロ ◇前節の結果８月23日（火）神奈川 ５―８ 栃木（中井）新潟 １―０ 信濃（五十公野）８月24日（水）福島 ０―７ 信濃（いわせ）新潟 ０―２ 群馬（五十公野）新潟 ６―６ 群馬（五十公野）８月25日（木）栃木 10―４ 埼玉（佐野）神奈川 ２―12 茨城（保土ヶ谷）群馬 ５―５ 信濃（城南）８月26日（金）埼玉 １―10 神奈川（熊谷） BCリーグ, 独立リーグ