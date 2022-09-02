２日、日本ラグビーフットボール協会は、秋の男子日本代表（ ジャパン）候補発表会見を都内で行った。 秋のテストマッチシリーズに向けた別府合宿に参加するのは52人。夏のテストマッチシリーズで活躍したキャプテンのHO坂手淳史（埼玉パナソニッ ワイルドナイツ）、SO李承信（コベルコ神戸スティーラーズ）らが選 ばれ、No.8姫野和樹（トヨタヴェルブリッツ）、CTB中村亮土、WTB松島幸太朗（いずれも東京サントリーサンゴリアス）の常連組が復帰した。

合宿に参加する日本代表候補選手は以下の通り。

【日本代表候補選手（52人）】

■FW28人

PR（８人） 淺岡俊亮（トヨタヴェルブリッツ）、稲垣啓太（埼玉パナソニックワイルドナイツ）、ヴァル・アサエリ愛（埼玉パナソニック ワイルドナイツ）、海士高大（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）、木津悠輔（トヨタヴェルブリッツ）、クレイグ・ミラー（埼玉パナソニック ワイルドナイツ）、具智元（コベルコ神戸スティーラーズ）、三浦昌悟（トヨタヴェルブリッツ）

HO（４人） 坂手淳史（埼玉パナソニック ワイルドナイツ）、橋本大吾（東芝ブレイブルーパス東京）、日野剛志（静岡ブルーレヴズ）、堀越康介（東京サントリーサンゴリアス）

LO（８人） 秋山大地（トヨタヴェルブリッツ）、飯野晃司（東京サントリーサンゴリアス）、ヴィンピー・ファンデルヴァルト（浦安D-Rocks）、大戸裕矢（静岡ブルーレヴズ）、小瀧尚弘（コベルコ神戸スティーラーズ）、サナイラ・ワクァ（花園近鉄ライナーズ）、ジャック・コーネルセン（埼玉ワイルド ナイツ）、ワーナー・ディアンズ（東芝ブレイブルーパス東京）

FL（６人） 下川甲嗣（東京サントリーサンゴリアス）、布巻峻介（埼玉パナソニック ワイルドナイツ）、ピーター・ラブスカフニ（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）、古川聖人（トヨタヴェルブリッツ）、ベン・ガンター（埼玉パナソニック ワイルドナイツ）、リーチ・マイケル（東芝ブレイブルーパス東京）

No.8（２人） 姫野和樹（トヨタヴェルブリッツ）、ファウルア・マキシ（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）

■BK24人

SH（５人） 茂野海人（トヨタヴェルブリッツ）、小山大輝（埼玉パナソニック ワイルドナイツ）齋藤直人（東京サンゴリーサンゴリアス）、高橋直人（リコーブラックラムズ東京）、流大（東京サンゴリーサンゴリアス）

SO（４人） 田村優（横浜キヤノンイーグルス）、中尾隼太（東芝ブレイブルーパス東京）、山沢拓也（埼玉パナソニック ワイルドナイツ）、李承信（コベルコ神戸スティラーズ）

CTB（６人） 梶村祐介（横浜キヤノンイーグルス）、シェーン・ゲイツ（浦安D-Rocks）、中野将伍（東京サンゴリーサンゴリアス）、中村亮土（東京サントリーサンゴリアス）、ディラン・ライリー（埼玉パナソニック ワイルドナイツ）、ラファエレ・ティモシー（コベルコ神戸スティーラーズ）

WTB（６人） 髙橋汰地（トヨタヴェルブリッツ）、ジョネ・ナイカブラ（東芝ブレイブルーパス東京）、ゲラード・ファンデンヒーファー（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）、シオサイア・フィフィタ（花園近鉄ライナーズ）、根塚洸雅（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）、松島幸太朗（東京サントリーサンゴリアス）

FB（３人） 野口竜司（埼玉パナソニック ワイルドナイツ）、メイン平（リコーブラックラムズ東京）、山中亮平（コベルコ神戸スティラーズ）