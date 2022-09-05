徳島、連敗ストップで首位堅守！２位愛媛と0.5差 ～四国アイランドリーグplus～ スポーツコミュニケーションズ 2022年9月5日 徳島、連敗ストップで首位堅守！２位愛媛と0.5差 ～四国アイランドリーグplus～2022-09-05T17:51:57+00:00 独立リーグ結果＆ニュース ◇後期９月３日（土）守護神・秋田有輝、９回２K３人斬り（高知５勝２敗１分 むつみ 223人）高知ファイティングドッグス３＝０１０｜０００｜２００２＝０００｜１０１｜０００徳島インディゴソックス勝利投手 釜谷（５勝６敗）セーブ 秋田（２勝２敗15Ｓ）敗戦投手 藤原（４敗３Ｓ） 押川魁人、３号満弾含む２安打１盗塁（香川３勝４敗１分 東予 356人）香川オリーブガイナーズ７＝３００｜００４｜０００２＝００１｜０１０｜０００愛媛マンダリンパイレーツ勝利投手 橋爪（８勝５敗）敗戦投手 馬渕（５勝９敗）本塁打 （愛）大城ソロ （香）押川満塁 ９月４日（日）3番・井上絢登、決勝12号ホームラン（徳島３勝５敗１分 むつみ 179人）高知ファイティングドッグス１＝０００｜０００｜００１４＝０００｜００１｜０３☓徳島インディゴソックス勝利投手 白川（６勝２敗）敗戦投手 野里（６勝７敗）本塁打 （徳）井上ソロ 玉置隼翔、121球３安打７奪三振で完封（愛媛５勝３敗１分 坊っちゃん 1186人）香川オリーブガイナーズ０＝０００｜０００｜０００１＝１００｜０００｜００☓愛媛マンダリンパイレーツ勝利投手 玉置（５勝２敗１Ｓ）敗戦投手 近藤壱（６勝５敗３Ｓ） ◇前節の結果８月29日（月）BP丸亀香川 ３―７ 愛媛８月30日（火）BP丸亀香川 ２―７ 愛媛９月２日（金）宇和島愛媛 １―５ 高知 アイランドリーグ, 四国アイランドリーグ, 独立リーグ