◇後期

９月３日（土）

守護神・秋田有輝、９回２K３人斬り

（高知５勝２敗１分　むつみ　223人）

高知ファイティングドッグス

３＝０１０｜０００｜２００

２＝０００｜１０１｜０００

徳島インディゴソックス

勝利投手　釜谷（５勝６敗）

セーブ　　秋田（２勝２敗15Ｓ）

敗戦投手　藤原（４敗３Ｓ）

 

押川魁人、３号満弾含む２安打１盗塁

（香川３勝４敗１分　東予　356人）

香川オリーブガイナーズ

７＝３００｜００４｜０００

２＝００１｜０１０｜０００

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　橋爪（８勝５敗）

敗戦投手　馬渕（５勝９敗）

本塁打　（愛）大城ソロ

　　　　（香）押川満塁

 

９月４日（日）

3番・井上絢登、決勝12号ホームラン

（徳島３勝５敗１分　むつみ　179人）

高知ファイティングドッグス

１＝０００｜０００｜００１

４＝０００｜００１｜０３☓

徳島インディゴソックス

勝利投手　白川（６勝２敗）

敗戦投手　野里（６勝７敗）

本塁打　（徳）井上ソロ

 

玉置隼翔、121球３安打７奪三振で完封

（愛媛５勝３敗１分　坊っちゃん　1186人）

香川オリーブガイナーズ

０＝０００｜０００｜０００

１＝１００｜０００｜００☓

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　玉置（５勝２敗１Ｓ）

敗戦投手　近藤壱（６勝５敗３Ｓ）

 

◇前節の結果

８月29日（月）BP丸亀

香川　３―７　愛媛

８月30日（火）BP丸亀

香川　２―７　愛媛

９月２日（金）宇和島

愛媛　１―５　高知