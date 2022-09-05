富山、３連勝で首位浮上！２位滋賀と勝ち点２差 ～日本海オセアンリーグ～ スポーツコミュニケーションズ 2022年9月5日 富山、３連勝で首位浮上！２位滋賀と勝ち点２差 ～日本海オセアンリーグ～2022-09-05T17:53:16+00:00 独立リーグ結果＆ニュース ９月３日（土）甲賀福井ネクサスエレファンツ７＝０１０｜０３０｜３０３＝０１０｜０２０｜００石川ミリオンスターズ（リーグ規定により８回終了）勝利投手 寺内（５勝８敗）敗戦投手 村上（１勝４敗） 富山GRNサンダーバーズ７＝０２２｜０３０｜０６＝３００｜０３０｜０滋賀GOブラックス（リーグ規定により７回終了）勝利投手 松向（２勝１敗２Ｓ）セーブ 山川（２勝６Ｓ）敗戦投手 吉村（10勝５敗） ９月４日（日）敦賀石川ミリオンスターズ２＝０００｜１００｜０１００＝０００｜０００｜０００滋賀GOブラックス勝利投手 平田（３勝１敗）セーブ 藤川（１勝２敗２Ｓ）敗戦投手 荒川（２勝２敗） 富山GRNサンダーバーズ４＝０００｜０４０｜０００２＝２００｜０００｜０００福井ネクサスエレファンツ勝利投手 入口（１勝１敗）セーブ 山川（２勝７Ｓ）敗戦投手 松永（４勝６敗１Ｓ） ◇前節の結果８月30日（火）金沢市民石川 ６―２ 福井８月31日（水）高岡西部富山 12―１ 滋賀９月２日（金）彦根滋賀 ４―３ 石川 オセアンリーグ, 日本海オセアンリーグ, 独立リーグ