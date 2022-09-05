９月３日（土）甲賀

福井ネクサスエレファンツ

７＝０１０｜０３０｜３０

３＝０１０｜０２０｜００

石川ミリオンスターズ

（リーグ規定により８回終了）

勝利投手　寺内（５勝８敗）

敗戦投手　村上（１勝４敗）

 

富山GRNサンダーバーズ

７＝０２２｜０３０｜０

６＝３００｜０３０｜０

滋賀GOブラックス

（リーグ規定により７回終了）

勝利投手　松向（２勝１敗２Ｓ）

セーブ　　山川（２勝６Ｓ）

敗戦投手　吉村（10勝５敗）

 

９月４日（日）敦賀

石川ミリオンスターズ

２＝０００｜１００｜０１０

０＝０００｜０００｜０００

滋賀GOブラックス

勝利投手　平田（３勝１敗）

セーブ　　藤川（１勝２敗２Ｓ）

敗戦投手　荒川（２勝２敗）

 

富山GRNサンダーバーズ

４＝０００｜０４０｜０００

２＝２００｜０００｜０００

福井ネクサスエレファンツ

勝利投手　入口（１勝１敗）

セーブ　　山川（２勝７Ｓ）

敗戦投手　松永（４勝６敗１Ｓ）

 

◇前節の結果

８月30日（火）金沢市民

石川　６―２　福井

８月31日（水）高岡西部

富山　12―１　滋賀

９月２日（金）彦根

滋賀　４―３　石川